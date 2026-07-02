پرتغال - کرواسی؛ نبرد مرگ و زندگی رونالدو و مودریچ
ورزشگاه بیاماو فیلد در شهر تورنتو آماده است تا در یک شب تاریخی، میزبان یکی از مهیجترین تقابلهای مرحلهی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
ورزشگاه بیاماو فیلد در شهر تورنتو آماده است تا در یک شب تاریخی، میزبان یکی از مهیجترین تقابلهای مرحلهی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
پرتغال و کرواسی در حالی ساعت ۲:۳۰ بامداد جمعه به مصاف یکدیگر میروند که این دیدار فراتر از یک جدال تاکتیکی برای صعود، تقابل احتمالی دو فوقستارهی تکرارنشدنی دنیای فوتبال در آخرین جام جهانیشان است؛ کریستیانو رونالدوی ۴۱ ساله با ۲۳۱ بازی ملی در برابر لوکا مودریچ ۴۰ ساله با ۲۰۱ حضور در ترکیب کرواتها.
پرتغال تحت هدایت روبرتو مارتینز با ایستادن در ردهی دوم گروه K پشت سر کلمبیا به این مرحله قدم گذاشت. نمایش خیرهکننده و پیروزی ۵ بر ۰ آنها مقابل ازبکستان که با دبل تاریخی رونالدو همراه بود، نشان داد که خط حمله این تیم چقدر زهردار است؛ بهویژه با اتکا به ستارگان مقتدر پاریسنژرمن همچون نونو مندز، ویتینیا، ژائو نوس و گونسالو راموس.
با این حال، تساویهای ناامیدکننده مقابل کنگو و کلمبیا، هواداران این تیم را نگران کرده است؛ چرا که نشان میدهد یاران رونالدو زمانی که فضاهای خالی برای ضدحمله ندارند، در شکستن دفاعهای اتوبوسی و متراکم به بنبست میخورند. در این میان، درخشش دیوگو کاستا در دروازه با ثبت ۶ مهار نجاتبخش در مرحله گروهی، تا حدودی خیال مارتینز را راحت میکند.
در سمت دیگر، کرواسی با هدایت زلاتکو دالیچ بهعنوان تیم دوم گروه L صعود کرد. این تیم اگرچه جام را با باخت سنگین ۴ بر ۲ مقابل انگلیس ناامیدکننده آغاز کرد و ضعفهای جدی در خط دفاعی داشت، اما در ادامه با دو پیروزی اقتصادی و با تکیه بر تجربهی ناب خود مقابل پاناما و غنا به جدول برگشت. آمار هشت گل خورده در پنج بازی اخیر نشان میدهد که خط دفاعی کرواتها با حضور پونگراچیچ و شوتالو، صلابت گذشته را ندارد.
با این حال، در خط حمله، حضور مغز متفکری چون مودریچ در کنار کواچیچ و پدیدهی جوانی مثل مارتین باتورینا که در بازی افتتاحیه گلزنی کرد، کرواسی را به تیمی خطرناک تبدیل میکند که میداند چگونه در بازیهای حذفی به حریف ضربه بزند.
تاریخچه دیدارهای دو تیم کاملاً به سود پرتغالیها سنگینی میکند؛ چرا که آنها در ۱۰ تقابل گذشته به ۷ پیروزی دست یافته و تنها یک بار در یک بازی دوستانه شکست خوردند. با اینکه دو تیم هرگز در جام جهانی به مصاف هم نرفتهاند، اما یادآوری یورو ۲۰۱۶ و پیروزی سخت ۱ بر ۰ پرتغال در وقتهای اضافه مرحلهی حذفی، نزدیکترین تصویر را از این نبرد نفسگیر بازسازی میکند.
آمار جذاب دیگری که هیجان این مسابقه را دوچندان میکند این است که در هر ۵ دیدار اخیر این دو کشور، هر دو تیم موفق به باز کردن دروازهی یکدیگر شدهاند و این یعنی تماشاگران در تورنتو باید خود را برای یک دیدار پرگل و پرهیجان آماده کنند.