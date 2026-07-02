گزارش یک فاجعه پیشبینیشده؛ چرا حذف سنگال از جام جهانی کاملا منطقی بود؟
روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی به دلایل ناکامی سنگال در جام جهانی پرداخته است. تیم ملی فوتبال سنگال، با فرسنگها فاصله از رویاهای بزرگ خود در خاک آمریکا، در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ در وقتهای اضافه شکست خورد و حذف شد.
کالیدو کولیبالی، کاپیتان تیم، پیش از جام از سنگال به عنوان «بهترین تیم جهان» یاد کرده بود، اما واقعیت درون و بیرون زمین چیزی جز یک مدیریت فاجعهبار را نشان نمیداد.
«شیرهای ترانگا» در حالی که تا چهار دقیقه پیش از پایان وقت قانونی با دو گل از بلژیک پیش بودند، اسیر درخشش روملو لوکاکو و اشتباه مرگبار موری دیاو، دروازهبان خود، شدند تا بازی به تساوی کشیده شود.
در نهایت نیز یوری تیلمانس در دقیقه ۵+۱۲۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزیبخش بلژیک را به ثمر رساند و سند حذف سنگال را امضا کرد. اما این شکست دراماتیک، در واقع نتیجه منطقی برنامهریزی آماتور و بیکفایت مسئولان فدراسیون سنگال بود.
بحران سنگال از همان داکار آغاز شد؛ جایی که تیم به دلیل پرداخت نشدن هزینه اجاره استادیوم، تنها یک بار موفق به تمرین شد.
پرداخت نشدن پاداشها، بلاتکلیفی قرارداد پاپ تیاو، سرمربی تیم، و برگزاری یک بازی دوستانه فرسایشی مقابل فرانسه در بدو ورود به آمریکا که باعث خستگی بازیکنان شد، از جمله این مشکلات بود.
حتی در طول تورنمنت، اضافه شدن ناگهانی آنالیزور ویدئویی دوم و غیبت عجیب ناظر تیم در بازی نخست مقابل نروژ، نشان از بیبرنامگی محض داشت.
در بخش فنی نیز مدیریت بازیکنان ناامیدکننده بود. مامادو سار، مدافع جوانی که در جام ملتهای آفریقا درخشان ظاهر شده بود، در این جام کاملا نادیده گرفته شد و سایه سنگین بازیکنان قدیمی و پابهسنگذاشته، تیم را فلج کرد.
کولیبالی با وجود افت شدید، در ترکیب اصلی قرار گرفت و پیروزی ۵ بر ۰ مقابل عراق ۱۰ نفره، ضعفهای ساختاری سنگال را پنهان کرد.
سنگال در این جام با سه تیم اروپایی روبهرو شد و هر سه بازی را واگذار کرد. پاپ تیاو، گرچه شجاعت نیمکتنشین کردن کولیبالی را در بازی آخر داشت، اما با تعویض نکردن بهموقع سادیو مانه و ادریسا گیه، که در دقایق پایانی کاملا خسته شده بودند، نتوانست جریان بازی را کنترل کند و تیمش در وقتهای اضافه، با بازیکنانی جوان و بیتجربه که قادر به کنترل احساسات خود نبودند، مغلوب شد.
اکنون تیاو، قهرمان سابق، در فضای مجازی با شدیدترین انتقادها روبهرو است و طبق معمول، مدیران فدراسیون به جای پذیرش اشتباهات خود در آمادهسازی تیم، سرمربی جوان را قربانی خواهند کرد.
سنگال با ادعای قهرمانی به جام آمد، اما با این واقعیت تلخ حذف شد که وقتی همهچیز در پشت صحنه ویران است، استعداد بازیکنان نیز نمیتواند معجزه کند.
تیم ملی فوتبال بلژیک با یک کامبک حماسی و ثبت رکوردی تازه، نام خود را در کتاب تاریخ جام جهانی جاودانه کرد. شیاطین سرخ در حالی که تا دقیقه ۸۵ با دو گل از سنگال عقب بودند، توانستند از شکست بگریزند و در نهایت راهی مرحله یکهشتم نهایی شوند.
در تاریخ ۹۶ ساله جام جهانی، هرگز سابقه نداشته است تیمی که تا دقیقه ۸۵ با نتیجه ۲ به صفر از حریف خود عقب افتاده، در نهایت بازی را با پیروزی به پایان برساند و صعود کند. اما شاگردان رودی گارسیا این طلسم دیرینه را شکستند و تاریخساز شدند.
آتشبازی بلژیکیها از دقیقه ۸۶ با گلزنی روملو لوکاکو آغاز شد تا امیدها دوباره زنده شود. تنها سه دقیقه بعد، در دقیقه ۸۹، یوری تیلمانس گل تساویبخش تیمش را به ثمر رساند تا این بازگشت رویایی در وقت قانونی کامل شود و بازی با تساوی ۲ بر ۲ به وقتهای اضافه برود.
