این درحالی است که تیم ملی با هدایت قلعه‌نویی نتوانست از گروه خود در جام جهانی ۴۸ تیمی صعود کند.

تیم فوتبال ایران با سه تساوی از سه مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی از صعود به مرحله حذفی بازماند که قلعه‌نویی پیش از قرعه‌کشی جام جهانی گفته بود ترجیح می‌دهد با مصر و بلژیک هم‌گروه شود.

او در هنگام قرعه‌کشی هم از قرار گرفتن در گروه G جام جهانی و هم‌گروهی با بلژیک، مصر و نیوزیلند، ابراز رضایت کرده بود و وعده داد تیم ملی «با ۴ امتیاز و بیشتر از گروه خود صعود می‌کند و ایران یک هفته تعطیل می‌شود.»

اما در نهایت تیم ملی با سه تساوی و سه امتیاز، جام جهانی ۲۰۲۶ را ترک کرد،‌ مسابقاتی که علاوه بر تیم‌های اول و دوم گروه‌ها، ۸ تیم سوم گروه‌های ۱۲ گانه هم می‌توانستند به مرحله حذفی راه پیدا کنند، اما تیم فوتبال ایران نتوانست صعود کند.