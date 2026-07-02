میکل اویارسابال با دو گل خود در این مسابقه، تعداد گل‌هایش در جام جهانی را به چهار رساند. او ابتدا در نیمه نخست گل نخست اسپانیا را به ثمر رساند و سپس در دقایق پایانی بار دیگر گلزنی کرد تا در کنار عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور، با چهار گل در صدر گلزنان رقابت‌ها قرار بگیرد.

پدرو پورو نیز با به ثمر رساندن نخستین گل ملی خود، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد. مدافع تاتنهام با ضربه سر و پس از یک حرکت تیمی زیبا، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

اسپانیا همچنان در این دوره از مسابقات هیچ گلی دریافت نکرده است؛ ۴ کلین‌شیت در ۴ مسابقه.

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نمایش اقتدار

نمایش اسپانیا واقعا چشمگیر بود و به نظر می‌رسد این پیروزی یک پیام مهم برای مدعیان قهرمانی به همراه دارد.

اسپانیا معمولا در مسابقات بزرگ جام جهانی با چنین اقتداری پیروز نمی‌شود. حتی در جام جهانی ۲۰۱۰ که قهرمان شد، تمام بازی‌های مرحله حذفی را با نتایجی نزدیک و پراضطراب و با برتری ۱-۰ پشت سر گذاشت.

اسپانیا قدرت خود را به رخ کشید و پیامی روشن به تمام تیم‌های باقی‌مانده در جام جهانی فرستاد.

100 % جشن و پایکوبی هواداران اسپانیا در فن‌زون مادرید پس از صعود به یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

با توجه به عملکرد این تیم در تورنمنت‌های بزرگ اخیر و نمایش‌هایش در جام جهانی ۲۰۲۶، باید شاگردان لوییس دلافوئنته را بخت اصلی صعود به یک‌چهارم نهایی دانست.

اگر هر دو تیم از مراحل پیش رو عبور کنند، احتمال رویارویی اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی، یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های این جام خواهد بود.

اسپانیا کاملا به ریتم ایده‌آل خود رسیده است؛ تیمی که تماشای بازی‌اش امروز واقعا لذت‌بخش بود.

یامال، همچنان ناکام

لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا در گلزنی در این بازی هم ناکام بود.

او باوجود نمایش درخشانش، چندبار به گل بسیار نزدیک شد و مشخص بود که تا چه اندازه برای گلزنی انگیزه دارد،‌ اما در نهایت چیزی به نام او ثبت نشد. با این حال، در دقایق پایانی برای استراحت و آماده شدن برای دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی روز دوشنبه، جای خود را به گاوی داد.

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پیش از تعویض، اسپانیا بار دیگر حمله کرد و یامال پس از رسیدن به یک توپ سرگردان در محوطه جریمه، با شوتی محکم دروازه را هدف گرفت، اما داوید آلابا توپ را از روی خط دروازه دفع کرد.

اسپانیا در تمام بازی‌هایی که لامین یامال در ترکیب اصلی حضور داشته چه در جام‌جهانیو چه در جام ملت‌های اروپا شکست نخورده است.