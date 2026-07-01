در پیام شاهزاده رضا پهلوی آمده است: «با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال، آنچه از این رویداد برای ما ایرانیان به یاد خواهد ماند، حضور هم‌میهنانی است که صحنه جام جهانی را به فرصتی برای گرامی‌داشت یاد جاویدنامان میهن، نمایش پرچم ملی شیروخورشیدنشان ایران، و رساندن صدای ملت ما به جهان تبدیل کردند.»

در ادامه آمده است: «من از همه شما که با اتحاد، متانت و شکوه ملی، درون و بیرون ورزشگاه‌ها، در خیابان‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی، نام ایران و یاد فرزندان جان‌باخته سرزمین ما را زنده نگه داشتید، سپاسگزارم.»

شاهزاده رضا پهلوی نوشته است: «شما بار دیگر نشان دادید که ایران، جمهوری اسلامی نیست؛ و تیم حقیقی ایران، مردم ایران‌اند که برای آزادی و بازپس‌گیری کشورشان ایستاده‌اند و جان‌فشانی می‌کنند.»

او نوشته است: «باور دارم روزی نه چندان دور، ورزشکارانی هم‌دل و همراه مردم ایران، تیم‌های ورزشی ما را در رقابت‌های جهانی زیر پرچم ملی ایران نمایندگی خواهند کرد و برای کشورمان افتخار خواهند آفرید. تا آن زمان، ما هم‌چنان وظیفه داریم از هر فرصتی ازجمله از ادامه مسابقات جام جهانی، برای رساندن صدای ملت ایران به جهان بهره ببریم؛ به‌ویژه در روزهایی که جمهوری اسلامی خود را برای دروغ‌پردازی و نمایش تبلیغاتی پیرامون دفن جنایتکار اعظم، علی خامنه‌ای آماده می‌کند و همچنان می‌کوشد حقیقت را پنهان نگاه دارد.»