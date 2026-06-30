اشکهای خاکپو به یاد فرزندش؛ یکی از قابهای ماندگار جامجهانی
تیم ملی مراکش با پیروزی مقابل هلند راهی مرحله یکهشتم نهایی شد، اما یکی از لحظات ماندگار این بازی اشکهای کودی خاکپو پس از گلزنی بود.
تیم ملی مراکش با پیروزی مقابل هلند راهی مرحله یکهشتم نهایی شد، اما یکی از لحظات ماندگار این بازی اشکهای کودی خاکپو پس از گلزنی بود.
خاکپو در دقیقه ۷۲ با هوشیاری دروازه یاسین بونو را باز کرد و پس از این گل، مهاجم لیورپول به یاد فرزند از دسترفته خود اشک ریخت. خاکپو و همسرش چند روز پیش از این مسابقه، پسرشان را پیش از تولد از دست دادند.
پس از گل، بازیکنان هلند بلافاصله خاکپو را در آغوش گرفتند تا در این لحظه، حامی ستاره غمگین تیم خود باشند؛ صحنهای که به یکی از قابهای ماندگار جامجهانی تبدیل شد.
در یکی از جذابترین و حساسترین دیدارهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی، تیم ملی فوتبال مراکش موفق شد در یک بازی نفسگیر، هلند را در ضربات پنالتی شکست دهد و راهی مرحله بعد شود. شیرهای اطلس با این پیروزی، حریف کانادا در مرحله یکهشتم نهایی شدند.
بازی از همان ابتدا نزدیک و پایاپای دنبال شد، هرچند موقعیتهای جدی و خطرناک مراکشیها زهرآلودتر بود. با این حال، هلندیها در دقیقه ۷۲ توسط خاکپو به گل رسیدند.
اما این پایان کار نبود. در حالی که هلند خود را در یکقدمی پیروزی میدید، عیسی دیوپ در دقیقه ۱+۹۰ با یک ضربه سر قدرتمند، گل تساوی مراکش را به ثمر رساند تا بازی در وقتهای قانونی با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد.
در وقتهای اضافه دو تیم موفق به گلزنی نشدند تا سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شود. در این مرحله، مراکش با تمرکز بالاتر و درخشش دروازهبان خود موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود.
هلند در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز در مرحله یکچهارم نهایی در ضربات پنالتی مغلوب آرژانتین شده بود.
تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی پس از تساوی یک بر یک در وقت قانونی، در ضربات پنالتی چهار بر سه برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد
گل اول این مسابقه در دقیقه ۴۲ توسط خولیو انسیسو به ثمر رسید و شاگردان ناگلزمان بازنده به رختکن رفتند.
در نیمه دوم اما فشار قهرمان چهار دوره جام جهانی جواب داد و کای هاورتز گل تساوی را به ثمر رساند تا برای اولین بار در این جام، یک مسابقه به وقت اضافه کشیده شود.
در وقت اضافه اول جاناتان تا روی ضربه کرنر دروازه پاراگوئه را باز کرد اما پس از بازبینی ویدیویی از سوی داور، این گل رد شد تا کار به پنالتی کشیده شود.
در ضربات پنالتی نیز در نهایت پاراگوئه با نتیجه چهار بر سه برد تا در مرحله بعدی با برنده مسابقه فرانسه و سوئد، دیدار کند.
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ از نحوه برخورد دولت این کشور با تیم ملی در مرحله گروهی دفاع کرد و گفت: «خیلی خوشحالم که آنها رفتند.» مولین همچنین گفت «تقریبا نیمی» از فهرست پیشنهادی همراهان تیم ملی ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران داشتند.
مقامهای فوتبال ایران پیش و در جریان جام جهانی شکایت کرده بودند که محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت آمریکا، در پی درگیری نظامی میان دو کشور، تیم ملی ایران را از نظر رقابتی در موقعیت نامناسبی قرار داده است.
این محدودیتها شامل انتقال اردوی تیم از توسان ایالت آریزونا آمریکا به تیخوانا در مکزیک، اجازه ورود به آمریکا تنها یک روز پیش از هر مسابقه و الزام به بازگشت فوری به تیخوانا پس از پایان هر بازی بود.
بر اساس گزارش اسپورتس بیزنس ژورنال؛ مولین روز دوشنبه همدردی چندانی با حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ نشان نداد. او در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در مرکز هماهنگی رویدادهای ویژه دولت آمریکا گفت: «خیلی خوشحالم که دارند برمیگردند، چون هیچ تیمی به اندازه آنها ما را درگیر نکرد.»
او سپس در گفتوگو با گروه کوچکی از خبرنگاران، این موضع را با صراحت بیشتری بیان کرد.
مولین گفت: «فقط خوشحالم که کارشان تمام شد و دیگر برنمیگردند. وقتی توانستیم ویزاهایشان را لغو کنیم و گفتیم میتوانند خاک آمریکا را ترک کنند، آنقدر خوشحال بودم که شاید یکی دو آهنگ هم خواندم یا حتی از خوشحالی رقصیدم.»
