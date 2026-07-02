این مسابقه ساعت یک بامداد به وقت بریتانیا آغاز می‌شود و انتظار می‌رود دست‌کم تا ساعت ۳ بامداد ادامه داشته باشد.

به نوشته گاردین، وزیر کشور بریتانیا از اختیار قانونی خود برای تمدید ساعات مجاز فروش مشروبات الکلی در مناسبت‌هایی با «اهمیت استثنایی بین‌المللی، ملی یا محلی» استفاده خواهد کرد. استیو رید، وزیر جوامع، نیز با ارسال نامه‌ای به رهبران شوراهای محلی، آن‌ها را از این تغییر مطلع خواهد کرد.

استارمر گفت: «باز ماندن میخانه‌ها تا سوت پایان مسابقه، هم برای هواداران خبر خوبی است و هم برای میخانه‌ها و مکان‌هایی که جوامع ما را کنار هم جمع می‌کنند. تمام کشور از تیم حمایت خواهد کرد. زنده باد انگلیس!»

دولت پیش‌تر نیز برای هماهنگی با اختلاف ساعت آمریکا، مکزیک و کانادا، مقررات مربوط به ساعات فعالیت میخانه‌ها را تسهیل کرده بود.

کیت دیردن، وزیر بازرگانی، صبح پنجشنبه گفته بود دولت «متاسفانه» این مقررات را برای مسابقه بامداد دوشنبه تغییر نخواهد داد و این تصمیم شامل میخانه‌هایی که به‌موقع درخواست نداده‌اند، نمی‌شود.

اما پس از موج شدید انتقادها، از جمله از سوی صادق خان، شهردار لندن، استارمر عصر پنجشنبه موضع خود را تغییر داد و اجازه داد میخانه‌ها باز بمانند.

این تغییر پس از اعتراض نمایندگان پارلمان و صاحبان میخانه‌ها صورت گرفت. سخنگوی صادق خان گفت: «شهردار از مقام‌های محلی پایتخت خواسته است با صنعت مهمان‌نوازی همکاری نزدیک داشته باشند تا میخانه‌ها بتوانند تا بامداد دوشنبه باز بمانند و مردم لندن ضمن حمایت از میخانه‌های محلی، تیم ملی انگلیس را در دیدار مقابل مکزیک تشویق کنند.»

مک‌لارکین، مدیر اجرایی انجمن آبجو و میخانه‌های بریتانیا، گفت: «میخانه‌ها و هواداران از این تصمیم بسیار خوشحال خواهند شد، چون همه می‌دانند بهترین جا برای تماشای مسابقه، میخانه محله است.»

او افزود: «این رقابت‌ها برای صنعت ما اهمیت بسیار زیادی دارد، بنابراین خوشحالیم که دولت به نگرانی‌های ما گوش داد و به‌سرعت اقدام کرد. حالا می‌توانیم همچنان خانه ورزش زنده باشیم و از هواداران استقبال کنیم.»