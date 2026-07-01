کومان با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام، مسئولیت این ناکامی را پذیرفت و با اشاره به بیماری همسرش، بارتینا، تلویحا از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.

او اظهار داشت که سلامتی عزیزانش اولویت زندگی اوست. نایجل دی‌یو‌نگ، مدیر فنی فدراسیون فوتبال هلند، با ناامیدکننده خواندن این دوره، تایید کرد که هدف تیم رسیدن به نیمه‌نهایی و قهرمانی بود که محقق نشد.

از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد که جاستین کلایورت، کوئینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل، سه بازیکنی که در ضربات پنالتی مقابل مراکش ناکام ماندند، در فضای مجازی هدف حملات شدید نژادپرستانه قرار گرفته‌اند.

فدراسیون فوتبال هلند با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که پرونده‌ای را در سازمان «گزارش تبعیض آنلاین» ثبت خواهد کرد تا مراجع قضایی تحقیقات کیفری را آغاز کنند.

این فدراسیون تاکید کرد که نژادپرستی کاملا مغایر با ارزش‌های فوتبال است. این حادثه یادآور توهین‌های مشابه به بازیکنان انگلیس در یورو ۲۰۲۰ است که منجر به بازداشت و حبس عاملان آن شده بود.