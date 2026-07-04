اندرو جولیانی، مدیر اجرایی جام جهانی در کاخ سفید، به تاک‌اسپورت گفته که کمپ توسان در آریزونا برای تیم ملی ایران انتخاب شده بود اما فدراسیون فوتبال ایران خودش کمپ تیخوانا را انتخاب کرده و با توجه به فاصله پروازی کوتاه این شهر تا لس‌آنجلس، شرایط برای تیم ملی فوتبال ایران مناسب بوده است.

او همچنین گفت که به ایران اطلاع داده شده بود که می‌توانند پنج روز پیش از جام جهانی به آمریکا سفر کنند.

در واکنش به این اظهارات، بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال با اشاره به انتخاب کمپ ایرواین و سپس توسان، نوشته که به دلیل محدودیت‌های آمریکا برای ورود، کمپ را به تیخوانای مکزیک منتقل کرده است: «تیم ملی ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب جسمانی، تنظیم چرخه خواب، بازیابی عملکرد عصبی ـ عضلانی و آمادگی کامل برای مسابقه نخست، به زمانی دو هفته‌ای نیاز داشت.»

درحالی که تیم ملی با برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال، ۱۰ روز پیش از نخستین بازی خود، راهی مکزیک شد، اما فدراسیون فوتبال بازی ضعیف برابر نیوزیلند را به اختلال ساعت بدن (Jet Lag) ربط داده است.

همچنین مدعی شده که «معطلی در کنترل‌های مرزی، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده اعضای کاروان تیم ملی را فرسوده و خسته کرد. روندی که بارها برنامه‌های تیم ملی ایران را مختل کرد و فشار جسمی و روحی قابل توجهی بر بازیکنان و اعضای کادر وارد آورد.»