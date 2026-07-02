بلیت شش میلیارد تومانی برای تماشای بازی انگلستان و مکزیک
تقابل انگلستان و مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، نهتنها یکی از جذابترین بازیهای این مرحله محسوب میشود، بلکه به یکی از گرانترین مسابقات تاریخ مراحل حذفی جام جهانی نیز تبدیل شده و بلیت این دیدار در بازار فروش مجدد تا ۳۶ هزار دلار، بیش از شش میلیارد تومان، آگهی شده است.
انگلستان با پیروزی ۲ بر یک برابر کنگو، که با دبل هری کین رقم خورد، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد و حالا باید بامداد دوشنبه در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی به مصاف مکزیک برود.
در حالی که در بیشتر مسابقات این جام حدود ۲۵ هزار هوادار انگلیس در ورزشگاهها حضور داشتند، انتظار میرود در ورزشگاه ۸۰ هزار نفری آزتکا، هواداران مکزیک اکثریت قاطع را تشکیل دهند. بر اساس گزارش تلگراف، چهار هزار بلیت از طریق سهمیه رسمی فدراسیون فوتبال انگلستان در اختیار هواداران قرار گرفته و پیشبینی میشود در مجموع حدود هشت هزار هوادار انگلیسی در ورزشگاه حضور داشته باشند.
هوادارانی که در مرحله فروش رسمی بلیت تهیه کردند، برای بلیتهای رده سوم ۲۳۵ دلار، رده دوم ۶۰۵ دلار و رده اول ۷۷۰ دلار پرداختند. اما پس از صعود انگلستان، قیمت بلیتها در سامانه رسمی فروش مجدد فیفا به شکل چشمگیری افزایش یافت؛ بهطوری که بلیت رده اول تا ۳۵ هزار و ۶۴۹ دلار، رده دوم تا ۱۱ هزار و ۸۴۵ دلار و رده سوم بین چهار هزار و ۸۲ تا ۱۹ هزار و ۴۵۳ دلار قیمتگذاری شده است.
هواداران انگلیسی که از آمریکا راهی مکزیک میشوند، علاوه بر هزینه اقامت که در بسیاری از شهرها بیش از ۳۰۰ دلار برای هر شب است، با افزایش شدید قیمت پروازها نیز مواجه هستند. بهای پرواز مستقیم از آتلانتا به مکزیکوسیتی به بیش از ۷۳۰ پوند رسیده و بسیاری از هواداران برای کاهش هزینهها، مسیرهای غیرمستقیم یا حتی پرواز به کانکون را انتخاب کردهاند.
در کنار هزینههای سنگین، نگرانیهای امنیتی نیز وجود دارد. مقامهای مکزیک عملیات گستردهای را برای تامین امنیت این مسابقه آغاز کردهاند و انتظار میرود خیابانهای اطراف ورزشگاه ساعتها پیش از آغاز بازی مسدود شود. همچنین به دلیل احتمال تجمع گسترده هواداران مکزیک و هشدارهای وزارت خارجه بریتانیا درباره سفر به برخی مناطق این کشور، از هواداران خواسته شده است با احتیاط بیشتری سفر کنند. با این حال، پلیس فوتبال بریتانیا از رفتار هواداران انگلستان در جریان جام جهانی ابراز رضایت کرده و اعلام کرده است تاکنون تنها پنج نفر از آنها در آمریکا بازداشت شدهاند.
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلستان، با دبل برابر کنگو، انگلیس را از حذفی غیرمنتظره در جام جهانی نجات داد و تعداد گلهای خود در فصل جاری را به ۷۲ رساند؛ آماری که او را به دومین گلزن برتر یک فصل از سال ۲۰۰۰ تاکنون تبدیل کرده است.
کاپیتان سهشیرها پس از یک فصل درخشان در بایرن مونیخ، همچنان به روند گلزنی خود ادامه میدهد تا جایی که حتی کریستیانو رونالدو نیز هرگز در یک فصل به تعداد گلهای فعلی او نرسیده است.
