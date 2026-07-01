مکزیک ۲-۰ اکوادور؛ صعود شیرین مکزیکیها به یکهشتم نهایی جام جهانی بدون گل خورده
تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به مرحله بعدی صعود کرد.
تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به مرحله بعدی صعود کرد.
این مسابقه که به دلیل رعدوبرق و طوفان در اطراف ورزشگاه آزتکا با یک ساعت تاخیر آغاز شد، با برتری میزبان به پایان رسید.
خولیان کینیونس در دقیقه ۲۲ روی یک ضدحمله گل نخست مکزیک را به ثمر رساند و رائول خیمنس نیز در دقیقه ۳۵ با استفاده از اشتباه مدافعان اکوادور اختلاف را به دو گل افزایش داد.
مکزیک در نیمه دوم نیز با دفاعی منسجم برتری خود را حفظ کرد و برای چهارمین بازی متوالی در این جام دروازهاش را بسته نگه داشت.
مکزیک پس از کانادا، دومین میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که به مرحله یکهشتم نهایی راه پیدا میکند و در دور بعد با برنده دیدار انگلیس و کنگو روبهرو خواهد شد.
مکزیک در چهار بازی جام جهانی هشت گل به ثمر رسانده و تاکنون دروازه این تیم باز نشده است.
کیلیان امباپه با درخشش در پیروزی ۳ بر صفر فرانسه مقابل سوئد در بازی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یک گام دیگر به رکورد تاریخی لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین در جام جهانی نزدیک شد.
امباپه در ورزشگاه متلایف نیویورک دو بار گلزنی کرد تا تعداد گلهایش در مرحله حذفی جام جهانی به ۹ برسد؛ رکوردی که اکنون به تنهایی بهترین آمار تاریخ این رقابتها است.
او همچنین با ۱۸ گل، تنها یک گل با رکورد ۱۹ گل لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.
امباپه و مسی اکنون با شش گل، مشترکا در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند.
در تعقیب این دو فوق ستاره، ارلینگ هالند نروژی قرار دارد که فعلا ۵ گل برای وایکینگها زده است.
تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سوئد را با نتیجه سه بر صفر شکست داد. گلهای بازی را کیلیان امباپه در دقایق ۴۵ و ۷۴ و برادله بارکولا در دقیقه ۵۳ برای فرانسه به ثمر رساندند.
خروسها بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه متلایف نیویورک، با پیروزی ۳ بر صفر مقابل سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی، گام دیگری برای رسیدن به سومین فینال پیاپی جام جهانی برداشتند.
این پیروزی باعث شد شاگردان دیدیه دشان برای چهارمین دوره متوالی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی راه پیدا کنند.
پس از نیمه نخستی که فرصتهای فرانسه یکی پس از دیگری از دست رفت، کیلیان امباپه درست پیش از پایان نیمه با حرکتی تکنیکی از میان مدافعان سوئد عبور کرد و توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.
این گل، هفدهمین گل امباپه در تاریخ جام جهانی بود و او را یک گام دیگر به رکورد لیونل مسی نزدیک کرد. او در عین حال رکورد جدیدی نیز به نام خود ثبت کرد و با ۹ گل، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.
فرانسه در دقیقه ۵۳ اختلاف را به دو گل افزایش داد؛ جایی که مایکل اولیسه با پاسی عمقی و دقیق، بردلی بارکولا را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و او گل دوم را به ثمر رساند.
امباپه پیش از پایان مسابقه بار دیگر گلزنی کرد. او در دقیقه ۷۴ پاس اولیسه را تبدیل به گل کرد تا شمار گلهایش در تاریخ جام جهانی به ۱۸ برسد؛ تنها یک گل کمتر از رکورد ۱۹ گل لیونل مسی. این سومین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که امباپه در یک مسابقه دو گل به ثمر رساند.
اولیسه نیز با ثبت دو پاس گل در این دیدار، تعداد پاس گلهای خود در چهار مسابقه این جام را به پنج رساند.
این تیم چهارم ژوییه در فیلادلفیا به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.
کیلیان امباپه، کاپیتان و فوق ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه، با گلی که امروز در دقیقه ۱+۴۵ بازی با سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.
امباپه اکنون با ۹ گل بالاتر دو اسطوره برزیلی، لئونیداس (جامهای جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸) و رونالدو نازاریو (۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶)، در صدر این فهرست قرار دارد.
او در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ سه گل و در جام جهانی ۲۰۲۲ پنج گل زده است.
کیلیان امباپه همچنین با به ثمر رساندن هفدهمین گل خود در رقابتهای جام جهانی، از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه عبور کرد و به تنهایی در رده دوم برترین گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گرفت.
اکنون تنها لیونل مسی با ۱۹ گل، آمار بهتری نسبت به امباپه در تاریخ رقابتهای جام جهانی فوتبال به ثبت رسانده است.
رسانه ایاسپیان گزارش داده لبران جیمز به مسئولان لسآنجلس لیکرز اعلام کرده که قصد جدایی دارد و میخواهد دوران حرفهای خود را در تیم دیگری دنبال کند. ریچ پاول، مدیر برنامههای جیمز، گفت که این فوقستاره که در فصل آینده ۴۲ ساله میشود، به هیچوجه قصد خداحافظی از بسکتبال را ندارد.
گزارشها حاکی از آن است که گلدن استیت واریرز به شدت خواهان جذب جیمز است؛ انتقالی جنجالی که میتواند او را با رقبای دیرینهاش، استفان کری و دریموند گرین همتیمی کند.
گرین نیز با فداکاری مالی و عدم فعالسازی بند تمدید ۲۷.۶ میلیون دلاری خود، فضای دستمزدی لازم را برای این انتقال بزرگ و حتی جذب احتمالی آنتونی دیویس فراهم کرده است.
جیمز که در سال ۲۰۱۸ به لیکرز پیوست و دو سال بعد این تیم را به قهرمانی انبیای رساند، در دوران درخشان بازی خود میانگین ۲۶.۸ امتیاز، ۷.۵ ریباند و ۷.۴ پاس گل در هر مسابقه را ثبت کرده است.
این فوقستاره و برنده ۴ جایزه ارزشمندترین بازیکن لیگ (MVP)، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۶ بدون وقفه در ۲۲ مسابقه آل-استار حضور داشته و رکورددار بیشترین امتیاز و دقایق بازی در تاریخ انبیای است.
ثبات بینظیر جیمز به حدی بوده که او فصل گذشته توانست در لباس لیکرز، در کنار پسر بزرگش برانی، به عنوان اولین همتیمیهای پدر و پسر تاریخ انبیای به میدان برود.
تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ساحل عاج را با نتیجه دو بر یک شکست داد و به مرحله یکهشتم نهایی جام صعود کرد. نروژ ۱۵ تیرماه در نیویورک برای رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی، به مصاف برزیل خواهد رفت.
آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه ۳۹ با ضربهای کاتدار و تماشایی نروژ را پیش انداخت، اما آماد دیالو، بازیکن منچستریونایتد، در دقیقه ۷۴ با حرکتی انفرادی و گلی زیبا بازی را به تساوی کشاند.
هالند که در بیشتر دقایق مسابقه نمایش کمفروغی داشت، اما در حساسترین لحظه ظاهر شد و با ثبت پنجمین گل خود در این جام، صعود نروژ را قطعی کرد. او در دقیقه ۸۶ گل پیروزی بخش وایکینگها را به ثمر رساند.
ارلینگ هالند با گل دیرهنگام خود، نخستین پیروزی تاریخ نروژ در مرحله حذفی ادوار جام جهانی را رقم زد.