علی نیکزاد، نایب‌رییس اول مجلس جمهوری اسلامی، با تاکید بر اینکه هیچ رهبری قابل مقایسه با علی خامنه‌ای نیست، گفت: «ما چون در دل قله بودیم، عظمت قله را متوجه نمی‌شویم و به مرور زمان متوجه خواهیم شد.»

علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها در سخنرانی‌های خود از تعبیر «رسیدن به قله» برای توصیف وضعیت جمهوری اسلامی استفاده کرده بود.

او در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۲ گفته بود: «این سربالایی، این شیب تند را عبور کرده‌ایم، به قاه‌ها نزدیک شده‌ایم.» این اظهارات در آن زمان واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان ایران برانگیخت.

نیکزاد همچنین گفت جمهوری اسلامی توان دفاعی، موشکی و نظامی خود را مدیون علی خامنه‌ای است.