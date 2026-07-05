رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هستهای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل به روند مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در اظهارنظری با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنهای گفت «قصاص دشمن» یک «تکلیف تاریخی» برای همه مردم و مسئولان است و افزود که حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.
در خبری دیگر، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیام تبریکی در ایکس به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا نوشت: «ائتلاف ناگسستنی میان اسرائیل و ایالات متحده هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است. ما با همکاری یکدیگر، ضمن دفاع از آزادی و شکست دادن نیروهای تروریسم، در حال ساختن خاورمیانهای امنتر و بهتر هستیم.»
در تحولی دیگر، یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل، گفت که این کشور باید در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، زیرساختهای نفت و انرژی ایران را بمباران میکرد و دولت با خودداری از انجام چنین حملاتی، مرتکب اشتباه شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای گفت که آمریکا میتواند همه مقامهای جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد اما این کار را نخواهد کرد.
شنبه ۱۳ تیر، ایرانیان مقیم بروکسل در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مقابل سفارت آمریکا در شهرهای مختلف جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ترامپ در سخنرانی خود که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد، بر تاریخ، ارزشها و قدرت ایالات متحده تاکید کرد و در بخشی از مراسم از شماری از کهنهسربازان جنگ جهانی دوم که در ارتش آمریکا خدمت کرده بودند، قدردانی و آنها را به حاضران معرفی کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دستکم در دو بخش از سخنانش به ایران اشاره کرد و با دفاع از عملکرد دولت خود تاکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم شکستهاند. او گفت که آمریکا تمامی شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده و این اقدام را نمونهای از قدرت نظامی ایالات متحده دانست.
جزییات بیشتر در مورد مراسم ۲۵۰ سالگی آمریکا در واشینگتن را اینجا بخوانید.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آنکه طوفانهای تابستانی مراسم جشن دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا در واشینگتن را مختل کرد، با چند ساعت تاخیر در نشنال مال سخنرانی خود را آغاز کرد و پیشتر گفته بود این برنامه «تحت هر شرایطی» برگزار خواهد شد.
به گزارش رویترز، پیش از آغاز مراسم، طوفانهای تابستانی مقامهای امنیتی را وادار کرد تا از حاضران در اطراف بنای یادبود واشینگتن بخواهند محل را تخلیه کرده و به مکانهای سرپوشیده پناه ببرند. در پی این تصمیم، برگزاری مراسم به تعویق افتاد.
گروه «فریدام ۲۵۰» که برگزارکننده این مراسم است، اعلام کرد پس از بهبود شرایط جوی، شرکتکنندگان دوباره وارد محل شدند و سخنرانی ترامپ به جای ساعت ۱۰ شب، ساعت ۱۱ شب به وقت شرق آمریکا آغاز شد.
ترامپ پیش از آغاز مراسم در شبکه اجتماعی خود نوشته بود: «من تحت هر شرایطی آنجا خواهم بود. شنبهشب است؛ بیایید خوش بگذرانیم، حتی اگر امشب تا دیروقت طول بکشد.»
حاضران برای ورود به محل مراسم ساعتها در صفهای طولانی و زیر گرمای بیسابقه ۳۹ درجه سانتیگراد منتظر ماندند. این موج گرما باعث لغو چندین رژه و برنامه دیگر در منطقه واشینگتن شد.
ترامپ در سخنرانی خود که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد، بر تاریخ، ارزشها و قدرت ایالات متحده تاکید کرد و در بخشی از مراسم از شماری از کهنهسربازان جنگ جهانی دوم که در ارتش آمریکا خدمت کرده بودند، قدردانی و آنها را به حاضران معرفی کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دستکم در دو بخش از سخنانش به ایران اشاره کرد و با دفاع از عملکرد دولت خود بار دیگر تاکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم شکستهاند. او گفت که آمریکا تمامی شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده و این اقدام را نمونهای از قدرت نظامی ایالات متحده دانست.
همزمان با برگزاری مراسم دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، طوفانهای تابستانی و موج گرمای بیسابقه برنامه دونالد ترامپ در واشینگتن را با ابهام روبهرو کرد. در این میان، حضور یک گروه ملیگرای سفیدپوست و انتقادها از سیاسی شدن این مراسم نیز توجهها را جلب کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار بود شامگاه شنبه همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده در یک گردهمایی سیاسی در محوطه محصور «نشنال مال» در واشینگتن سخنرانی کند، اما نزدیک شدن طوفانهای تابستانی احتمال برگزاری این مراسم را با تردید مواجه کرد.
به گزارش رویترز، با ورود سامانههای طوفانی به منطقه، مقامهای مسئول از جمعیت حاضر خواستند فضای باز را ترک کرده و به محلهای سرپوشیده پناه ببرند. سرویس مخفی آمریکا نیز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از ورود افراد جدید از ایستهای بازرسی امنیتی جلوگیری میکند. در زمان انتشار گزارش، مشخص نبود این شرایط بر سخنرانی برنامهریزیشده ترامپ در ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا تاثیر خواهد گذاشت یا خیر.
شبکه فاکسنیوز در این زمینه به نقل از ترامپ خبر داد که رییسجمهوری آمریکا تاکید کرده که تحت هر شرایطی سخنرانی خود را انجام خواهد داد هرچند به دلیل وضعیت هوا، با تاخیر انجام شود.
ترامپ این مراسم را «باشکوهترین گردهمایی ترامپ» توصیف کرده است. گروه «فریدام ۲۵۰» که مسئول برگزاری این برنامه است، اعلام کرد مقامهای مسئول بهطور مستمر شرایط جوی را زیر نظر دارند.
بازدیدکنندگان برای ورود به محل مراسم ساعتها در صف ماندند و علاوه بر تدابیر شدید امنیتی، با گرمای کمسابقه ۳۹ درجه سانتیگراد روبهرو بودند. این موج گرما که رکوردهای دمایی را شکست، باعث لغو چندین رژه و برنامه دیگر در منطقه شد.
در میان حاضران، اعضای گروه ملیگرای سفیدپوست «پاتریوت فرانت» نیز دیده شدند. این گروه در شبکههای اجتماعی اعلام کرد به واشینگتن رسیده و صدها نفر از اعضایش با لباسهای یکسان از طریق متروی واشینگتن وارد شهر شدهاند. پلیس محلی اعلام کرد تاکنون گزارشی از خشونت دریافت نکرده است.
رویترز مینویسد روسایجمهوری آمریکا معمولاً از حضور مستقیم در مراسم چهارم ژوئیه خودداری میکنند، اما ترامپ بار دیگر مرز میان بزرگداشت رسمی استقلال آمریکا و گردهماییهای سیاسی به سبک کارزارهای انتخاباتی را کمرنگ کرده است.
دولت ترامپ از طریق سازمان «فریدام ۲۵۰» عملا نقش کمیته غیرحزبی تشکیلشده در سال ۲۰۱۶ برای برنامهریزی جشنهای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال را به حاشیه رانده و بخش بزرگی از محوطه ۲.۴ کیلومتری نشنال مال را برای برگزاری «نمایشگاه بزرگ ایالت آمریکا» محصور کرده است. در این نمایشگاه، علاوه بر امکانات تفریحی مانند چرخوفلک، غرفههایی متعلق به گروههای محافظهکار و شرکتهای صنایع دفاعی نیز برپا شده است. برگزارکنندگان میگویند هدف از این برنامه نمایش مردم و نوآوریهایی است که آمریکا را «بزرگترین کشور جهان» کردهاند.
چند ایالت تحت رهبری دموکراتها از اعزام هیاتهای رسمی به این مراسم خودداری کردهاند و بسیاری از هنرمندانی که قرار بود در برنامه اجرا داشته باشند نیز با اشاره به سیاسی شدن مراسم، از حضور انصراف دادهاند. ترامپ این مجموعه برنامهها را ۲۴ ژوئن با یک گردهمایی سیاسی آغاز کرده بود.
اگرچه در روزهای نخست استقبال چندانی از این رویدادها نشد، اما در روزهای اخیر شمار بازدیدکنندگان افزایش یافته و صفهای ورودی چندین خیابان امتداد یافته است. به گفته یکی از مدیران موسسه اسمیتسونین، فروش فروشگاهها و رستورانهای موزههای این مجموعه در روز جمعه به نزدیکی رکورد تاریخی رسیده است.
از دیگر برنامههای «فریدام ۲۵۰» میتوان به یک گردهمایی مذهبی با حضور عمدتا سخنرانان مسیحی محافظهکار، برگزاری چندین رویداد ورزشی، از جمله مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی در محوطه کاخ سفید به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد ترامپ در ۱۴ ژوئن، و همچنین برگزاری مسابقه اتومبیلرانی ایندیکار در واشینگتن در ماه اوت اشاره کرد.
این سازمان همچنین پروژه «کامیونهای آزادی» را اجرا کرده است؛ اقدامی که منتقدان میگویند تصویری بیش از حد مذهبی از تاریخ آمریکا ارائه میدهد و موضوعاتی مانند بردهداری و بیعدالتی نژادی را نادیده میگیرد.
بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، اکثریت آمریکاییها، از جمله حدود سهچهارم دموکراتها و نیمی از جمهوریخواهان، معتقدند برنامههای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا بیش از اندازه سیاسی شده است.
ترامپ همچنین در آستانه این سالگرد پروژههایی را برای بازسازی بخشهایی از پایتخت آمریکا اجرا کرده است. هرچند بسیاری از فوارهها و مجسمهها مرمت شدهاند، اما پروژه ۱۵ میلیون دلاری بازسازی حوض بازتاب یادبود لینکلن با مشکلات متعددی روبهرو شده و این محوطه اکنون با وجود حضور نیروهای نظامی و دوربینهای امنیتی، همچنان با رنگهای پوستهپوسته و آب پوشیده از جلبک مواجه است.