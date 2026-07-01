یورش جیمیجامپها به بازی سنگال - بلژیک
ورود سه تماشاگر به زمین، بازی سنگال - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را برای دقایقی متوقف کرد. مشخص نیست هدف آنها چه بود، جز اینکه ظاهرا میخواستند از دویدن خود در زمین فیلم بگیرند.
ورود سه تماشاگر به زمین، بازی سنگال - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را برای دقایقی متوقف کرد. مشخص نیست هدف آنها چه بود، جز اینکه ظاهرا میخواستند از دویدن خود در زمین فیلم بگیرند.
در تعقیبوگریزی که به صحنههای فیلمهای کمدی شباهت داشت، حدود ۱۲ نیروی امنیتی وارد عمل شدند؛ برخی از آنها هنگام تعقیب روی چمن سر خوردند. در نهایت هر سه تماشاگر بازداشت و از زمین خارج شدند.
در جریان این اتفاق، بازی که در استادیوم سیاتل برگزار میشد، برای چند دقیقه متوقف شد. کارگردان تلویزیونی نیز تصاویر این افراد را پخش نکرد و پس از خروج آنها، مسابقه از سر گرفته شد.
اگر درخشش لیونل امپاسی، دروازهبان جمهوری دموکراتیک کنگو، نبود، انگلیس با توجه به کیفیت موقعیتهایی که خلق کرد، به احتمال زیاد در نیمه اول هم با برتری راهی رختکن میشد. اما درخشش او، سهشیرها را تا آستانه حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ پیش برد.
امپاسی در نیمه نخست سه مهار تماشایی داشت که دو مورد از آنها ضربه سر جود بلینگام را از فاصله نزدیک دفع کرد.
در نیمه دوم نیز پس از تغییر مسیر سانتر بلینگام، با واکنشی عالی جایگیری خود را اصلاح کرد و سپس با شجاعت مقابل ضربه والی قدرتمند هری کین در تیر نزدیک ایستاد؛ توپی که با شدت به او برخورد کرد و راهی کرنر شد.
او بیشک از اینکه نتوانست ضربه سر دیرهنگام کین را مهار کند، ناامید خواهد بود؛ جایی که هنگام خروج، کمی در مهار توپ اشتباه کرد. با این حال، روی گل دوم کین که با ضربهای مهارنشدنی به سقف دروازه رفت، هیچ شانسی نداشت.
با این همه، اینکه این مسابقه تا آستانه وقت اضافه پیش رفت، بیش از هر چیز مدیون نمایش فوقالعاده لیونل امپاسی بود.
ضمن اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو هم از نظر دفاعی تیم دستوپا بستهای نیست؛ این تیم در هیچیک از سه مسابقه مرحله گروهی، از جمله برابر پرتغال، بیش از یک گل دریافت نکرده بود.
لیونل امپاسی، در پاریس و در خانوادهای کنگویی به دنیا آمد و تمام دوران حرفهای خود را در فرانسه سپری کرده است. او فوتبال را در باشگاه یو.اس تورسی آغاز کرد؛ جایی که پل پوگبا و راندال کولو موانی نیز در ردههای پایه آن بازی کرده بودند.
امپاسی در ردههای پایه توجه پاریسنژرمن را جلب کرد، اما بیشتر بازیهای حرفهای خود را با رودز در لیگ دسته دوم فرانسه انجام داد.
او فصل گذشته بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی برای لو آور در لیگ یک فرانسه به میدان رفت، اما نزدیک به سه سال است که دروازهبان شماره یک تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو محسوب میشود. نمایش او برابر انگلیس، در کنار عملکرد فوقالعادهاش مقابل کلمبیا در هفته گذشته، یکی از بهترین بازیهای دوران حرفهایاش بود.
جام جهانی ستارهها همچنان با درخشش نامهای بزرگ ادامه دارد. هری کین هم مانند دیگر ستارههای این تورنمنت، درست زمانی که تیمش بیشترین نیاز را داشت، درخشید. کاپیتان و ستاره انگلیس در بازی با کنگو، ناجی شد و با دو گل، سهشیرها را به مرحله یکهشتم رساند.
او از مدتها پیش میدانست که اگر انگلیس بخواهد در این جام جهانی موفق باشد، باید نقش تعیینکنندهای ایفا کند؛ و در بازیهای گذشته دقیقا همین کار را انجام داده است.
این بار هم کین نمایشی بزرگ در جام جهانی ارائه داد؛ بازیکنی که حالا میتوان او را بهترین فوتبالیست تاریخ انگلیس در جامهای جهانی دانست.
علاوه بر اینها، کین گلهای خود در این جام را به عدد ۵ رساند، در تعقیب لیونل مسی و کیلیان امباپه که هر کدام تاکنون ۶ گل زدهاند.
