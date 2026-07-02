سنگال بازی را با گل زودهنگام حبیب دیارا، هافبک ساندرلند، آغاز کرد و سپس اسماعیلا سار با شوتی قدرتمند در نیمه دوم اختلاف را به دو گل رساند.

اما بلژیک با بازگشتی تماشایی، شکست دو گله مقابل سنگال را جبران کرد و بازی را به تساوی و سپس در پایان وقت‌های اضافه، به سود خود به پایان برد.

100 %

در اواخر نیمه دوم روملو لوکاکو با ضربه‌ای ظریف اختلاف را به حداقل رساند و چند دقیقه بعد، یوری تیلمانس، کاپیتان بلژیک، با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.

بلژیک تنها یک دقیقه پیش از پایان مسابقه، در آستانه شکست بود، اما سانتر پیچ‌دار لئاندرو تروسار روی سر یوری تیلمانس نشست و کاپیتان بلژیک گل تساوی را زد.

ادوآر دیائو، دروازه‌بان سنگال، برای دفع توپ از دروازه خارج شد، اما به آن نرسید و تیلمانس با پرشی بلندتر از دو مدافع، توپ را وارد دروازه کرد.

روملو لوکاکو که با ۹۲ گل در ۱۳۰ بازی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک است، شاید مهم‌ترین گل ملی دورانش را به ثمر رسانده باشد.

بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. اما بلژیک در واپسین لحظات وقت اضافه، مقابل سنگال پیش افتاد و به مرحله بعد جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

100 %

کاپیتان یوری تیلمانس در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم وقت اضافه،‌ دقیقا در دقیقه ۵+۱۲۰، پنالتی را به گل تبدیل کرد تا صعود بلژیک را قطعی کند.

بلژیک در مرحله بعد به مصاف آمریکا یا بوسنی و هرزگوین خواهد رفت.

دیرهنگام‌ترین گل تاریخ جام جهانی

یوری تیلمانس با گل دقیقه ۱۲۴:۴۴ در پیروزی ۳ بر ۲ بلژیک مقابل سنگال در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دیرهنگام‌ترین گل تاریخ جام‌های جهانی را به ثمر رساند.

پیش از او، عبدالمومن جابو در شکست ۲ بر ۱ الجزایر مقابل آلمان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۴، در دقیقه ۱۲۰:۵۰ گلزنی کرده بود.

الساندرو دل پیرو نیز در پیروزی ۲ بر صفر ایتالیا برابر آلمان در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۰۶، در دقیقه ۱۲۰:۱۳ گل زد.

جف هرست در پیروزی ۴ بر ۲ انگلیس مقابل آلمان غربی در فینال جام جهانی ۱۹۶۶، دقیقه ۱۱۹:۴۸ گلزنی کرد و دیوید پلات هم در پیروزی یک بر صفر انگلیس برابر بلژیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۱۹۹۰، در دقیقه ۱۱۹:۲۲ دروازه حریف را باز کرد.

ورود جیمی جامپ‌ها

ورود سه تماشاگر به زمین، بازی سنگال - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را برای دقایقی متوقف کرد. مشخص نیست هدف آن‌ها چه بود، جز اینکه ظاهرا می‌خواستند از دویدن خود در زمین فیلم بگیرند.

بازی که در استادیوم سیاتل برگزار می‌شد، به دلیل ورود جیمی جامپ، برای چند دقیقه متوقف شد. کارگردان تلویزیونی نیز تصاویر این افراد را پخش نکرد و پس از خروج آن‌ها، مسابقه از سر گرفته شد.

این دومین بار در سه دوره اخیر جام جهانی است که بلژیک در مرحله حذفی پس از عقب افتادن با اختلاف دو گل، به پیروزی می‌رسد.

بلژیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ نیز پس از عقب افتادن ۲ بر صفر مقابل ژاپن، با پیروزی ۳ بر ۲ در وقت قانونی به بازی برگشت. نخستین گل بازگشت آن تیم در دقیقه ۶۹ به ثمر رسید.

اما این بار، بلژیکی‌ها حتی دیرتر از آن موفق به تکمیل بازگشت خود شدند.

همچنین سنگال اولین تیم تاریخ جام جهانی شد که تا دقیقه ۸۵ با ۲ گل از حریفش پیش است و بازی حذفی را واگذار می‌کند.

پنالتی جنجالی

صحنه جنجالی پنالتی از جایی آغاز شد که لامین کامارا هنگام تلاش برای دور کردن یک ارسال زمینی از محوطه جریمه، با پای راستش تکل زد.

موضوع این بود که آیا کامارا در تیر اول، با پای چپ یوری تیلمانس برخورد کرده است یا نه. پس از خروج توپ از زمین، کمک‌داور ویدیویی بررسی صحنه را آغاز کرد.

در حالی که بازی به دقیقه ۱۲۰ نزدیک می‌شد، تیلمانس آن‌قدر مطمئن بود که مارتینس، داور مسابقه، پس از بازبینی تصاویر به توصیه VAR تصمیم اولیه خود را تغییر خواهد داد که از همان ابتدا کنار نقطه پنالتی ایستاد. داور پس از چند بار تماشای صحنه‌های آهسته، در نهایت پنالتی را اعلام کرد.