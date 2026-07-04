پس از شکایت اکوادور از ایجاد سر و صدای شبانه مقابل هتل محل اقامتش پیش از بازی با مکزیک، تدابیر امنیتی اطراف هتل انگلیس تشدید شده است. هنگام ورود کاروان سه‌شیرها نیز صدها هوادار مکزیک مقابل هتل تجمع کردند، شعار دادند و برخی بازیکنان را هو کردند. به همین دلیل، کادر فنی انگلیس برای جلوگیری از اختلال در خواب بازیکنان، استفاده از داروهای طبیعی کمک‌کننده به خواب، دستگاه‌های تولید صدای سفید و گوش‌گیر را در نظر گرفته است.

هم‌زمان، شرایط آب‌وهوایی نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. فیفا حتی بررسی کرده بود زمان آغاز مسابقه را به دلیل پیش‌بینی طوفان شش ساعت جلو بیندازد، اما این پیشنهاد با مخالفت اتحادیه فوتبال انگلیس و فدراسیون فوتبال مکزیک روبه‌رو شد و بازی در زمان اولیه باقی ماند. با این حال، احتمال تاخیر به دلیل رعد و برق و حتی تگرگ همچنان وجود دارد.

ارتفاع حدود ۲ هزار و ۲۴۰ متری مکزیکوسیتی نیز چالش دیگری برای انگلیس است. کارشناسان می‌گویند این شرایط می‌تواند توان هوازی بازیکنان را کاهش دهد و توماس توخل نیز اذعان کرده تیمش فرصت کافی برای سازگاری با این ارتفاع را نداشته، در حالی که بازیکنان مکزیک از قبل به این شرایط عادت کرده‌اند.

در کنار همه این موارد، روزنامه دیلی میل گزارش داده یکی از دلایل تاخیر انگلیس در سفر از کانزاس سیتی به مکزیکوسیتی، نگرانی از احتمال جاسوسی از تمرینات بوده است. بر اساس این گزارش، توخل ترجیح داده تمرینات تاکتیکی تیم در کمپ آمریکا برگزار شود؛ جایی که از نظر امنیتی محافظت بیشتری نسبت به محل تمرین در مکزیکوسیتی دارد.