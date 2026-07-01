قهرمان هفت‌دوره این مسابقات، در دور نخست برابر مایا جوینت، پدیده ۲۰ ساله استرالیایی، پس از بیش از دو ساعت نبرد جانانه با نتیجه ۶-۳، ۶-۷ و ۶-۳ تن به شکست داد.

ویلیامز در حالی که در ست دوم در آستانه شکست قرار داشت، با تکیه بر سرویس‌های ویرانگر و روحیه جنگندگی معروفش، بازی را به ست سوم کشاند. با این حال، خستگی ناشی از سن‌وسال و افت آمادگی جسمانی در ست نهایی بر او چیره شد تا تنیس‌باز جوان استرالیایی که ۸۷ دنیاست، بزرگ‌ترین پیروزی دوران حرفه‌ای خود را جشن بگیرد.

سرنا که با تشویق ایستاده ۱۵ هزار تماشاگر روبه‌رو شد، با وجود ضعف در جابه‌جایی، نمایش شجاعانه‌ای داشت. او قرار است در بخش دونفره در کنار خواهرش، ونوس، به میدان برود.