بازگشت باشکوه اما ناکام سرنا ویلیامز به ویمبلدون؛ حذف در دور نخست مقابل پدیده استرالیایی
سرنا ویلیامز، اسطوره ۴۴ ساله تنیس جهان، پس از چهار سال دوری از رقابتهای انفرادی، بازگشتی دراماتیک اما توام با شکست به ویمبلدون داشت.
سرنا ویلیامز، اسطوره ۴۴ ساله تنیس جهان، پس از چهار سال دوری از رقابتهای انفرادی، بازگشتی دراماتیک اما توام با شکست به ویمبلدون داشت.
قهرمان هفتدوره این مسابقات، در دور نخست برابر مایا جوینت، پدیده ۲۰ ساله استرالیایی، پس از بیش از دو ساعت نبرد جانانه با نتیجه ۶-۳، ۶-۷ و ۶-۳ تن به شکست داد.
ویلیامز در حالی که در ست دوم در آستانه شکست قرار داشت، با تکیه بر سرویسهای ویرانگر و روحیه جنگندگی معروفش، بازی را به ست سوم کشاند. با این حال، خستگی ناشی از سنوسال و افت آمادگی جسمانی در ست نهایی بر او چیره شد تا تنیسباز جوان استرالیایی که ۸۷ دنیاست، بزرگترین پیروزی دوران حرفهای خود را جشن بگیرد.
سرنا که با تشویق ایستاده ۱۵ هزار تماشاگر روبهرو شد، با وجود ضعف در جابهجایی، نمایش شجاعانهای داشت. او قرار است در بخش دونفره در کنار خواهرش، ونوس، به میدان برود.
رونالد کومان، سرمربی ۶۳ ساله تیم ملی فوتبال هلند، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل مراکش، رسما از سمت خود استعفا کرد.
کومان با انتشار بیانیهای در اینستاگرام، مسئولیت این ناکامی را پذیرفت و با اشاره به بیماری همسرش، بارتینا، تلویحا از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.
او اظهار داشت که سلامتی عزیزانش اولویت زندگی اوست. نایجل دییونگ، مدیر فنی فدراسیون فوتبال هلند، با ناامیدکننده خواندن این دوره، تایید کرد که هدف تیم رسیدن به نیمهنهایی و قهرمانی بود که محقق نشد.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد که جاستین کلایورت، کوئینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل، سه بازیکنی که در ضربات پنالتی مقابل مراکش ناکام ماندند، در فضای مجازی هدف حملات شدید نژادپرستانه قرار گرفتهاند.
فدراسیون فوتبال هلند با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که پروندهای را در سازمان «گزارش تبعیض آنلاین» ثبت خواهد کرد تا مراجع قضایی تحقیقات کیفری را آغاز کنند.
این فدراسیون تاکید کرد که نژادپرستی کاملا مغایر با ارزشهای فوتبال است. این حادثه یادآور توهینهای مشابه به بازیکنان انگلیس در یورو ۲۰۲۰ است که منجر به بازداشت و حبس عاملان آن شده بود.
تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به مرحله بعدی صعود کرد.
این مسابقه که به دلیل رعدوبرق و طوفان در اطراف ورزشگاه آزتکا با یک ساعت تاخیر آغاز شد، با برتری میزبان به پایان رسید.
خولیان کینیونس در دقیقه ۲۲ روی یک ضدحمله گل نخست مکزیک را به ثمر رساند و رائول خیمنس نیز در دقیقه ۳۵ با استفاده از اشتباه مدافعان اکوادور اختلاف را به دو گل افزایش داد.
مکزیک در نیمه دوم نیز با دفاعی منسجم برتری خود را حفظ کرد و برای چهارمین بازی متوالی در این جام دروازهاش را بسته نگه داشت.
مکزیک پس از کانادا، دومین میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که به مرحله یکهشتم نهایی راه پیدا میکند و در دور بعد با برنده دیدار انگلیس و کنگو روبهرو خواهد شد.
مکزیک در چهار بازی جام جهانی هشت گل به ثمر رسانده و تاکنون دروازه این تیم باز نشده است.
کیلیان امباپه با درخشش در پیروزی ۳ بر صفر فرانسه مقابل سوئد در بازی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یک گام دیگر به رکورد تاریخی لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین در جام جهانی نزدیک شد.
امباپه در ورزشگاه متلایف نیویورک دو بار گلزنی کرد تا تعداد گلهایش در مرحله حذفی جام جهانی به ۹ برسد؛ رکوردی که اکنون به تنهایی بهترین آمار تاریخ این رقابتها است.
او همچنین با ۱۸ گل، تنها یک گل با رکورد ۱۹ گل لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.
امباپه و مسی اکنون با شش گل، مشترکا در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند.
در تعقیب این دو فوق ستاره، ارلینگ هالند نروژی قرار دارد که فعلا ۵ گل برای وایکینگها زده است.
تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سوئد را با نتیجه سه بر صفر شکست داد. گلهای بازی را کیلیان امباپه در دقایق ۴۵ و ۷۴ و برادله بارکولا در دقیقه ۵۳ برای فرانسه به ثمر رساندند.
خروسها بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه متلایف نیویورک، با پیروزی ۳ بر صفر مقابل سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی، گام دیگری برای رسیدن به سومین فینال پیاپی جام جهانی برداشتند.
این پیروزی باعث شد شاگردان دیدیه دشان برای چهارمین دوره متوالی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی راه پیدا کنند.
پس از نیمه نخستی که فرصتهای فرانسه یکی پس از دیگری از دست رفت، کیلیان امباپه درست پیش از پایان نیمه با حرکتی تکنیکی از میان مدافعان سوئد عبور کرد و توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.
این گل، هفدهمین گل امباپه در تاریخ جام جهانی بود و او را یک گام دیگر به رکورد لیونل مسی نزدیک کرد. او در عین حال رکورد جدیدی نیز به نام خود ثبت کرد و با ۹ گل، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.
فرانسه در دقیقه ۵۳ اختلاف را به دو گل افزایش داد؛ جایی که مایکل اولیسه با پاسی عمقی و دقیق، بردلی بارکولا را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و او گل دوم را به ثمر رساند.
امباپه پیش از پایان مسابقه بار دیگر گلزنی کرد. او در دقیقه ۷۴ پاس اولیسه را تبدیل به گل کرد تا شمار گلهایش در تاریخ جام جهانی به ۱۸ برسد؛ تنها یک گل کمتر از رکورد ۱۹ گل لیونل مسی. این سومین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که امباپه در یک مسابقه دو گل به ثمر رساند.
اولیسه نیز با ثبت دو پاس گل در این دیدار، تعداد پاس گلهای خود در چهار مسابقه این جام را به پنج رساند.
این تیم چهارم ژوییه در فیلادلفیا به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.
کیلیان امباپه، کاپیتان و فوق ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه، با گلی که امروز در دقیقه ۱+۴۵ بازی با سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.
امباپه اکنون با ۹ گل بالاتر دو اسطوره برزیلی، لئونیداس (جامهای جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸) و رونالدو نازاریو (۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶)، در صدر این فهرست قرار دارد.
او در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ سه گل و در جام جهانی ۲۰۲۲ پنج گل زده است.
کیلیان امباپه همچنین با به ثمر رساندن هفدهمین گل خود در رقابتهای جام جهانی، از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه عبور کرد و به تنهایی در رده دوم برترین گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گرفت.
اکنون تنها لیونل مسی با ۱۹ گل، آمار بهتری نسبت به امباپه در تاریخ رقابتهای جام جهانی فوتبال به ثبت رسانده است.