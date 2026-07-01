پس از توافق با مدیران باشگاه؛ اوسمار ویرا از پرسپولیس جدا شد
باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از پایان همکاری با اوسمار لوس ویرا، سرمربی برزیلی این تیم، خبر داد.
باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از پایان همکاری با اوسمار لوس ویرا، سرمربی برزیلی این تیم، خبر داد.
با پایان رقابتهای فصل، قرارداد ویرا نیز به پایان رسید و این مربی برزیلی به همراه دو دستیارش با حضور در ساختمان باشگاه، در دیداری با پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس، به طور رسمی به همکاری خود با سرخپوشان پایان داد.
رسانههای ایران از توافق باشگاه پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ خبر میدهند و سرمربی پیشین تراکتور و تیم ملی به احتمال زیاد به زودی هدایت سرخپوشان را برعهده خواهد گرفت.
تیم ملی نروژ با پیروزی ۲ بر یک مقابل ساحل عاج، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کرد و بار دیگر ارلینگ هالند نشان داد چرا مهمترین امید این تیم برای ادامه مسیر در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
ستاره منچسترسیتی اگرچه برابر ساحل عاج یکی از کمفروغترین نمایشهای خود را ارائه داد، اما در حساسترین لحظه، چهار دقیقه مانده به پایان مسابقه، گل پیروزیبخش نروژ را به ثمر رساند تا شاگردان استاله سولباکن راهی مرحله بعد شوند.
آمار مسابقه نشان میدهد ساحل عاج تیم برتر میدان بود. این تیم شوتهای بیشتری به سمت دروازه زد، ضربات بیشتری در چارچوب داشت و تقریبا دو برابر نروژ در محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد، اما تفاوت دو تیم را مهاجمی رقم زد که از کوچکترین فرصتها گل میسازد.
هالند با این گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به پنج رساند و تنها یک گل کمتر از لیونل مسی، صدرنشین جدول گلزنان، به ثمر رسانده است. او همچنین به رکوردی خیرهکننده ادامه داد؛ مهاجم نروژ از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در همه مسابقات رسمی تیم ملی کشورش گل زده و در این مدت، در ۱۳ بازی ۲۵ گل به ثمر رسانده است.
وابستگی نروژ به گلهای هالند نیز قابل توجه است. این تیم نزدیک به سه سال است که بدون گلزنی هالند در هیچ مسابقه رسمی به پیروزی نرسیده و آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۳ مقابل جزایر فارو، بدون گل این مهاجم برنده شده بود؛ دیداری که هالند تنها در نیمه دوم به میدان رفت.
البته موفقیت نروژ فقط به هالند خلاصه نمیشود. مارتین اودگارد با خلاقیت خود فرصتهای گلزنی را خلق میکند، آنتونیو نوسا و اسکار باب در کنارهها سرعت و قدرت دریبل بالایی دارند و ساندر برگه و پاتریک برگ نیز در خط میانی انرژی و دوندگی قابل توجهی به تیم میبخشند.
در دیدار برابر ساحل عاج، نوسا نیز با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه یکی از زیباترین گلهای جام را به ثمر رساند و نشان داد نروژ تنها به هالند وابسته نیست، هرچند ستاره منچسترسیتی همچنان تعیینکنندهترین بازیکن این تیم محسوب میشود.
نروژ حالا باید در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف برزیل برود؛ تیمی که در چهار تقابل قبلی هرگز موفق به شکست نروژ نشده است. شاگردان سولباکن امیدوارند با تداوم درخشش هالند، شگفتیسازی خود را ادامه دهند و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را از پیش رو بردارند.
در شرایطی که تیمهایی مانند آرژانتین، انگلیس و فرانسه روی ستارههایی چون لیونل مسی، هری کین و کیلیان امباپه حساب ویژهای باز کردهاند، نروژ نیز بیش از هر زمان دیگری امیدوار است هالند بتواند این تیم را به بزرگترین افتخار تاریخ فوتبال این کشور برساند.
تیم ملی انگلیس با وجود صعود به عنوان صدرنشین گروه L، هنوز نتوانسته در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثبات و کیفیتی برسد که از یکی از مدعیان قهرمانی انتظار میرود. شاگردان توخل در مرحله گروهی با کسب هفت امتیاز از سه مسابقه به دور حذفی رسیدند، اما عملکرد آنها همچنان با پرسشهای جدی همراه است.
انگلیس رقابتها را با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی آغاز کرد، اما پس از آن با تساوی بدون گل برابر غنا و پیروزی نهچندان قانعکننده ۲ بر صفر مقابل پاناما، نتوانست همان نمایش امیدوارکننده بازی نخست را تکرار کند. حالا سهشیرها باید در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو بروند.
یکی از مهمترین چالشهای توخل، پیدا کردن هویت تاکتیکی تیمش است. او پیشتر تیم گرت ساوتگیت را به محافظهکاری بیش از حد متهم کرده بود، اما انگلیس هنوز نتوانسته سبک بازی تهاجمی و مسلط مدنظر سرمربی آلمانی را به طور کامل اجرا کند. هرچند صدرنشینی در گروه نتیجه قابل قبولی بود، اما کیفیت بازی انگلیس در مقایسه با دیگر مدعیان جام چندان چشمگیر نبوده است.
در کنار مسائل فنی، مصدومیت چند بازیکن نیز به دغدغهای جدی برای کادر فنی تبدیل شده است. ریس جیمز به دلیل آسیبدیدگی همسترینگ از دسترس خارج شده و وضعیت بوکایو ساکا و دکلان رایس نیز به طور کامل ایدهآل نیست. این شرایط باعث شده توخل برای انتخاب ترکیب اصلی، بهویژه در سمت راست خط دفاع، با چالش روبهرو شود.
در مقابل، جود بلینگهام یکی از نقاط قوت انگلیس در این جام بوده است. ستاره رئال مادرید با دو گل و یک پاس گل، نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کرده و به نظر میرسد اختلافات و حواشی که در یورو ۲۰۲۴ پیرامون او مطرح بود، زیر نظر توخل تا حد زیادی برطرف شده است.
توخل معتقد است انگلیس در مسابقات بزرگتر عملکرد بهتری خواهد داشت و حتی تأکید کرده است: «جام جهانی از حالا برای ما آغاز میشود.» با این حال، عملکرد نهچندان متقاعدکننده مرحله گروهی باعث شده هنوز تردیدهایی درباره توانایی این تیم برای رقابت با مدعیان اصلی قهرمانی وجود داشته باشد.
دو نفر در جریان جشن صعود تیم ملی مکزیک به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیکوسیتی جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت مکزیکوسیتی گزارش داد که این حادثه بامداد چهارشنبه و در پی ازدحام هزاران هوادار در خیابانهای اطراف بنای «فرشته استقلال» رخ داد؛ جایی که مردم پس از پیروزی ۲ بر صفر مکزیک مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی به جشن و پایکوبی پرداخته بودند.
وزارت بهداشت مکزیکوسیتی در بیانیهای اعلام کرد: «با وجود انجام عملیات احیای پیشرفته، مرگ یک مرد ۴۴ ساله و یک زن ۱۹ ساله بر اثر خفگی تأیید شد.»
این حادثه در تقاطع خیابانهای «هامبورگو» و «لنکستر» و در نزدیکی محل اصلی تجمع هواداران رخ داده است.
روزنامه اکیپ فرانسه در یادداشتی به تمجید از عملکرد فوقالعاده و تحسینبرانگیز مایکل اولیسه پرداخته است. به نوشته اکیپ، بعد از پایان بازی با سوئد تنها یک سوال باقی میماند. وقتی او در این سطح بازی میکند، چه کسی میتواند متوقفش کند؟
مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه با درخشش بینظیر خود، شب سختی را برای مدافعان سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی رقم زدند. اما اگر قرار بود تنها یک ستاره از زمین مسابقه انتخاب شود، بدون شک آن فرد ستاره باواریاییها بود.
