تصاویر منتشرشده در رسانههای ایران نشان میدهد شماری از شرکتکنندگان در مراسم حکومتی دفن علی خامنهای که روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد، بنرها و پارچهنوشتههایی در دست داشتند که در آنها خواستار انتقام خون علی خامنهای شده بودند.
در برخی از این بنرها و پارچهنوشتهها نیز خواستار کشته شدن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شده بودند.
ایرانیان مقیم کانادا در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، از شهرهای مختلف این کشور راهی اتاوا شدند و مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند.
شرکتکنندگان با تاکید بر حمایت از مردم ایران، خواستار مذاکره نکردن با جمهوری اسلامی و همراهی با خواستههای مردم شدند.
گزارش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال، و گفتوگو با سالار غلامی، از برگزارکنندگان این تجمع، و یکی از شرکتکنندگان:
درحالی که افکار عمومی در انتظار عذرخواهی مدیران فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی بابت ناتوانی از صعود در سادهترین گروه و حذف از جام جهانی است، بخش رسانهای تیم ملی در بیانهای پاسخ مدیر اجرایی جام جهانی را داده و بهانه تکراری سازوکار ورود و خروج به آمریکا را تکرار کرده است.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی جام جهانی در کاخ سفید، به تاکاسپورت گفته که کمپ توسان در آریزونا برای تیم ملی ایران انتخاب شده بود اما فدراسیون فوتبال ایران خودش کمپ تیخوانا را انتخاب کرده و با توجه به فاصله پروازی کوتاه این شهر تا لسآنجلس، شرایط برای تیم ملی فوتبال ایران مناسب بوده است.
او همچنین گفت که به ایران اطلاع داده شده بود که میتوانند پنج روز پیش از جام جهانی به آمریکا سفر کنند.
در واکنش به این اظهارات، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال با اشاره به انتخاب کمپ ایرواین و سپس توسان، نوشته که به دلیل محدودیتهای آمریکا برای ورود، کمپ را به تیخوانای مکزیک منتقل کرده است: «تیم ملی ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب جسمانی، تنظیم چرخه خواب، بازیابی عملکرد عصبی ـ عضلانی و آمادگی کامل برای مسابقه نخست، به زمانی دو هفتهای نیاز داشت.»
درحالی که تیم ملی با برنامهریزی فدراسیون فوتبال، ۱۰ روز پیش از نخستین بازی خود، راهی مکزیک شد، اما فدراسیون فوتبال بازی ضعیف برابر نیوزیلند را به اختلال ساعت بدن (Jet Lag) ربط داده است.
همچنین مدعی شده که «معطلی در کنترلهای مرزی، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده اعضای کاروان تیم ملی را فرسوده و خسته کرد. روندی که بارها برنامههای تیم ملی ایران را مختل کرد و فشار جسمی و روحی قابل توجهی بر بازیکنان و اعضای کادر وارد آورد.»
یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل، گفت که این کشور باید در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، زیرساختهای نفت و انرژی ایران را بمباران میکرد و دولت با خودداری از انجام چنین حملاتی، مرتکب اشتباه شد.
رهبر حزب «یش عتید» در مصاحبه با شبکه ۱۲ اسرائیل گفت: «من همه تاسیسات اصلی انرژی، همه میدانهای نفتی را بمباران میکردم.»
لاپید ادامه داد: «اگر میخواهید حکومت ایران را سرنگون کنید، باید اقتصاد ایران را از کار بیندازید، و پس از آن دولت بعدی [ایران] مجبور خواهد بود طی سالها آن را دوباره از صفر بسازد.»
او افزود که این نظر را در جریان جلسات امنیتی در طول جنگ به بنیامین نتانیاهو نیز گفته بود.
لاپید گفت که نتانیاهو در پاسخ فقط «چیزی را زیر لب زمزمه کرد.»
علیرضا پناهیان، سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی برای انتقام علی خامنهای حاضر است «تمام منافع ملی» را بدهد.
او گفت: «غرب دچار توهم شده و تصور میکند ما مانند سایر ملتها پس از مدتی از انتقام رهبرانمان میگذریم، اما ما باید نشان دهیم که حتی حاضریم از منافع ظاهری خود نیز به خاطر مطالبه خون به حق، بگذریم.»
پناهیان افزود: «دقیقا در همین نقطه است که امنیت و منافع ملی به طور واقعی تامین میشود.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار تصاویری از حضور نمایندگان عربستان سعودی، قطر، عمان و عراق در مراسم تدفین علی خامنهای، نوشت: «مایه خرسندی است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود، بودیم.»
او افزود: «این واقعه تاریخی، همواره به عنوان خاطرهای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند.»
در حالی عراقچی از حضور نمایندگان کشورهای عرب در این مراسم قدردانی کرد که هیچ نمایندهای از امارات متحده عربی، سوریه، کویت، بحرین، مراکش و اردن حضور نداشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، مقامهایی از عراق، لبنان، یمن، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس در این مراسم در تهران حضور یافتند.
علاوه بر مقامهای دولتی، نمایندگان گروههایی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله لبنان، جنبش امل و حشد الشعبی عراق نیز در این مراسم شرکت کردند.