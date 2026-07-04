دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه به وبسایت خبری اکسیوس گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او درخواست دیدار در کاخ سفید کرده و این دیدار ممکن است پس از بازگشت ترامپ از نشست ناتو در هفته آینده برگزار شود.
ترامپ در گفتوگویی کوتاه تلفنی گفت: «رابطه بسیار خوبی با هم داریم. او میداند رییس چه کسی است.»
یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفت احتمال برگزاری این دیدار در هفته آینده کم است، زیرا ترامپ برای شرکت در نشست ناتو که ۱۶ و ۱۸ تیر در ترکیه برگزار میشود، سفر خواهد کرد.
این مقام افزود: «احتمالا دیدار در هفته بعد از آن انجام میشود.»
بیبیسی گزارش داده که انگلیس پیش از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل مکزیک، علاوه بر حریف خود، با مجموعهای از چالشها روبهرو است؛ از احتمال طوفان و رعد و برق گرفته تا تدابیر امنیتی شدید، سر و صدای هواداران، ارتفاع بالای مکزیکوسیتی و حتی نگرانی از جاسوسی از تمرینات.
پس از شکایت اکوادور از ایجاد سر و صدای شبانه مقابل هتل محل اقامتش پیش از بازی با مکزیک، تدابیر امنیتی اطراف هتل انگلیس تشدید شده است. هنگام ورود کاروان سهشیرها نیز صدها هوادار مکزیک مقابل هتل تجمع کردند، شعار دادند و برخی بازیکنان را هو کردند. به همین دلیل، کادر فنی انگلیس برای جلوگیری از اختلال در خواب بازیکنان، استفاده از داروهای طبیعی کمککننده به خواب، دستگاههای تولید صدای سفید و گوشگیر را در نظر گرفته است.
همزمان، شرایط آبوهوایی نیز به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده است. فیفا حتی بررسی کرده بود زمان آغاز مسابقه را به دلیل پیشبینی طوفان شش ساعت جلو بیندازد، اما این پیشنهاد با مخالفت اتحادیه فوتبال انگلیس و فدراسیون فوتبال مکزیک روبهرو شد و بازی در زمان اولیه باقی ماند. با این حال، احتمال تاخیر به دلیل رعد و برق و حتی تگرگ همچنان وجود دارد.
ارتفاع حدود ۲ هزار و ۲۴۰ متری مکزیکوسیتی نیز چالش دیگری برای انگلیس است. کارشناسان میگویند این شرایط میتواند توان هوازی بازیکنان را کاهش دهد و توماس توخل نیز اذعان کرده تیمش فرصت کافی برای سازگاری با این ارتفاع را نداشته، در حالی که بازیکنان مکزیک از قبل به این شرایط عادت کردهاند.
در کنار همه این موارد، روزنامه دیلی میل گزارش داده یکی از دلایل تاخیر انگلیس در سفر از کانزاس سیتی به مکزیکوسیتی، نگرانی از احتمال جاسوسی از تمرینات بوده است. بر اساس این گزارش، توخل ترجیح داده تمرینات تاکتیکی تیم در کمپ آمریکا برگزار شود؛ جایی که از نظر امنیتی محافظت بیشتری نسبت به محل تمرین در مکزیکوسیتی دارد.
ایرانیان مقیم بروکسل در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکتکنندگان در این تجمع خواستار پایان هرگونه تعامل کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی شدند.
گزارش لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، و گفتوگوی او با شرکتکنندگان در این تجمع
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به نمایندگان کشورهایی که برای مراسم دفن علی خامنهای به تهران رفته بودند، نوشت که «ایران در سوگ او نیست».
او در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «ایران در سوگ بیش از ۴۰ هزار زن و مردی است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه به دست علی خامنهای، محمدباقر قالیباف و دستگاه سرکوب آنها کشته شدند.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی از ثروت مردم ایران را صرف برگزاری این «نمایش تبلیغاتی» کرده است، اما حتی یک رهبر دموکراتیک در این مراسم حضور نیافت.
او در ادامه افزود: «آنچه امروز میبینید، کشوری در سوگ حاکمش نیست؛ بلکه کشوری سرشار از خشم برحق است و این خشم، همراه با شجاعت قهرمانانه، آنچه از این حکومت جنایتکار باقی مانده است را سرنگون خواهد کرد.»
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، شنبه در نشست خبری مشترک با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در استانبول، گفت که ترکیه از هر اقدامی که با هدف کاهش تنش در منطقه انجام شود، حمایت میکند.
رییسجمهور ترکیه تاکید کرد تلاشها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه نمیتواند موفق باشد و اسرائیل نباید اجازه یابد توافق صلح میان آمریکا و ایران را «بر هم بزند».
اردوغان گفت: «در دیدارهایی که انجام دادیم، درباره روابط دوجانبه، در درجه نخست، و همچنین درباره مسائل منطقهای و جهانی تبادل نظر کردیم.»
او افزود: «نباید اجازه داد دولت کنونی اسرائیل که به جنگ وابسته است، بار دیگر جغرافیای ما را در بوی باروت و خون غرق کند. ترکیه خواهان آن است که فضایی حاکم باشد که در آن تمامی ساکنان منطقه، فارغ از اینکه پیرو چه دینی باشند، در آرامش و امنیت زندگی کنند.»
به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانههای ایالات متحده در کشورهای مختلف، ایرانیان در دهها شهر جهان مقابل سفارتخانههای آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
احمد صمدی، تاجالدین سروش، خبرنگاران ایراناینترنشنال، و ساجده شریفی، روزنامهنگار، از برلین، لندن و پاریس گزارش میدهند: