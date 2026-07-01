ستاره منچسترسیتی اگرچه برابر ساحل عاج یکی از کم‌فروغ‌ترین نمایش‌های خود را ارائه داد، اما در حساس‌ترین لحظه، چهار دقیقه مانده به پایان مسابقه، گل پیروزی‌بخش نروژ را به ثمر رساند تا شاگردان استاله سولباکن راهی مرحله بعد شوند.

آمار مسابقه نشان می‌دهد ساحل عاج تیم برتر میدان بود. این تیم شوت‌های بیشتری به سمت دروازه زد، ضربات بیشتری در چارچوب داشت و تقریبا دو برابر نروژ در محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد، اما تفاوت دو تیم را مهاجمی رقم زد که از کوچک‌ترین فرصت‌ها گل می‌سازد.

هالند با این گل، تعداد گل‌های خود در جام جهانی را به پنج رساند و تنها یک گل کمتر از لیونل مسی، صدرنشین جدول گلزنان، به ثمر رسانده است. او همچنین به رکوردی خیره‌کننده ادامه داد؛ مهاجم نروژ از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در همه مسابقات رسمی تیم ملی کشورش گل زده و در این مدت، در ۱۳ بازی ۲۵ گل به ثمر رسانده است.

وابستگی نروژ به گل‌های هالند نیز قابل توجه است. این تیم نزدیک به سه سال است که بدون گلزنی هالند در هیچ مسابقه رسمی به پیروزی نرسیده و آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۳ مقابل جزایر فارو، بدون گل این مهاجم برنده شده بود؛ دیداری که هالند تنها در نیمه دوم به میدان رفت.

البته موفقیت نروژ فقط به هالند خلاصه نمی‌شود. مارتین اودگارد با خلاقیت خود فرصت‌های گلزنی را خلق می‌کند، آنتونیو نوسا و اسکار باب در کناره‌ها سرعت و قدرت دریبل بالایی دارند و ساندر برگه و پاتریک برگ نیز در خط میانی انرژی و دوندگی قابل توجهی به تیم می‌بخشند.

در دیدار برابر ساحل عاج، نوسا نیز با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه یکی از زیباترین گل‌های جام را به ثمر رساند و نشان داد نروژ تنها به هالند وابسته نیست، هرچند ستاره منچسترسیتی همچنان تعیین‌کننده‌ترین بازیکن این تیم محسوب می‌شود.

نروژ حالا باید در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف برزیل برود؛ تیمی که در چهار تقابل قبلی هرگز موفق به شکست نروژ نشده است. شاگردان سولباکن امیدوارند با تداوم درخشش هالند، شگفتی‌سازی خود را ادامه دهند و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را از پیش رو بردارند.

در شرایطی که تیم‌هایی مانند آرژانتین، انگلیس و فرانسه روی ستاره‌هایی چون لیونل مسی، هری کین و کیلیان امباپه حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند، نروژ نیز بیش از هر زمان دیگری امیدوار است هالند بتواند این تیم را به بزرگ‌ترین افتخار تاریخ فوتبال این کشور برساند.