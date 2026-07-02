از زمان نخستین بازی ملی لامین یامال در ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، اسپانیا در هیچ مسابقهای که او به میدان رفته، شکست نخورده است. او در چهار مسابقه اسپانیا در جام جهانی بازی کرد؛ یک تساوی و سه پیروزی و البته ۴ کلینشیت.
لامین یامال پیش از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی، در مجموع تنها ۱۴۰ دقیقه در سه بازی اسپانیا در جام جهانی به میدان رفته بود.
وینگر راست اسپانیا در نخستین بازی تیمش که با کیپورد بود، بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، اما پس از آن در دو مسابقه بعدی برابر عربستان سعودی و اروگوئه از ابتدا به میدان رفت.
همچنین دقایق حضور یامال نیز بهتدریج افزایش یافت؛ او در نخستین بازی ۱۹ دقیقه، در نخستین حضورش در ترکیب اصلی ۴۵ دقیقه و در سومین دیدار مرحله گروهی ۷۶ دقیقه بازی کرد.
اما نمایش او مقابل اتریش بدون تردید چشمگیرترین و تاثیرگذارترین عملکردش در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.
مهارت، دریبلزنی و بازی مستقیم یامال واقعا ترسناک است. او با تحرک دائمی و توانایی فنی خیرهکننده، به کابوسی برای مدافعان تبدیل شده است؛ کافی است از کنراد لایمر درباره بازی امروز بپرسید.
البته اگر همهچیز مطابق انتظار پیش میرفت، اسپانیا احتمالا نیازی نداشت که یامال تمام ۹۰ دقیقه برابر اتریش در زمین بماند. با این حال، از نظر آمادگی جسمانی، این بازیکن ۱۸ ساله نشان داده بود که در صورت نیاز میتواند از ابتدا به میدان برود و یک مسابقه کامل را بازی کند.
یامال در حالی که تنها ۱۸ سال دارد، از همین حالا یکی از مهمترین بازیکنان تیم ملی اسپانیا به شمار میرود و اگر این تیم قرار باشد اواخر این ماه جام قهرمانی را بالای سر ببرد، او میتواند نقشی تعیینکننده در این موفقیت داشته باشد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یکشانزدهمنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اتریش را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. میکل اویارسابال در دقایق ۳۶ و ۸۹ و پدرو پورو در دقیقه ۶۶ گلهای بازی را به ثمر رساندند. اسپانیا در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار پرتغال و کرواسی خواهدرفت.
میکل اویارسابال با دو گل خود در این مسابقه، تعداد گلهایش در جام جهانی را به چهار رساند. او ابتدا در نیمه نخست گل نخست اسپانیا را به ثمر رساند و سپس در دقایق پایانی بار دیگر گلزنی کرد تا در کنار عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور، با چهار گل در صدر گلزنان رقابتها قرار بگیرد.
پدرو پورو نیز با به ثمر رساندن نخستین گل ملی خود، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد. مدافع تاتنهام با ضربه سر و پس از یک حرکت تیمی زیبا، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.
اسپانیا همچنان در این دوره از مسابقات هیچ گلی دریافت نکرده است؛ ۴ کلینشیت در ۴ مسابقه.
نمایش اقتدار
نمایش اسپانیا واقعا چشمگیر بود و به نظر میرسد این پیروزی یک پیام مهم برای مدعیان قهرمانی به همراه دارد.
اسپانیا معمولا در مسابقات بزرگ جام جهانی با چنین اقتداری پیروز نمیشود. حتی در جام جهانی ۲۰۱۰ که قهرمان شد، تمام بازیهای مرحله حذفی را با نتایجی نزدیک و پراضطراب و با برتری ۱-۰ پشت سر گذاشت.
اسپانیا قدرت خود را به رخ کشید و پیامی روشن به تمام تیمهای باقیمانده در جام جهانی فرستاد.
با توجه به عملکرد این تیم در تورنمنتهای بزرگ اخیر و نمایشهایش در جام جهانی ۲۰۲۶، باید شاگردان لوییس دلافوئنته را بخت اصلی صعود به یکچهارم نهایی دانست.
اگر هر دو تیم از مراحل پیش رو عبور کنند، احتمال رویارویی اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمهنهایی، یکی از جذابترین تقابلهای این جام خواهد بود.
اسپانیا کاملا به ریتم ایدهآل خود رسیده است؛ تیمی که تماشای بازیاش امروز واقعا لذتبخش بود.
اسپانیا شاید در مرحله گروهی چندان درخشان ظاهر نشد؛ تیمی که در نخستین بازی خود برابر کیپورد، تیم تازهوارد جام جهانی، به تساوی بدون گل رسید. اما این تیم حالا به شکلی نگرانکننده در حال اوج گرفتن در این تورنمنت است.
