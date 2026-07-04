محمدعلی ابطحی، معاون رییس‌جمهور در دولت محمد خاتمی، از دعوت نشدن چهره‌های سیاسی، از جمله روسای‌جمهور پیشین دولت‌های جمهوری اسلامی، به مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای انتقاد کرد و نوشت که این مراسم «مهم‌ترین فرصت تاریخی برای نمایش انسجام داخلی» بود.

ابطحی افزود که ای کاش از روسای‌جمهور، روسای مجلس جمهوری اسلامی، وزیران و دیگر چهره‌های سیاسی و فرهنگی که تصور اختلاف با علی خامنه‌ای درباره آن‌ها وجود داشت، برای حضور در مراسم تشییع او دعوت رسمی می‌شد.

همزمان با برگزاری دومین روز مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، تا زمان انتشار این گزارش، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، روسای‌جمهور پیشین دولت‌های جمهوری اسلامی، در هیچ‌یک از مراسم‌ها دیده نشده‌اند.

ابطحی نوشت حضور مقام‌های فعلی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای طبیعی است، اما حضور چهره‌هایی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت می‌توانست «پیام وحدت ملی» را پررنگ‌تر منتقل کند.