یائیر لاپید: اسرائیل باید در طول جنگ، زیرساختهای نفت و انرژی ایران را بمباران میکرد
یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل، گفت که این کشور باید در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، زیرساختهای نفت و انرژی ایران را بمباران میکرد و دولت با خودداری از انجام چنین حملاتی، مرتکب اشتباه شد.
رهبر حزب «یش عتید» در مصاحبه با شبکه ۱۲ اسرائیل گفت: «من همه تاسیسات اصلی انرژی، همه میدانهای نفتی را بمباران میکردم.»
لاپید ادامه داد: «اگر میخواهید حکومت ایران را سرنگون کنید، باید اقتصاد ایران را از کار بیندازید، و پس از آن دولت بعدی [ایران] مجبور خواهد بود طی سالها آن را دوباره از صفر بسازد.»
او افزود که این نظر را در جریان جلسات امنیتی در طول جنگ به بنیامین نتانیاهو نیز گفته بود.
لاپید گفت که نتانیاهو در پاسخ فقط «چیزی را زیر لب زمزمه کرد.»