نمایش اولیسه همهچیز داشت؛ حتی دوندگیهای بیامان در کارهای دفاعی. هر بار که توپ به پای او میرسید، خطری جدی دفاع ناتوان سوئد را که مبهوت سرعت و تکنیک او شده بود، تهدید میکرد.
نقطه عطف بازی او پس از اولین وقت استراحت (نوشیدن آب) آغاز شد؛ جایی که ضربه قیچی تماشایی او در دقیقه ۳۵ به تیرک دروازه برخورد کرد. اگر آن توپ گل میشد، یکی از ماندگارترین گلهای تاریخ جام جهانی به ثمر میرسید.
او فرصتهای متعددی برای گلزنی داشت (دقایق ۴۲، ۴۵، ۶۱، ۶۵ و ۷۱) اما ضرباتش یا به خارج از چارچوب رفتند یا توسط زترشتروم، دروازهبان سوئد، مهار شدند. حتی در آخرین موقعیت و در یک مصاف تکبهتک، کنترل بد مانع شوت موفق او شد.
اولیسه ۱۷ بار توپ را لو داد که بیشترین آمار در تیم فرانسه بود، اما این موضوع در بین بازی فوقالعاده او اصلا به چشم نیامد.
با این حال، شماره ۱۱ خروسها زمین را دست خالی ترک نکرد. او با هوشمندی، در دقیقه ۵۳ به بارکولا پاس گل داد و سپس در فضایی بسیار فشرده، در دقیقه ۷۴ کیلیان امباپه را برای گل سوم صاحب توپ کرد. اولیسه با ثبت چهارمین و پنجمین پاس گل خود در این جام، از برونو گیمارش پیشی گرفت و در صدر جدول بهترین پاسورهای جام جهانی قرار گرفت.
او با این سطح از آمادگی، میتواند به رکورد تاریخی لیونل مسی و دیگو مارادونا (۸ پاس گل) چشم بدوزد.
فراموش نکنیم که اولیسه اولین جام جهانی خود را تجربه میکند و تنها چهار بازی در این تورنمنت انجام داده است. در تاریخ مسابقات از سال ۱۹۶۶ به بعد، تنها پله بزرگ (با ۶ پاس گل در سال ۱۹۷۰) در اولین دوره حضورش عملکردی بهتر از او داشته است.
افزون بر این، او آغازگر گل اول فرانسه نیز بود. فراتر از آمار، بازیکن سابق کریستال پالاس، جلوه بصری شگفتانگیزی از فوتبال را به نمایش گذاشت. کلاس بازی و ظرافت حرکات او، تحسین و تشویق تمامی تماشاگران حاضر در ورزشگاه متلایف را برانگیخت.
سباستین بکاچسه، سرمربی ۴۵ ساله و آرژانتینی تیم ملی فوتبال اکوادور، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جامجهانی مقابل مکزیک، رسماً از سمت خود کنارهگیری کرد.
اکوادور در این دیدار که در مکزیکوسیتی برگزار شد، شروع ناامیدکنندهای داشت و در همان نیمساعت ابتدایی بازی با دو گل از مکزیک میزبان عقب افتاد و در نهایت با شکست ۲ بر صفر، از صعود به مرحله بعد بازماند.
این حذف زودهنگام در حالی رقم خورد که اکوادور با پیروزی درخشان ۲ بر ۱ مقابل آلمان در مرحله گروهی، شگفتیساز شده بود.
بکاچسه که از اوت ۲۰۲۴ هدایت این تیم را بر عهده داشت، پس از پایان بازی اعلام کرد: «در فوتبال تنها نتایج هستند که اهمیت دارند و امروز من باید با این خانواده فوقالعاده خداحافظی کنم. من با قلبی سرشار از قدردانی، آرامش بزرگ و صلح درونی میروم، چرا که ما تمام توان خود را در زمین گذاشتیم.»
او این دوره را یک ماجراجویی زیبا با پایانی تلخوشیرین توصیف کرد و افزود که اکنون قصد دارد وقت خود را با خانوادهاش بگذراند و به استراحت و ارزیابی عملکردش بپردازد.