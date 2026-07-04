علیرضا پناهیان، سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی برای انتقام علی خامنهای حاضر است «تمام منافع ملی» را بدهد.
او گفت: «غرب دچار توهم شده و تصور میکند ما مانند سایر ملتها پس از مدتی از انتقام رهبرانمان میگذریم، اما ما باید نشان دهیم که حتی حاضریم از منافع ظاهری خود نیز به خاطر مطالبه خون به حق، بگذریم.»
پناهیان افزود: «دقیقا در همین نقطه است که امنیت و منافع ملی به طور واقعی تامین میشود.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار تصاویری از حضور نمایندگان عربستان سعودی، قطر، عمان و عراق در مراسم تدفین علی خامنهای، نوشت: «مایه خرسندی است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود، بودیم.»
او افزود: «این واقعه تاریخی، همواره به عنوان خاطرهای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند.»
در حالی عراقچی از حضور نمایندگان کشورهای عرب در این مراسم قدردانی کرد که هیچ نمایندهای از امارات متحده عربی، سوریه، کویت، بحرین، مراکش و اردن حضور نداشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، مقامهایی از عراق، لبنان، یمن، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس در این مراسم در تهران حضور یافتند.
علاوه بر مقامهای دولتی، نمایندگان گروههایی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله لبنان، جنبش امل و حشد الشعبی عراق نیز در این مراسم شرکت کردند.
علی نیکزاد، نایبرییس اول مجلس جمهوری اسلامی، با تاکید بر اینکه هیچ رهبری قابل مقایسه با علی خامنهای نیست، گفت: «ما چون در دل قله بودیم، عظمت قله را متوجه نمیشویم و به مرور زمان متوجه خواهیم شد.»
علی خامنهای در سالهای گذشته بارها در سخنرانیهای خود از تعبیر «رسیدن به قله» برای توصیف وضعیت جمهوری اسلامی استفاده کرده بود.
او در یکی از سخنرانیهای خود خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۲ گفته بود: «این سربالایی، این شیب تند را عبور کردهایم، به قاهها نزدیک شدهایم.» این اظهارات در آن زمان واکنشها و بحثهای گستردهای را در میان شهروندان ایران برانگیخت.
نیکزاد همچنین گفت جمهوری اسلامی توان دفاعی، موشکی و نظامی خود را مدیون علی خامنهای است.
همزمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، همایشی با عنوان «خامنهای؛ رهبر جاویدان مقاومت» شنبه ۱۳ تیر در سالن اجلاس تهران برگزار شد.
برخی نمایندگان کشورهایی که برای شرکت در مراسم دفن علی خامنهای به ایران سفر کرده بودند، در این همایش نیز حضور یافتند.
رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، که حکومت از آنها با عنوان «جبهه مقاومت» یاد میکند، از جمله شرکتکنندگان در این همایش بودند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک عضو مسلح حزبالله که شنبه در نزدیکی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شناسایی شده بود، پس از عملیات تعقیب و گریز کشته شد.
ارتش اسرائیل افزود نیروهای ذخیره تیپ ۵۵۱ این فرد مسلح را در منطقه مجدل زون، در داخل منطقه حائل تحت کنترل اسرائیل، شناسایی کردند.
به گفته ارتش، نیروها به سوی این عضو حزبالله آتش گشودند و پس از تعقیب، برای «رفع تهدید»، او را کشتند.
پس از ماهها ابهام درباره هویت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۳ تیر، با انتشار بیانیهای از سوی علی عظمایی مشخص شد که او به این سمت منصوب شده است. در این بیانیه که رسانههای ایران آن را منتشر کردند، عظمایی با تهدید اسرائیل و آمریکا نوشت که «انتقام الهی» از این دو کشور چندان دور نیست.
علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، فروردین امسال در حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد.
پیشتر، برخی حسابهای حامی حکومت در شبکههای اجتماعی از انتصاب عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داده بودند، اما سپاه پاسداران این انتصاب را به طور رسمی تایید نکرده بود.
علی عظمایی در سال ۱۳۹۸، زمانی که فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه پاسداران بود، به همراه علی خامنهای و هفت فرمانده دیگر سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.