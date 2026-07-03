پرتغال درواقع با گل دیرهنگام گونسالو راموس در دیداری پرهیجان و جنجالی، برابر کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ به برتری رسید.

گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.

رونالدو پیش‌تر بازی را به تساوی کشانده بود، اما هنگام تعویض در اواخر نیمه دوم، به‌وضوح از تصمیم روبرتو مارتینس ناراضی به نظر می‌رسید. با این حال، این تصمیم سرمربی پرتغال نتیجه داد و راموس گل برتری را به ثمر رساند.

کرواسی در سیزدهمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده توپ را وارد دروازه پرتغال کرد و تصور می‌کرد بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول به دلیل آفساید در جریان شکل‌گیری صحنه، مردود اعلام شد.

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نیمه دوم فوق‌العاده و پرحادثه

- ایوان پریشیچ کرواسی را پیش انداخت.

- کریستیانو رونالدو گل زد، اما گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

- رونالدو از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.

- رونالدو تعویض شد و گونسالو راموس به جای او وارد زمین شد.

- راموس با ضربه سر گل دوم پرتغال را به ثمر رساند.

- کرواسی در وقت‌های تلف‌شده گل تساوی را وارد دروازه کرد.

- این گل پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان حمله، مردود اعلام شد.

- در پایان نیمه دوم، ۱۹ دقیقه وقت تلف‌شده اعلام شد؛ پایانی پرالتهاب که تا آخرین ضربه مسابقه ادامه داشت.

- پرتغال با پیروزی ۲ بر یک راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد.

اعتراض هواداران

در حالی که بازی وارد شانزدهمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده شده بود، هواداران کرواسی در اعتراض به رد گل تساوی کروات‌ها، شروع به پرتاب اشیا به داخل زمین کردند.

در پایان بازی، لوکا مودریچ با گام‌هایی آهسته به سمت هواداران کرواسی رفت؛ هوادارانی که پس از پایان مسابقه نیز در ورزشگاه ماندند تا از کاپیتان و هافبک افسانه‌ای تیمشان تقدیر کنند.

مودریچ به‌وضوح از این شکست ناراحت و متاثر بود، اما او برای همیشه جایگاه خود را در تاریخ فوتبال کرواسی تثبیت کرده است.

این دیدار ممکن است آخرین حضور لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ در جام جهانی باشد. هر دو ستاره کرواسی در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود قرار دارند و حضورشان در جام جهانی بعدی بعید به نظر می‌رسد.

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لحظه تعیین‌کننده مسابقه

کرواسی در واپسین لحظات مسابقه در دقیقه ۱۳+۹۰، تصور می‌کرد گل تساوی را به ثمر رسانده و بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان شکل‌گیری حمله مردود اعلام شد.

صحنه گل مردود کرواسی تنها با بازبینی فریم‌به‌فریم مشخص شد. توپ پیش از رسیدن به یوشکو گواردیول، برخوردی بسیار جزئی با موی سر ایگور ماتانوویچ داشت؛ تماسی که با حسگر داخل توپ در بررسی VAR ثبت شد.

در نتیجه، ماتانوویچ در آفساید قرار گرفت و گل کرواسی مردود اعلام شد؛ تصمیمی که نشان داد در فوتبال امروز، صعود یا حذف یک تیم می‌تواند به برخوردی در حد یک تار مو و داده‌های حسگر داخل توپ بستگی داشته باشد.

کریستیانو رونالدو در پایان بازی، پیراهن شماره ۲۱ دیوگو ژوتا، ستاره فقید لیورپول و تیم ملی پرتغال را بر تن کرد و پیشاپیش هم‌تیمی‌هایش دور زمین چرخید.

او سپس برای گرفتن عکس تیمی، پیراهن را از تن درآورد و آن را مقابل خود در دست گرفت.