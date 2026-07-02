انگلستان با پیروزی ۲ بر یک برابر کنگو، که با دبل هری کین رقم خورد، راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد و حالا باید بامداد دوشنبه در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی به مصاف مکزیک برود.

در حالی که در بیشتر مسابقات این جام حدود ۲۵ هزار هوادار انگلیس در ورزشگاه‌ها حضور داشتند، انتظار می‌رود در ورزشگاه ۸۰ هزار نفری آزتکا، هواداران مکزیک اکثریت قاطع را تشکیل دهند. بر اساس گزارش تلگراف، چهار هزار بلیت از طریق سهمیه رسمی فدراسیون فوتبال انگلستان در اختیار هواداران قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود هشت هزار هوادار انگلیسی در ورزشگاه حضور داشته باشند.

هوادارانی که در مرحله فروش رسمی بلیت تهیه کردند، برای بلیت‌های رده سوم ۲۳۵ دلار، رده دوم ۶۰۵ دلار و رده اول ۷۷۰ دلار پرداختند. اما پس از صعود انگلستان، قیمت بلیت‌ها در سامانه رسمی فروش مجدد فیفا به شکل چشمگیری افزایش یافت؛ به‌طوری که بلیت رده اول تا ۳۵ هزار و ۶۴۹ دلار، رده دوم تا ۱۱ هزار و ۸۴۵ دلار و رده سوم بین چهار هزار و ۸۲ تا ۱۹ هزار و ۴۵۳ دلار قیمت‌گذاری شده است.

هواداران انگلیسی که از آمریکا راهی مکزیک می‌شوند، علاوه بر هزینه اقامت که در بسیاری از شهرها بیش از ۳۰۰ دلار برای هر شب است، با افزایش شدید قیمت پروازها نیز مواجه هستند. بهای پرواز مستقیم از آتلانتا به مکزیکوسیتی به بیش از ۷۳۰ پوند رسیده و بسیاری از هواداران برای کاهش هزینه‌ها، مسیرهای غیرمستقیم یا حتی پرواز به کانکون را انتخاب کرده‌اند.

در کنار هزینه‌های سنگین، نگرانی‌های امنیتی نیز وجود دارد. مقام‌های مکزیک عملیات گسترده‌ای را برای تامین امنیت این مسابقه آغاز کرده‌اند و انتظار می‌رود خیابان‌های اطراف ورزشگاه ساعت‌ها پیش از آغاز بازی مسدود شود. همچنین به دلیل احتمال تجمع گسترده هواداران مکزیک و هشدارهای وزارت خارجه بریتانیا درباره سفر به برخی مناطق این کشور، از هواداران خواسته شده است با احتیاط بیشتری سفر کنند. با این حال، پلیس فوتبال بریتانیا از رفتار هواداران انگلستان در جریان جام جهانی ابراز رضایت کرده و اعلام کرده است تاکنون تنها پنج نفر از آن‌ها در آمریکا بازداشت شده‌اند.