سه پیروزی پیاپی، بدون دریافت حتی یک گل، و نشانههایی روشن از اینکه پس از هفتهها نگرانی درباره آمادگی جسمانی لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا در حال نزدیک شدن به بهترین فرم خود است.
یامال، فعلا ناکام در گلزنی
لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا در گلزنی در این بازی هم ناکام بود.
او باوجود نمایش درخشانش، چندبار به گل بسیار نزدیک شد و مشخص بود که تا چه اندازه برای گلزنی انگیزه دارد، اما در نهایت چیزی به نام او ثبت نشد.
با این حال، در دقایق پایانی برای استراحت و آماده شدن برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی روز دوشنبه، جای خود را به گاوی داد.
پیش از تعویض، اسپانیا بار دیگر حمله کرد و یامال پس از رسیدن به یک توپ سرگردان در محوطه جریمه، با شوتی محکم دروازه را هدف گرفت، اما داوید آلابا توپ را از روی خط دروازه دفع کرد.
اسپانیا در تمام بازیهایی که لامین یامال در ترکیب اصلی حضور داشته چه در جامجهانیو چه در جام ملتهای اروپا شکست نخورده است.
با مداخله کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا میخانهها در سراسر انگلیس و ولز میتوانند برای دیدار تیمهای ملی انگلیس-مکزیک در جام جهانی تا ساعت ۵ بامداد دوشنبه باز بمانند. چهارشنبه شب، پیروزی انگلیس مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، این تیم را راهی مرحله یکهشتم نهایی مقابل مکزیک کرد.
این مسابقه ساعت یک بامداد به وقت بریتانیا آغاز میشود و انتظار میرود دستکم تا ساعت ۳ بامداد ادامه داشته باشد.
به نوشته گاردین، وزیر کشور بریتانیا از اختیار قانونی خود برای تمدید ساعات مجاز فروش مشروبات الکلی در مناسبتهایی با «اهمیت استثنایی بینالمللی، ملی یا محلی» استفاده خواهد کرد. استیو رید، وزیر جوامع، نیز با ارسال نامهای به رهبران شوراهای محلی، آنها را از این تغییر مطلع خواهد کرد.
استارمر گفت: «باز ماندن میخانهها تا سوت پایان مسابقه، هم برای هواداران خبر خوبی است و هم برای میخانهها و مکانهایی که جوامع ما را کنار هم جمع میکنند. تمام کشور از تیم حمایت خواهد کرد. زنده باد انگلیس!»
دولت پیشتر نیز برای هماهنگی با اختلاف ساعت آمریکا، مکزیک و کانادا، مقررات مربوط به ساعات فعالیت میخانهها را تسهیل کرده بود.
کیت دیردن، وزیر بازرگانی، صبح پنجشنبه گفته بود دولت «متاسفانه» این مقررات را برای مسابقه بامداد دوشنبه تغییر نخواهد داد و این تصمیم شامل میخانههایی که بهموقع درخواست ندادهاند، نمیشود.
اما پس از موج شدید انتقادها، از جمله از سوی صادق خان، شهردار لندن، استارمر عصر پنجشنبه موضع خود را تغییر داد و اجازه داد میخانهها باز بمانند.
این تغییر پس از اعتراض نمایندگان پارلمان و صاحبان میخانهها صورت گرفت. سخنگوی صادق خان گفت: «شهردار از مقامهای محلی پایتخت خواسته است با صنعت مهماننوازی همکاری نزدیک داشته باشند تا میخانهها بتوانند تا بامداد دوشنبه باز بمانند و مردم لندن ضمن حمایت از میخانههای محلی، تیم ملی انگلیس را در دیدار مقابل مکزیک تشویق کنند.»
مکلارکین، مدیر اجرایی انجمن آبجو و میخانههای بریتانیا، گفت: «میخانهها و هواداران از این تصمیم بسیار خوشحال خواهند شد، چون همه میدانند بهترین جا برای تماشای مسابقه، میخانه محله است.»
او افزود: «این رقابتها برای صنعت ما اهمیت بسیار زیادی دارد، بنابراین خوشحالیم که دولت به نگرانیهای ما گوش داد و بهسرعت اقدام کرد. حالا میتوانیم همچنان خانه ورزش زنده باشیم و از هواداران استقبال کنیم.»
تقابل انگلستان و مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، نهتنها یکی از جذابترین بازیهای این مرحله محسوب میشود، بلکه به یکی از گرانترین مسابقات تاریخ مراحل حذفی جام جهانی نیز تبدیل شده و بلیت این دیدار در بازار فروش مجدد تا ۳۶ هزار دلار، بیش از شش میلیارد تومان، آگهی شده است.