بهترین فصل گلزنی رونالدو به فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ بازمیگردد؛ زمانی که فوقستاره پرتغالی با پیراهن رئال مادرید و تیم ملی پرتغال، در مجموع ۶۹ گل به ثمر رساند. رونالدو در آن فصل ۴۶ گل در لالیگا، ۱۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا، چهار گل در سایر رقابتهای داخلی اسپانیا و سه گل برای تیم ملی پرتغال به ثمر رساند و نقش مهمی در قهرمانی رئال مادرید با ۱۰۰ امتیاز در لالیگا داشت.
کین اما از این رکورد عبور کرده است. او در این فصل برای بایرن مونیخ ۳۶ گل در ۳۱ بازی بوندسلیگا، ۱۴ گل در ۱۳ بازی لیگ قهرمانان اروپا، ۱۰ گل در ۶ دیدار جام حذفی آلمان و یک گل در سوپرجام آلمان به ثمر رسانده تا آمار گلهای باشگاهیاش به ۶۱ برسد.
او همچنین پیش از آغاز جام جهانی در یک دیدار دوستانه برای انگلیس گلزنی کرد و در جریان مسابقات نیز مقابل کرواسی (دو گل)، پاناما (یک گل) و کنگو (دو گل) موفق به گلزنی شد و تنها برابر غنا موفق به باز کردن دروازه حریف نشد.
با وجود این آمار خیرهکننده، کین هنوز با بهترین فصل گلزنی لیونل مسی فاصله دارد. مسی در فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۸۲ گل برای بارسلونا و آرژانتین به ثمر رساند؛ از جمله ۵۰ گل در ۳۷ بازی لالیگا، ۱۴ گل در ۱۱ بازی لیگ قهرمانان اروپا، ۹ گل در سایر رقابتها و ۱۰ گل برای تیم ملی آرژانتین.
کین از نظر تئوری همچنان شانس عبور از رکورد مسی را دارد، اما برای این کار باید در چهار بازی احتمالی باقیمانده انگلیس در جام جهانی، ۱۱ گل دیگر به ثمر برساند.
ورزشگاه بیاماو فیلد در شهر تورنتو آماده است تا در یک شب تاریخی، میزبان یکی از مهیجترین تقابلهای مرحلهی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
پرتغال و کرواسی در حالی ساعت ۲:۳۰ بامداد جمعه به مصاف یکدیگر میروند که این دیدار فراتر از یک جدال تاکتیکی برای صعود، تقابل احتمالی دو فوقستارهی تکرارنشدنی دنیای فوتبال در آخرین جام جهانیشان است؛ کریستیانو رونالدوی ۴۱ ساله با ۲۳۱ بازی ملی در برابر لوکا مودریچ ۴۰ ساله با ۲۰۱ حضور در ترکیب کرواتها.
پرتغال تحت هدایت روبرتو مارتینز با ایستادن در ردهی دوم گروه K پشت سر کلمبیا به این مرحله قدم گذاشت. نمایش خیرهکننده و پیروزی ۵ بر ۰ آنها مقابل ازبکستان که با دبل تاریخی رونالدو همراه بود، نشان داد که خط حمله این تیم چقدر زهردار است؛ بهویژه با اتکا به ستارگان مقتدر پاریسنژرمن همچون نونو مندز، ویتینیا، ژائو نوس و گونسالو راموس.
با این حال، تساویهای ناامیدکننده مقابل کنگو و کلمبیا، هواداران این تیم را نگران کرده است؛ چرا که نشان میدهد یاران رونالدو زمانی که فضاهای خالی برای ضدحمله ندارند، در شکستن دفاعهای اتوبوسی و متراکم به بنبست میخورند. در این میان، درخشش دیوگو کاستا در دروازه با ثبت ۶ مهار نجاتبخش در مرحله گروهی، تا حدودی خیال مارتینز را راحت میکند.
در سمت دیگر، کرواسی با هدایت زلاتکو دالیچ بهعنوان تیم دوم گروه L صعود کرد. این تیم اگرچه جام را با باخت سنگین ۴ بر ۲ مقابل انگلیس ناامیدکننده آغاز کرد و ضعفهای جدی در خط دفاعی داشت، اما در ادامه با دو پیروزی اقتصادی و با تکیه بر تجربهی ناب خود مقابل پاناما و غنا به جدول برگشت. آمار هشت گل خورده در پنج بازی اخیر نشان میدهد که خط دفاعی کرواتها با حضور پونگراچیچ و شوتالو، صلابت گذشته را ندارد.
