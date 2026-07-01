امپاسی در نیمه نخست سه مهار تماشایی داشت که دو مورد از آن‌ها ضربه سر جود بلینگام را از فاصله نزدیک دفع کرد.

در نیمه دوم نیز پس از تغییر مسیر سانتر بلینگام، با واکنشی عالی جای‌گیری خود را اصلاح کرد و سپس با شجاعت مقابل ضربه والی قدرتمند هری کین در تیر نزدیک ایستاد؛ توپی که با شدت به او برخورد کرد و راهی کرنر شد.

او بی‌شک از اینکه نتوانست ضربه سر دیرهنگام کین را مهار کند، ناامید خواهد بود؛ جایی که هنگام خروج، کمی در مهار توپ اشتباه کرد. با این حال، روی گل دوم کین که با ضربه‌ای مهارنشدنی به سقف دروازه رفت، هیچ شانسی نداشت.

با این همه، اینکه این مسابقه تا آستانه وقت اضافه پیش رفت، بیش از هر چیز مدیون نمایش فوق‌العاده لیونل امپاسی بود.

ضمن اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو هم از نظر دفاعی تیم دست‌وپا بسته‌ای نیست؛ این تیم در هیچ‌یک از سه مسابقه مرحله گروهی، از جمله برابر پرتغال، بیش از یک گل دریافت نکرده بود.

لیونل امپاسی، در پاریس و در خانواده‌ای کنگویی به دنیا آمد و تمام دوران حرفه‌ای خود را در فرانسه سپری کرده است. او فوتبال را در باشگاه یو.اس تورسی آغاز کرد؛ جایی که پل پوگبا و راندال کولو موانی نیز در رده‌های پایه آن بازی کرده بودند.

امپاسی در رده‌های پایه توجه پاری‌سن‌ژرمن را جلب کرد، اما بیشتر بازی‌های حرفه‌ای خود را با رودز در لیگ دسته دوم فرانسه انجام داد.

او فصل گذشته بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی برای لو آور در لیگ یک فرانسه به میدان رفت، اما نزدیک به سه سال است که دروازه‌بان شماره یک تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو محسوب می‌شود. نمایش او برابر انگلیس، در کنار عملکرد فوق‌العاده‌اش مقابل کلمبیا در هفته گذشته، یکی از بهترین بازی‌های دوران حرفه‌ای‌اش بود.