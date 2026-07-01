هری کین با دو گل دیرهنگام خود، انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی ۲۰۲۶ نجات داد.

جمهوری دموکراتیک کنگو با گل زودهنگام برایان سیپنگا تا آستانه رقم زدن یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی پیش رفت.

اما کین ابتدا با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند و سپس با شوتی از زاویه بسته، گل دوم را زد تا سرانجام انگلیس را پیش بیندازد.

انگلیس در مرحله یک‌هشتم نهایی برای کسب جایگاهی در یک‌چهارم نهایی، در ورزشگاه آزتکا به مصاف مکزیک، یکی از میزبانان مسابقات، خواهد رفت.

انگلیس بیشترین موقعیت بزرگ را در جام جهانی خلق کرده است

انگلیس با خلق ۲۰ موقعیت بزرگ گل، از این نظر بهترین تیم جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.

با این حال، شاگردان این تیم از این ۲۰ موقعیت تنها پنج گل به ثمر رسانده‌اند؛ آماری که پنالتی هری کین برابر کرواسی را نیز شامل می‌شود. نرخ تبدیل موقعیت‌های بزرگ انگلیس ۲۵ درصد است، در حالی که فرانسه، نروژ، برزیل، آلمان، مراکش و مکزیک بیش از ۴۰ درصد از موقعیت‌های بزرگ خود را به گل تبدیل کرده‌اند.

با وجود این، انگلیس بارها توانسته با نفوذهای جود بلینگام و دکلان رایس و همچنین حضور وینگرها در محوطه جریمه، موقعیت‌های باکیفیتی ایجاد کند.

بدون تردید، انگلیس برای قهرمانی باید فرصت‌هایش را بهتر تبدیل به گل کند، اما نباید کیفیت و تعداد بالای موقعیت‌های گل این تیم را نادیده گرفت.

شروع انگلیس برابر جمهوری دموکراتیک کنگو بسیار ضعیف بود و گل زودهنگام حریف، این تیم را شوکه کرد؛ تا جایی که خطر فروپاشی روحی کاملا احساس می‌شد.

اما انگلیس به تدریج بازی را کنترل کرد، سطح عملکردش را بالا برد، پس از افتی کوتاه در نیمه دوم دوباره به بازی برگشت و با تاثیر تعویض‌ها و درخشش هری کین، در نهایت راه پیروزی را پیدا کرد.

این نمایش شاید همچنان تردیدهایی درباره کیفیت فنی تیم باقی بگذارد، اما در عین حال روحیه و شخصیت این تیم را نیز نشان داد.

انگلیس برای دیدار بعدی مقابل مکزیک در ورزشگاه آزتکا باید عملکرد بهتری داشته باشد، اما این بازگشت می‌تواند اعتمادبه‌نفس بازیکنان را افزایش دهد.

یادآور پیش از حضور گرت ساوت‌گیت

نمایش انگلیس، یادآور سال‌های پیش از حضور گرت ساوت‌گیت روی نیمکت این تیم بود.

انگلیس برای دقایق طولانی نه از نظر سرعت و شدت بازی، بلکه از نظر خلق موقعیت هم کاملا بی‌برنامه به نظر می‌رسید. این تیم جام را با پیروزی جذاب مقابل کرواسی آغاز کرد، اما از آن زمان در بخش‌های زیادی از هر مسابقه عملکرد ضعیفی داشته است.

توماس توخل مرحله مقدماتی را مانند بسیاری از مربیان پیشین انگلیس با اقتدار پشت سر گذاشت، اما عملکرد تیمش از زمان آغاز جام جهانی فاصله زیادی با انتظارها داشته است.