با این حال، در خط حمله، حضور مغز متفکری چون مودریچ در کنار کواچیچ و پدیدهی جوانی مثل مارتین باتورینا که در بازی افتتاحیه گلزنی کرد، کرواسی را به تیمی خطرناک تبدیل میکند که میداند چگونه در بازیهای حذفی به حریف ضربه بزند.
تاریخچه دیدارهای دو تیم کاملاً به سود پرتغالیها سنگینی میکند؛ چرا که آنها در ۱۰ تقابل گذشته به ۷ پیروزی دست یافته و تنها یک بار در یک بازی دوستانه شکست خوردند. با اینکه دو تیم هرگز در جام جهانی به مصاف هم نرفتهاند، اما یادآوری یورو ۲۰۱۶ و پیروزی سخت ۱ بر ۰ پرتغال در وقتهای اضافه مرحلهی حذفی، نزدیکترین تصویر را از این نبرد نفسگیر بازسازی میکند.
آمار جذاب دیگری که هیجان این مسابقه را دوچندان میکند این است که در هر ۵ دیدار اخیر این دو کشور، هر دو تیم موفق به باز کردن دروازهی یکدیگر شدهاند و این یعنی تماشاگران در تورنتو باید خود را برای یک دیدار پرگل و پرهیجان آماده کنند.
روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی به دلایل ناکامی سنگال در جام جهانی پرداخته است. تیم ملی فوتبال سنگال، با فرسنگها فاصله از رویاهای بزرگ خود در خاک آمریکا، در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ در وقتهای اضافه شکست خورد و حذف شد.
کالیدو کولیبالی، کاپیتان تیم، پیش از جام از سنگال به عنوان «بهترین تیم جهان» یاد کرده بود، اما واقعیت درون و بیرون زمین چیزی جز یک مدیریت فاجعهبار را نشان نمیداد.
«شیرهای ترانگا» در حالی که تا چهار دقیقه پیش از پایان وقت قانونی با دو گل از بلژیک پیش بودند، اسیر درخشش روملو لوکاکو و اشتباه مرگبار موری دیاو، دروازهبان خود، شدند تا بازی به تساوی کشیده شود.
در نهایت نیز یوری تیلمانس در دقیقه ۵+۱۲۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزیبخش بلژیک را به ثمر رساند و سند حذف سنگال را امضا کرد. اما این شکست دراماتیک، در واقع نتیجه منطقی برنامهریزی آماتور و بیکفایت مسئولان فدراسیون سنگال بود.
بحران سنگال از همان داکار آغاز شد؛ جایی که تیم به دلیل پرداخت نشدن هزینه اجاره استادیوم، تنها یک بار موفق به تمرین شد.
پرداخت نشدن پاداشها، بلاتکلیفی قرارداد پاپ تیاو، سرمربی تیم، و برگزاری یک بازی دوستانه فرسایشی مقابل فرانسه در بدو ورود به آمریکا که باعث خستگی بازیکنان شد، از جمله این مشکلات بود.
حتی در طول تورنمنت، اضافه شدن ناگهانی آنالیزور ویدئویی دوم و غیبت عجیب ناظر تیم در بازی نخست مقابل نروژ، نشان از بیبرنامگی محض داشت.
در بخش فنی نیز مدیریت بازیکنان ناامیدکننده بود. مامادو سار، مدافع جوانی که در جام ملتهای آفریقا درخشان ظاهر شده بود، در این جام کاملا نادیده گرفته شد و سایه سنگین بازیکنان قدیمی و پابهسنگذاشته، تیم را فلج کرد.
کولیبالی با وجود افت شدید، در ترکیب اصلی قرار گرفت و پیروزی ۵ بر ۰ مقابل عراق ۱۰ نفره، ضعفهای ساختاری سنگال را پنهان کرد.