هری کین در دیدار برابر جمهوری دموکراتیک کنگو برای نودمین بار بازوبند کاپیتانی انگلیس را بست و با رکورد مشترک بیلی رایت و بابی مور برابری کرد.
بیلی رایت بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۹ و بابی مور بین سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ کاپیتان انگلیس بودند.
کین نخستین بار در سال ۲۰۱۷ کاپیتان تیم ملی انگلیس شد.
تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم سختکوش کنگو را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و حریف مکزیک در مرحله یک هشتم شد. گلهای بازی را هری کین دو بار در دقایق ۷۵ و ۸۶ برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه ۷ برای کنگو به ثمر رساندند.
هری کین با دو گل دیرهنگام خود، انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی ۲۰۲۶ نجات داد.
جمهوری دموکراتیک کنگو با گل زودهنگام برایان سیپنگا تا آستانه رقم زدن یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی پیش رفت.
اما کین ابتدا با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند و سپس با شوتی از زاویه بسته، گل دوم را زد تا سرانجام انگلیس را پیش بیندازد.
انگلیس در مرحله یکهشتم نهایی برای کسب جایگاهی در یکچهارم نهایی، در ورزشگاه آزتکا به مصاف مکزیک، یکی از میزبانان مسابقات، خواهد رفت.
انگلیس بیشترین موقعیت بزرگ را در جام جهانی خلق کرده است
انگلیس با خلق ۲۰ موقعیت بزرگ گل، از این نظر بهترین تیم جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.
با این حال، شاگردان این تیم از این ۲۰ موقعیت تنها پنج گل به ثمر رساندهاند؛ آماری که پنالتی هری کین برابر کرواسی را نیز شامل میشود. نرخ تبدیل موقعیتهای بزرگ انگلیس ۲۵ درصد است، در حالی که فرانسه، نروژ، برزیل، آلمان، مراکش و مکزیک بیش از ۴۰ درصد از موقعیتهای بزرگ خود را به گل تبدیل کردهاند.
با وجود این، انگلیس بارها توانسته با نفوذهای جود بلینگام و دکلان رایس و همچنین حضور وینگرها در محوطه جریمه، موقعیتهای باکیفیتی ایجاد کند.
بدون تردید، انگلیس برای قهرمانی باید فرصتهایش را بهتر تبدیل به گل کند، اما نباید کیفیت و تعداد بالای موقعیتهای گل این تیم را نادیده گرفت.
شروع انگلیس برابر جمهوری دموکراتیک کنگو بسیار ضعیف بود و گل زودهنگام حریف، این تیم را شوکه کرد؛ تا جایی که خطر فروپاشی روحی کاملا احساس میشد.
اما انگلیس به تدریج بازی را کنترل کرد، سطح عملکردش را بالا برد، پس از افتی کوتاه در نیمه دوم دوباره به بازی برگشت و با تاثیر تعویضها و درخشش هری کین، در نهایت راه پیروزی را پیدا کرد.
این نمایش شاید همچنان تردیدهایی درباره کیفیت فنی تیم باقی بگذارد، اما در عین حال روحیه و شخصیت این تیم را نیز نشان داد.
انگلیس برای دیدار بعدی مقابل مکزیک در ورزشگاه آزتکا باید عملکرد بهتری داشته باشد، اما این بازگشت میتواند اعتمادبهنفس بازیکنان را افزایش دهد.
یادآور پیش از حضور گرت ساوتگیت
نمایش انگلیس، یادآور سالهای پیش از حضور گرت ساوتگیت روی نیمکت این تیم بود.
انگلیس برای دقایق طولانی نه از نظر سرعت و شدت بازی، بلکه از نظر خلق موقعیت هم کاملا بیبرنامه به نظر میرسید. این تیم جام را با پیروزی جذاب مقابل کرواسی آغاز کرد، اما از آن زمان در بخشهای زیادی از هر مسابقه عملکرد ضعیفی داشته است.
توماس توخل مرحله مقدماتی را مانند بسیاری از مربیان پیشین انگلیس با اقتدار پشت سر گذاشت، اما عملکرد تیمش از زمان آغاز جام جهانی فاصله زیادی با انتظارها داشته است.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در فضای مجازی از ایرانیانی که «با اتحاد، متانت و شکوه ملی، درون و بیرون ورزشگاهها، در خیابانها، رسانهها و فضای مجازی، نام ایران و یاد فرزندان جانباخته سرزمین ما را زنده نگه داشتند» سپاسگزاری کرد و نوشت: «نشان دادید که ایران، جمهوری اسلامی نیست.»
