مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رییس‌جمهوری ایالات متحده، دوشنبه هشت تیر در اولین نشست توجیهی گسترده کنگره درباره یادداشت تفاهم امضاشده بین واشینگتن و تهران، به پرسش‌های نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان پاسخ دادند.

این نشست یک هفته پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یادداشت‌تفاهمی با جمهوری اسلامی را امضا کرد که با انتقادهای گسترده‌ای در آمریکا مواجه شده است.

اعضای مجلس نمایندگان در این نشست که به‌صورت تلفنی برگزار شد، گفتند که اگرچه دموکرات‌ها برخی از تندترین پرسش‌ها را مطرح کردند، اما این نماینده‌ای جمهوری‌خواه بود که از مقام‌های دولت درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی ایران سوال کرد و رویکرد کاخ سفید را به پرسش گرفت.

دو نفر که برای بیان محتوای این نشست خصوصی خواستند نامشان فاش نشود، به نشریه پولیتیکو گفتند که ویتکاف و روبیو در پاسخ همان سخنانی را تکرار کردند که پیش‌تر در جلسات محرمانه به گروهی از قانون‌گذاران گفته بودند از جمله اینکه هدف نهایی دولت، مذاکره برای دستیابی به توافقی است که ایران را از نگهداری اورانیوم با غنای بالا منع کند.

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