سنگال در این جام با سه تیم اروپایی روبهرو شد و هر سه بازی را واگذار کرد. پاپ تیاو، گرچه شجاعت نیمکتنشین کردن کولیبالی را در بازی آخر داشت، اما با تعویض نکردن بهموقع سادیو مانه و ادریسا گیه، که در دقایق پایانی کاملا خسته شده بودند، نتوانست جریان بازی را کنترل کند و تیمش در وقتهای اضافه، با بازیکنانی جوان و بیتجربه که قادر به کنترل احساسات خود نبودند، مغلوب شد.
اکنون تیاو، قهرمان سابق، در فضای مجازی با شدیدترین انتقادها روبهرو است و طبق معمول، مدیران فدراسیون به جای پذیرش اشتباهات خود در آمادهسازی تیم، سرمربی جوان را قربانی خواهند کرد.
سنگال با ادعای قهرمانی به جام آمد، اما با این واقعیت تلخ حذف شد که وقتی همهچیز در پشت صحنه ویران است، استعداد بازیکنان نیز نمیتواند معجزه کند.
تیم ملی فوتبال بلژیک با یک کامبک حماسی و ثبت رکوردی تازه، نام خود را در کتاب تاریخ جام جهانی جاودانه کرد. شیاطین سرخ در حالی که تا دقیقه ۸۵ با دو گل از سنگال عقب بودند، توانستند از شکست بگریزند و در نهایت راهی مرحله یکهشتم نهایی شوند.
در تاریخ ۹۶ ساله جام جهانی، هرگز سابقه نداشته است تیمی که تا دقیقه ۸۵ با نتیجه ۲ به صفر از حریف خود عقب افتاده، در نهایت بازی را با پیروزی به پایان برساند و صعود کند. اما شاگردان رودی گارسیا این طلسم دیرینه را شکستند و تاریخساز شدند.
آتشبازی بلژیکیها از دقیقه ۸۶ با گلزنی روملو لوکاکو آغاز شد تا امیدها دوباره زنده شود. تنها سه دقیقه بعد، در دقیقه ۸۹، یوری تیلمانس گل تساویبخش تیمش را به ثمر رساند تا این بازگشت رویایی در وقت قانونی کامل شود و بازی با تساوی ۲ بر ۲ به وقتهای اضافه برود.
اما شاهکار دراماتیک بلژیک به همینجا ختم نشد. در آخرین لحظات وقتهای اضافه و در حالی که همه منتظر ضربات پنالتی بودند، یوری تیلمانس، کاپیتان بلژیک، در دقیقه ۵+۱۲۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه سنگال کرد.
این ضربه، دیرهنگامترین گل ثبتشده در تاریخ رقابتهای جام جهانی از نخستین دوره این مسابقات در سال ۱۹۳۰ تا امروز است. بلژیک با این پیروزی ۳ بر ۲ به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد و در مرحله بعد به مصاف آمریکا، میزبان مسابقات، میرود.
تیم ملی فوتبال بلژیک در یک بازی تماشایی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ سنگال را ۳ بر ۲ شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. حبیب دیارا در دقیقه ۲۴ و اسماعیلا سار در دقیقه ۵۱ برای سنگال و روملو لوکاکو در دقیقه ۸۶ و یوری تیلمانس در دقایق ۸۹ و ۵+۱۲۰ برای بلژیک گلزنی کردند.
سنگال بازی را با گل زودهنگام حبیب دیارا، هافبک ساندرلند، آغاز کرد و سپس اسماعیلا سار با شوتی قدرتمند در نیمه دوم اختلاف را به دو گل رساند.
اما بلژیک با بازگشتی تماشایی، شکست دو گله مقابل سنگال را جبران کرد و بازی را به تساوی و سپس در پایان وقتهای اضافه، به سود خود به پایان برد.
در اواخر نیمه دوم روملو لوکاکو با ضربهای ظریف اختلاف را به حداقل رساند و چند دقیقه بعد، یوری تیلمانس، کاپیتان بلژیک، با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.
بلژیک تنها یک دقیقه پیش از پایان مسابقه، در آستانه شکست بود، اما سانتر پیچدار لئاندرو تروسار روی سر یوری تیلمانس نشست و کاپیتان بلژیک گل تساوی را زد.