انگلستان با پیروزی ۲ بر یک برابر کنگو، که با دبل هری کین رقم خورد، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد و حالا باید بامداد دوشنبه در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی به مصاف مکزیک برود.
در حالی که در بیشتر مسابقات این جام حدود ۲۵ هزار هوادار انگلیس در ورزشگاهها حضور داشتند، انتظار میرود در ورزشگاه ۸۰ هزار نفری آزتکا، هواداران مکزیک اکثریت قاطع را تشکیل دهند. بر اساس گزارش تلگراف، چهار هزار بلیت از طریق سهمیه رسمی فدراسیون فوتبال انگلستان در اختیار هواداران قرار گرفته و پیشبینی میشود در مجموع حدود هشت هزار هوادار انگلیسی در ورزشگاه حضور داشته باشند.
هوادارانی که در مرحله فروش رسمی بلیت تهیه کردند، برای بلیتهای رده سوم ۲۳۵ دلار، رده دوم ۶۰۵ دلار و رده اول ۷۷۰ دلار پرداختند. اما پس از صعود انگلستان، قیمت بلیتها در سامانه رسمی فروش مجدد فیفا به شکل چشمگیری افزایش یافت؛ بهطوری که بلیت رده اول تا ۳۵ هزار و ۶۴۹ دلار، رده دوم تا ۱۱ هزار و ۸۴۵ دلار و رده سوم بین چهار هزار و ۸۲ تا ۱۹ هزار و ۴۵۳ دلار قیمتگذاری شده است.
هواداران انگلیسی که از آمریکا راهی مکزیک میشوند، علاوه بر هزینه اقامت که در بسیاری از شهرها بیش از ۳۰۰ دلار برای هر شب است، با افزایش شدید قیمت پروازها نیز مواجه هستند. بهای پرواز مستقیم از آتلانتا به مکزیکوسیتی به بیش از ۷۳۰ پوند رسیده و بسیاری از هواداران برای کاهش هزینهها، مسیرهای غیرمستقیم یا حتی پرواز به کانکون را انتخاب کردهاند.
در کنار هزینههای سنگین، نگرانیهای امنیتی نیز وجود دارد. مقامهای مکزیک عملیات گستردهای را برای تامین امنیت این مسابقه آغاز کردهاند و انتظار میرود خیابانهای اطراف ورزشگاه ساعتها پیش از آغاز بازی مسدود شود. همچنین به دلیل احتمال تجمع گسترده هواداران مکزیک و هشدارهای وزارت خارجه بریتانیا درباره سفر به برخی مناطق این کشور، از هواداران خواسته شده است با احتیاط بیشتری سفر کنند. با این حال، پلیس فوتبال بریتانیا از رفتار هواداران انگلستان در جریان جام جهانی ابراز رضایت کرده و اعلام کرده است تاکنون تنها پنج نفر از آنها در آمریکا بازداشت شدهاند.
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلستان، با دبل برابر کنگو، انگلیس را از حذفی غیرمنتظره در جام جهانی نجات داد و تعداد گلهای خود در فصل جاری را به ۷۲ رساند؛ آماری که او را به دومین گلزن برتر یک فصل از سال ۲۰۰۰ تاکنون تبدیل کرده است.
کاپیتان سهشیرها پس از یک فصل درخشان در بایرن مونیخ، همچنان به روند گلزنی خود ادامه میدهد تا جایی که حتی کریستیانو رونالدو نیز هرگز در یک فصل به تعداد گلهای فعلی او نرسیده است.
بهترین فصل گلزنی رونالدو به فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ بازمیگردد؛ زمانی که فوقستاره پرتغالی با پیراهن رئال مادرید و تیم ملی پرتغال، در مجموع ۶۹ گل به ثمر رساند. رونالدو در آن فصل ۴۶ گل در لالیگا، ۱۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا، چهار گل در سایر رقابتهای داخلی اسپانیا و سه گل برای تیم ملی پرتغال به ثمر رساند و نقش مهمی در قهرمانی رئال مادرید با ۱۰۰ امتیاز در لالیگا داشت.
کین اما از این رکورد عبور کرده است. او در این فصل برای بایرن مونیخ ۳۶ گل در ۳۱ بازی بوندسلیگا، ۱۴ گل در ۱۳ بازی لیگ قهرمانان اروپا، ۱۰ گل در ۶ دیدار جام حذفی آلمان و یک گل در سوپرجام آلمان به ثمر رسانده تا آمار گلهای باشگاهیاش به ۶۱ برسد.