در پیام شاهزاده رضا پهلوی آمده است: «با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال، آنچه از این رویداد برای ما ایرانیان به یاد خواهد ماند، حضور هممیهنانی است که صحنه جام جهانی را به فرصتی برای گرامیداشت یاد جاویدنامان میهن، نمایش پرچم ملی شیروخورشیدنشان ایران، و رساندن صدای ملت ما به جهان تبدیل کردند.»
در ادامه آمده است: «من از همه شما که با اتحاد، متانت و شکوه ملی، درون و بیرون ورزشگاهها، در خیابانها، رسانهها و فضای مجازی، نام ایران و یاد فرزندان جانباخته سرزمین ما را زنده نگه داشتید، سپاسگزارم.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشته است: «شما بار دیگر نشان دادید که ایران، جمهوری اسلامی نیست؛ و تیم حقیقی ایران، مردم ایراناند که برای آزادی و بازپسگیری کشورشان ایستادهاند و جانفشانی میکنند.»
او نوشته است: «باور دارم روزی نه چندان دور، ورزشکارانی همدل و همراه مردم ایران، تیمهای ورزشی ما را در رقابتهای جهانی زیر پرچم ملی ایران نمایندگی خواهند کرد و برای کشورمان افتخار خواهند آفرید. تا آن زمان، ما همچنان وظیفه داریم از هر فرصتی ازجمله از ادامه مسابقات جام جهانی، برای رساندن صدای ملت ایران به جهان بهره ببریم؛ بهویژه در روزهایی که جمهوری اسلامی خود را برای دروغپردازی و نمایش تبلیغاتی پیرامون دفن جنایتکار اعظم، علی خامنهای آماده میکند و همچنان میکوشد حقیقت را پنهان نگاه دارد.»
تیم ملی نروژ با پیروزی ۲ بر یک مقابل ساحل عاج، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کرد و بار دیگر ارلینگ هالند نشان داد چرا مهمترین امید این تیم برای ادامه مسیر در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
ستاره منچسترسیتی اگرچه برابر ساحل عاج یکی از کمفروغترین نمایشهای خود را ارائه داد، اما در حساسترین لحظه، چهار دقیقه مانده به پایان مسابقه، گل پیروزیبخش نروژ را به ثمر رساند تا شاگردان استاله سولباکن راهی مرحله بعد شوند.
آمار مسابقه نشان میدهد ساحل عاج تیم برتر میدان بود. این تیم شوتهای بیشتری به سمت دروازه زد، ضربات بیشتری در چارچوب داشت و تقریبا دو برابر نروژ در محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد، اما تفاوت دو تیم را مهاجمی رقم زد که از کوچکترین فرصتها گل میسازد.
هالند با این گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به پنج رساند و تنها یک گل کمتر از لیونل مسی، صدرنشین جدول گلزنان، به ثمر رسانده است. او همچنین به رکوردی خیرهکننده ادامه داد؛ مهاجم نروژ از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در همه مسابقات رسمی تیم ملی کشورش گل زده و در این مدت، در ۱۳ بازی ۲۵ گل به ثمر رسانده است.
وابستگی نروژ به گلهای هالند نیز قابل توجه است. این تیم نزدیک به سه سال است که بدون گلزنی هالند در هیچ مسابقه رسمی به پیروزی نرسیده و آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۳ مقابل جزایر فارو، بدون گل این مهاجم برنده شده بود؛ دیداری که هالند تنها در نیمه دوم به میدان رفت.
البته موفقیت نروژ فقط به هالند خلاصه نمیشود. مارتین اودگارد با خلاقیت خود فرصتهای گلزنی را خلق میکند، آنتونیو نوسا و اسکار باب در کنارهها سرعت و قدرت دریبل بالایی دارند و ساندر برگه و پاتریک برگ نیز در خط میانی انرژی و دوندگی قابل توجهی به تیم میبخشند.
در دیدار برابر ساحل عاج، نوسا نیز با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه یکی از زیباترین گلهای جام را به ثمر رساند و نشان داد نروژ تنها به هالند وابسته نیست، هرچند ستاره منچسترسیتی همچنان تعیینکنندهترین بازیکن این تیم محسوب میشود.
نروژ حالا باید در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف برزیل برود؛ تیمی که در چهار تقابل قبلی هرگز موفق به شکست نروژ نشده است. شاگردان سولباکن امیدوارند با تداوم درخشش هالند، شگفتیسازی خود را ادامه دهند و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را از پیش رو بردارند.
در شرایطی که تیمهایی مانند آرژانتین، انگلیس و فرانسه روی ستارههایی چون لیونل مسی، هری کین و کیلیان امباپه حساب ویژهای باز کردهاند، نروژ نیز بیش از هر زمان دیگری امیدوار است هالند بتواند این تیم را به بزرگترین افتخار تاریخ فوتبال این کشور برساند.