اما شاهکار دراماتیک بلژیک به همینجا ختم نشد. در آخرین لحظات وقتهای اضافه و در حالی که همه منتظر ضربات پنالتی بودند، یوری تیلمانس، کاپیتان بلژیک، در دقیقه ۵+۱۲۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه سنگال کرد.
این ضربه، دیرهنگامترین گل ثبتشده در تاریخ رقابتهای جام جهانی از نخستین دوره این مسابقات در سال ۱۹۳۰ تا امروز است. بلژیک با این پیروزی ۳ بر ۲ به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد و در مرحله بعد به مصاف آمریکا، میزبان مسابقات، میرود.
تیم ملی فوتبال بلژیک در یک بازی تماشایی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ سنگال را ۳ بر ۲ شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. حبیب دیارا در دقیقه ۲۴ و اسماعیلا سار در دقیقه ۵۱ برای سنگال و روملو لوکاکو در دقیقه ۸۶ و یوری تیلمانس در دقایق ۸۹ و ۵+۱۲۰ برای بلژیک گلزنی کردند.
سنگال بازی را با گل زودهنگام حبیب دیارا، هافبک ساندرلند، آغاز کرد و سپس اسماعیلا سار با شوتی قدرتمند در نیمه دوم اختلاف را به دو گل رساند.
اما بلژیک با بازگشتی تماشایی، شکست دو گله مقابل سنگال را جبران کرد و بازی را به تساوی و سپس در پایان وقتهای اضافه، به سود خود به پایان برد.
در اواخر نیمه دوم روملو لوکاکو با ضربهای ظریف اختلاف را به حداقل رساند و چند دقیقه بعد، یوری تیلمانس، کاپیتان بلژیک، با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.
بلژیک تنها یک دقیقه پیش از پایان مسابقه، در آستانه شکست بود، اما سانتر پیچدار لئاندرو تروسار روی سر یوری تیلمانس نشست و کاپیتان بلژیک گل تساوی را زد.
ادوآر دیائو، دروازهبان سنگال، برای دفع توپ از دروازه خارج شد، اما به آن نرسید و تیلمانس با پرشی بلندتر از دو مدافع، توپ را وارد دروازه کرد.
روملو لوکاکو که با ۹۲ گل در ۱۳۰ بازی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک است، شاید مهمترین گل ملی دورانش را به ثمر رسانده باشد.
بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. اما بلژیک در واپسین لحظات وقت اضافه، مقابل سنگال پیش افتاد و به مرحله بعد جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
کاپیتان یوری تیلمانس در وقتهای تلفشده نیمه دوم وقت اضافه، دقیقا در دقیقه ۵+۱۲۰، پنالتی را به گل تبدیل کرد تا صعود بلژیک را قطعی کند.
بلژیک در مرحله بعد به مصاف آمریکا یا بوسنی و هرزگوین خواهد رفت.
دیرهنگامترین گل تاریخ جام جهانی
یوری تیلمانس با گل دقیقه ۱۲۴:۴۴ در پیروزی ۳ بر ۲ بلژیک مقابل سنگال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دیرهنگامترین گل تاریخ جامهای جهانی را به ثمر رساند.
پیش از او، عبدالمومن جابو در شکست ۲ بر ۱ الجزایر مقابل آلمان در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۴، در دقیقه ۱۲۰:۵۰ گلزنی کرده بود.
الساندرو دل پیرو نیز در پیروزی ۲ بر صفر ایتالیا برابر آلمان در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۰۶، در دقیقه ۱۲۰:۱۳ گل زد.
جف هرست در پیروزی ۴ بر ۲ انگلیس مقابل آلمان غربی در فینال جام جهانی ۱۹۶۶، دقیقه ۱۱۹:۴۸ گلزنی کرد و دیوید پلات هم در پیروزی یک بر صفر انگلیس برابر بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۱۹۹۰، در دقیقه ۱۱۹:۲۲ دروازه حریف را باز کرد.
ورود جیمی جامپها
ورود سه تماشاگر به زمین، بازی سنگال - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را برای دقایقی متوقف کرد. مشخص نیست هدف آنها چه بود، جز اینکه ظاهرا میخواستند از دویدن خود در زمین فیلم بگیرند.
بازی که در استادیوم سیاتل برگزار میشد، به دلیل ورود جیمی جامپ، برای چند دقیقه متوقف شد. کارگردان تلویزیونی نیز تصاویر این افراد را پخش نکرد و پس از خروج آنها، مسابقه از سر گرفته شد.
این دومین بار در سه دوره اخیر جام جهانی است که بلژیک در مرحله حذفی پس از عقب افتادن با اختلاف دو گل، به پیروزی میرسد.
بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ نیز پس از عقب افتادن ۲ بر صفر مقابل ژاپن، با پیروزی ۳ بر ۲ در وقت قانونی به بازی برگشت. نخستین گل بازگشت آن تیم در دقیقه ۶۹ به ثمر رسید.
اما این بار، بلژیکیها حتی دیرتر از آن موفق به تکمیل بازگشت خود شدند.
