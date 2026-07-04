عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار تصاویری از حضور نمایندگان عربستان سعودی، قطر، عمان و عراق در مراسم تدفین علی خامنه‌ای، نوشت: «مایه خرسندی است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود، بودیم.»

او افزود: «این واقعه تاریخی، همواره به عنوان خاطره‌ای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند.»

در حالی عراقچی از حضور نمایندگان کشورهای عرب در این مراسم قدردانی کرد که هیچ نماینده‌ای از امارات متحده عربی، سوریه، کویت، بحرین، مراکش و اردن حضور نداشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، مقام‌هایی از عراق، لبنان، یمن، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس در این مراسم در تهران حضور یافتند.

علاوه بر مقام‌های دولتی، نمایندگان گروه‌هایی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله لبنان، جنبش امل و حشد الشعبی عراق نیز در این مراسم شرکت کردند.