او همچنین پیش از آغاز جام جهانی در یک دیدار دوستانه برای انگلیس گلزنی کرد و در جریان مسابقات نیز مقابل کرواسی (دو گل)، پاناما (یک گل) و کنگو (دو گل) موفق به گلزنی شد و تنها برابر غنا موفق به باز کردن دروازه حریف نشد.
با وجود این آمار خیرهکننده، کین هنوز با بهترین فصل گلزنی لیونل مسی فاصله دارد. مسی در فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۸۲ گل برای بارسلونا و آرژانتین به ثمر رساند؛ از جمله ۵۰ گل در ۳۷ بازی لالیگا، ۱۴ گل در ۱۱ بازی لیگ قهرمانان اروپا، ۹ گل در سایر رقابتها و ۱۰ گل برای تیم ملی آرژانتین.
کین از نظر تئوری همچنان شانس عبور از رکورد مسی را دارد، اما برای این کار باید در چهار بازی احتمالی باقیمانده انگلیس در جام جهانی، ۱۱ گل دیگر به ثمر برساند.
ورزشگاه بیاماو فیلد در شهر تورنتو آماده است تا در یک شب تاریخی، میزبان یکی از مهیجترین تقابلهای مرحلهی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
پرتغال و کرواسی در حالی ساعت ۲:۳۰ بامداد جمعه به مصاف یکدیگر میروند که این دیدار فراتر از یک جدال تاکتیکی برای صعود، تقابل احتمالی دو فوقستارهی تکرارنشدنی دنیای فوتبال در آخرین جام جهانیشان است؛ کریستیانو رونالدوی ۴۱ ساله با ۲۳۱ بازی ملی در برابر لوکا مودریچ ۴۰ ساله با ۲۰۱ حضور در ترکیب کرواتها.
پرتغال تحت هدایت روبرتو مارتینز با ایستادن در ردهی دوم گروه K پشت سر کلمبیا به این مرحله قدم گذاشت. نمایش خیرهکننده و پیروزی ۵ بر ۰ آنها مقابل ازبکستان که با دبل تاریخی رونالدو همراه بود، نشان داد که خط حمله این تیم چقدر زهردار است؛ بهویژه با اتکا به ستارگان مقتدر پاریسنژرمن همچون نونو مندز، ویتینیا، ژائو نوس و گونسالو راموس.
با این حال، تساویهای ناامیدکننده مقابل کنگو و کلمبیا، هواداران این تیم را نگران کرده است؛ چرا که نشان میدهد یاران رونالدو زمانی که فضاهای خالی برای ضدحمله ندارند، در شکستن دفاعهای اتوبوسی و متراکم به بنبست میخورند. در این میان، درخشش دیوگو کاستا در دروازه با ثبت ۶ مهار نجاتبخش در مرحله گروهی، تا حدودی خیال مارتینز را راحت میکند.
در سمت دیگر، کرواسی با هدایت زلاتکو دالیچ بهعنوان تیم دوم گروه L صعود کرد. این تیم اگرچه جام را با باخت سنگین ۴ بر ۲ مقابل انگلیس ناامیدکننده آغاز کرد و ضعفهای جدی در خط دفاعی داشت، اما در ادامه با دو پیروزی اقتصادی و با تکیه بر تجربهی ناب خود مقابل پاناما و غنا به جدول برگشت. آمار هشت گل خورده در پنج بازی اخیر نشان میدهد که خط دفاعی کرواتها با حضور پونگراچیچ و شوتالو، صلابت گذشته را ندارد.
با این حال، در خط حمله، حضور مغز متفکری چون مودریچ در کنار کواچیچ و پدیدهی جوانی مثل مارتین باتورینا که در بازی افتتاحیه گلزنی کرد، کرواسی را به تیمی خطرناک تبدیل میکند که میداند چگونه در بازیهای حذفی به حریف ضربه بزند.
تاریخچه دیدارهای دو تیم کاملاً به سود پرتغالیها سنگینی میکند؛ چرا که آنها در ۱۰ تقابل گذشته به ۷ پیروزی دست یافته و تنها یک بار در یک بازی دوستانه شکست خوردند. با اینکه دو تیم هرگز در جام جهانی به مصاف هم نرفتهاند، اما یادآوری یورو ۲۰۱۶ و پیروزی سخت ۱ بر ۰ پرتغال در وقتهای اضافه مرحلهی حذفی، نزدیکترین تصویر را از این نبرد نفسگیر بازسازی میکند.
آمار جذاب دیگری که هیجان این مسابقه را دوچندان میکند این است که در هر ۵ دیدار اخیر این دو کشور، هر دو تیم موفق به باز کردن دروازهی یکدیگر شدهاند و این یعنی تماشاگران در تورنتو باید خود را برای یک دیدار پرگل و پرهیجان آماده کنند.