همچنین سنگال اولین تیم تاریخ جام جهانی شد که تا دقیقه ۸۵ با ۲ گل از حریفش پیش است و بازی حذفی را واگذار میکند.
پنالتی جنجالی
صحنه جنجالی پنالتی از جایی آغاز شد که لامین کامارا هنگام تلاش برای دور کردن یک ارسال زمینی از محوطه جریمه، با پای راستش تکل زد.
موضوع این بود که آیا کامارا در تیر اول، با پای چپ یوری تیلمانس برخورد کرده است یا نه. پس از خروج توپ از زمین، کمکداور ویدیویی بررسی صحنه را آغاز کرد.
در حالی که بازی به دقیقه ۱۲۰ نزدیک میشد، تیلمانس آنقدر مطمئن بود که مارتینس، داور مسابقه، پس از بازبینی تصاویر به توصیه VAR تصمیم اولیه خود را تغییر خواهد داد که از همان ابتدا کنار نقطه پنالتی ایستاد. داور پس از چند بار تماشای صحنههای آهسته، در نهایت پنالتی را اعلام کرد.
اگر درخشش لیونل امپاسی، دروازهبان جمهوری دموکراتیک کنگو، نبود، انگلیس با توجه به کیفیت موقعیتهایی که خلق کرد، به احتمال زیاد در نیمه اول هم با برتری راهی رختکن میشد. اما درخشش او، سهشیرها را تا آستانه حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ پیش برد.
امپاسی در نیمه نخست سه مهار تماشایی داشت که دو مورد از آنها ضربه سر جود بلینگام را از فاصله نزدیک دفع کرد.
در نیمه دوم نیز پس از تغییر مسیر سانتر بلینگام، با واکنشی عالی جایگیری خود را اصلاح کرد و سپس با شجاعت مقابل ضربه والی قدرتمند هری کین در تیر نزدیک ایستاد؛ توپی که با شدت به او برخورد کرد و راهی کرنر شد.
او بیشک از اینکه نتوانست ضربه سر دیرهنگام کین را مهار کند، ناامید خواهد بود؛ جایی که هنگام خروج، کمی در مهار توپ اشتباه کرد. با این حال، روی گل دوم کین که با ضربهای مهارنشدنی به سقف دروازه رفت، هیچ شانسی نداشت.
با این همه، اینکه این مسابقه تا آستانه وقت اضافه پیش رفت، بیش از هر چیز مدیون نمایش فوقالعاده لیونل امپاسی بود.
ضمن اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو هم از نظر دفاعی تیم دستوپا بستهای نیست؛ این تیم در هیچیک از سه مسابقه مرحله گروهی، از جمله برابر پرتغال، بیش از یک گل دریافت نکرده بود.
لیونل امپاسی، در پاریس و در خانوادهای کنگویی به دنیا آمد و تمام دوران حرفهای خود را در فرانسه سپری کرده است. او فوتبال را در باشگاه یو.اس تورسی آغاز کرد؛ جایی که پل پوگبا و راندال کولو موانی نیز در ردههای پایه آن بازی کرده بودند.
امپاسی در ردههای پایه توجه پاریسنژرمن را جلب کرد، اما بیشتر بازیهای حرفهای خود را با رودز در لیگ دسته دوم فرانسه انجام داد.
او فصل گذشته بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی برای لو آور در لیگ یک فرانسه به میدان رفت، اما نزدیک به سه سال است که دروازهبان شماره یک تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو محسوب میشود. نمایش او برابر انگلیس، در کنار عملکرد فوقالعادهاش مقابل کلمبیا در هفته گذشته، یکی از بهترین بازیهای دوران حرفهایاش بود.
جام جهانی ستارهها همچنان با درخشش نامهای بزرگ ادامه دارد. هری کین هم مانند دیگر ستارههای این تورنمنت، درست زمانی که تیمش بیشترین نیاز را داشت، درخشید. کاپیتان و ستاره انگلیس در بازی با کنگو، ناجی شد و با دو گل، سهشیرها را به مرحله یکهشتم رساند.
او از مدتها پیش میدانست که اگر انگلیس بخواهد در این جام جهانی موفق باشد، باید نقش تعیینکنندهای ایفا کند؛ و در بازیهای گذشته دقیقا همین کار را انجام داده است.
این بار هم کین نمایشی بزرگ در جام جهانی ارائه داد؛ بازیکنی که حالا میتوان او را بهترین فوتبالیست تاریخ انگلیس در جامهای جهانی دانست.
علاوه بر اینها، کین گلهای خود در این جام را به عدد ۵ رساند، در تعقیب لیونل مسی و کیلیان امباپه که هر کدام تاکنون ۶ گل زدهاند.
هری کین در دیدار برابر جمهوری دموکراتیک کنگو برای نودمین بار بازوبند کاپیتانی انگلیس را بست و با رکورد مشترک بیلی رایت و بابی مور برابری کرد.
بیلی رایت بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۹ و بابی مور بین سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ کاپیتان انگلیس بودند.
کین نخستین بار در سال ۲۰۱۷ کاپیتان تیم ملی انگلیس شد.