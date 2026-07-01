خروس‌ها بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه مت‌لایف نیویورک، با پیروزی ۳ بر صفر مقابل سوئد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، گام دیگری برای رسیدن به سومین فینال پیاپی جام جهانی برداشتند.

این پیروزی باعث شد شاگردان دیدیه دشان برای چهارمین دوره متوالی به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی راه پیدا کنند.

پس از نیمه نخستی که فرصت‌های فرانسه یکی پس از دیگری از دست رفت، کیلیان امباپه درست پیش از پایان نیمه با حرکتی تکنیکی از میان مدافعان سوئد عبور کرد و توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.

این گل، هفدهمین گل امباپه در تاریخ جام جهانی بود و او را یک گام دیگر به رکورد لیونل مسی نزدیک کرد. او در عین حال رکورد جدیدی نیز به نام خود ثبت کرد و با ۹ گل، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.

فرانسه در دقیقه ۵۳ اختلاف را به دو گل افزایش داد؛ جایی که مایکل اولیسه با پاسی عمقی و دقیق، بردلی بارکولا را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و او گل دوم را به ثمر رساند.

امباپه پیش از پایان مسابقه بار دیگر گلزنی کرد. او در دقیقه ۷۴ پاس اولیسه را تبدیل به گل کرد تا شمار گل‌هایش در تاریخ جام جهانی به ۱۸ برسد؛ تنها یک گل کمتر از رکورد ۱۹ گل لیونل مسی. این سومین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که امباپه در یک مسابقه دو گل به ثمر رساند.

اولیسه نیز با ثبت دو پاس گل در این دیدار، تعداد پاس گل‌های خود در چهار مسابقه این جام را به پنج رساند.

این تیم چهارم ژوییه در فیلادلفیا به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.