وزیر امنیت داخلی آمریکا ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال و تیم ملی مبنی بر رفتار ناعادلانه را رد کرد و گفت نزدیکی اردوی تیم در تیخوانا به دو مسابقه نخست ایران در لسآنجلس و همچنین امکان ورود و تمرین تیم در آمریکا یک روز پیش از هر مسابقه، نشان میدهد ایران دلیلی برای شکایت ندارد.
او همچنین گفت ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بازیکنان ایران را پیش از سوار شدن به هواپیما در تیخوانا بازرسی کردند تا نگرانی آنها درباره احتمال آزار و اذیت هنگام عبور از کنترلهای مرزی آمریکا برطرف شود.
وقتی از مولین پرسیده شد آیا دلیل امنیتی مشخصی برای الزام ایران به ترک فوری آمریکا پس از هر مسابقه وجود داشت یا نه، او پاسخ مشخصی نداد.
او گفت: «این فقط توافقی بود که داشتیم؛ اینکه اجازه بدهیم بروند. بازی تمام شده بود، بگذارید به هتل و اردویشان برگردند. آنجا راحتتر بودند. این فقط توافقی بود که پیش از آغاز مسابقات با فیفا انجام دادیم.»
مولین همچنین بار دیگر گفت که «تقریبا نیمی» از فهرست پیشنهادی همراهان تیم ملی ایران برای جام جهانی، ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران داشتهاند.
به گفته او، در میان این افراد، دو عضو پیشنهادی رسانهای با بخش اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط بودهاند و یکی دیگر نیز به دلیل تحت تعقیب بودن بر اساس احکام بینالمللی، امکان ورود به کانادا را نداشته است.
تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی با نتیجه دو بر یک برابر ژاپن به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. برای شاگردان آنچلوتی در این مسابقه کاسمیرو و مارتینلی گلزنی کردند. سانو نیز تک گل ژاپن را به ثمر رساند.
شاگردان موریاسو که بدون ترس از نام پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی وارد زمین شده بودند، در دقیقه ۲۹ توسط کایشو سانو به گل نخست بازی رسیدند و با دفاع هوشمندانه، نیمه اول را برنده به رختکن رفتند.
در شروع نیمه دوم برزیل خیلی زود با ایجاد فشار کشنده روی دروازه سوزوکی، در دقیقه ۵۶ با ضربه سر کاسمیرو به گل تساوی رسید.
در ادامه بازی حملات دو تیم راهی به دروازه پیدا نکرد و درحالی که همه چیز برای رفتن بازی به وقتهای اضافه آماده بود، گابریل مارتینلی در پنجمین دقیقه وقتهای تلف شده گل پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه ژاپن کرد تا سلسائو به مرحله بعد صعود کند.
برزیل در مرحله بعد با برنده نروژ و ساحل عاج مسابقه خواهد داد.
خبرورزشی گزارش داده که امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یک میلیون دلار از پاداش دو میلیون دلاری فدراسیون فوتبال برای صعود به جام جهانی را دریافت کرده است. همچنین بازیکنان و سایر اعضای تیم ملی نیز یک میلیون دلار دیگر را دریافت کردند.
در این گزارش آمده: «طبق اخبار رسیده، امیر قلعهنویی که در پایان دیدار با مصر اعلام کرد خدا با او سر ناسازگاری دارد مبلغ پاداش حضور تیم ملی در جام جهانی را تمام و کمال (معادل ریالی یک میلیون دلار به ارزش روز بازار ارز) دریافت کرده است.»
به نوشته خبرورزشی، قلعهنویی و بازیکنان درحالی این پاداش را گرفتهاند که به دلیل تشدید تحریمها در ماههای اخیر و محدودیتهای شدیدتر اخیر بانکی، حتی این مبلغ پاداش فیفا هنوز در اختیار فدراسیون فوتبال هم قرار نگرفته «اما اعضای هیات رییسه به منظور ایجاد روحیه بیشتر و تقویت سرمربی تیم با تامین بودجه، این مبلغ را به حساب اعضای تیم ملی از جمله امیر قلعهنویی واریز کردند اما تیم ملی نهتنها از گروه خود صعود نکرد بلکه حتی موفق به کسب یک پیروزی هم نشد و در نهایت از رسیدن به مرحله یکشانزدهم نهایی هم باز ماند.»
پیشتر فوتبال ۳۶۰ گزارش داده بود که امیر قلعهنویی پیش از بازی با نیوزیلند شرط کرده بود که باید پاداش یک میلیون دلاری برای صعود به جام جهانی را دریافت کند تا حاضر شود تیم ملی را در این مسابقه هدایت کند اما این گزارش از سوی فدراسیون فوتبال تکذیب شد.