ادوآر دیائو، دروازهبان سنگال، برای دفع توپ از دروازه خارج شد، اما به آن نرسید و تیلمانس با پرشی بلندتر از دو مدافع، توپ را وارد دروازه کرد.
روملو لوکاکو که با ۹۲ گل در ۱۳۰ بازی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک است، شاید مهمترین گل ملی دورانش را به ثمر رسانده باشد.
بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. اما بلژیک در واپسین لحظات وقت اضافه، مقابل سنگال پیش افتاد و به مرحله بعد جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
کاپیتان یوری تیلمانس در وقتهای تلفشده نیمه دوم وقت اضافه، دقیقا در دقیقه ۵+۱۲۰، پنالتی را به گل تبدیل کرد تا صعود بلژیک را قطعی کند.
بلژیک در مرحله بعد به مصاف آمریکا یا بوسنی و هرزگوین خواهد رفت.
دیرهنگامترین گل تاریخ جام جهانی
یوری تیلمانس با گل دقیقه ۱۲۴:۴۴ در پیروزی ۳ بر ۲ بلژیک مقابل سنگال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دیرهنگامترین گل تاریخ جامهای جهانی را به ثمر رساند.
پیش از او، عبدالمومن جابو در شکست ۲ بر ۱ الجزایر مقابل آلمان در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۴، در دقیقه ۱۲۰:۵۰ گلزنی کرده بود.
الساندرو دل پیرو نیز در پیروزی ۲ بر صفر ایتالیا برابر آلمان در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۰۶، در دقیقه ۱۲۰:۱۳ گل زد.
جف هرست در پیروزی ۴ بر ۲ انگلیس مقابل آلمان غربی در فینال جام جهانی ۱۹۶۶، دقیقه ۱۱۹:۴۸ گلزنی کرد و دیوید پلات هم در پیروزی یک بر صفر انگلیس برابر بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۱۹۹۰، در دقیقه ۱۱۹:۲۲ دروازه حریف را باز کرد.
ورود جیمی جامپها
ورود سه تماشاگر به زمین، بازی سنگال - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را برای دقایقی متوقف کرد. مشخص نیست هدف آنها چه بود، جز اینکه ظاهرا میخواستند از دویدن خود در زمین فیلم بگیرند.
بازی که در استادیوم سیاتل برگزار میشد، به دلیل ورود جیمی جامپ، برای چند دقیقه متوقف شد. کارگردان تلویزیونی نیز تصاویر این افراد را پخش نکرد و پس از خروج آنها، مسابقه از سر گرفته شد.
این دومین بار در سه دوره اخیر جام جهانی است که بلژیک در مرحله حذفی پس از عقب افتادن با اختلاف دو گل، به پیروزی میرسد.
بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ نیز پس از عقب افتادن ۲ بر صفر مقابل ژاپن، با پیروزی ۳ بر ۲ در وقت قانونی به بازی برگشت. نخستین گل بازگشت آن تیم در دقیقه ۶۹ به ثمر رسید.
اما این بار، بلژیکیها حتی دیرتر از آن موفق به تکمیل بازگشت خود شدند.
همچنین سنگال اولین تیم تاریخ جام جهانی شد که تا دقیقه ۸۵ با ۲ گل از حریفش پیش است و بازی حذفی را واگذار میکند.
پنالتی جنجالی
صحنه جنجالی پنالتی از جایی آغاز شد که لامین کامارا هنگام تلاش برای دور کردن یک ارسال زمینی از محوطه جریمه، با پای راستش تکل زد.
موضوع این بود که آیا کامارا در تیر اول، با پای چپ یوری تیلمانس برخورد کرده است یا نه. پس از خروج توپ از زمین، کمکداور ویدیویی بررسی صحنه را آغاز کرد.
در حالی که بازی به دقیقه ۱۲۰ نزدیک میشد، تیلمانس آنقدر مطمئن بود که مارتینس، داور مسابقه، پس از بازبینی تصاویر به توصیه VAR تصمیم اولیه خود را تغییر خواهد داد که از همان ابتدا کنار نقطه پنالتی ایستاد. داور پس از چند بار تماشای صحنههای آهسته، در نهایت پنالتی را اعلام کرد.