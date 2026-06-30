اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو ایرانی در تورنتو کانادا با شعار «آزادی برای ایران» در رژه افتخار این شهر شرکت کردند. شرکت‌کنندگان ایرانی در این رژه که یکی از پربازدیدترین رویدادهای خیابانی جهان به شمار می‌رود، در بیانیه خود بر ادامه مبارزه تا پیروزی نهایی انقلاب ملی مردم ایران تاکید کردند.

در رژه گروه ایرانی که یک‌شنبه ۷ تیر با هماهنگی سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ برگزار شد، ده‌ها نفر از فعالان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو ایرانی و افغانستانی، درگ آرتیست‌ها و تعدادی از فعالان مدنی ایرانی و کانادایی حضور داشتند.

نازنین نایب، زن لزبین ایرانی، با حمل پرچم شیروخورشید در جلوی صف، پرچم‌دار این رژه بود. گروهی از درگ‌آرتیست‌های ایرانی نیز در صف مقدم بودند و در پشت سر آنها شرکت‌کنندگان در یک بنر بلند که سراسر عرض خیابان یانگ تورنتو را پوشانده بود، شعار «آزادی برای ایران» را به زبان انگلیسی حمل می‌کردند.

حمل بنر بزرگ «آزادی برای ایران» با ابراز احساسات گسترده جمعیت تماشاچیان رژه همراه بود و بسیاری از آنها نام ایران را فریاد می‌زدند.

شرکت‌کنندگان همچنین یک بنر بزرگ رنگین‌کمانی با شعار «زن، زندگی، آزادی»، درفش کاویانی و بنرهای مختلفی در حمایت از جاویدنامان و معترضان ایران را در دست داشتند.

از آنجا که در تاریخچه جنبش کوییر، رقص، شادمانی و رنگ‌های شاد نماد زندگی، مقاومت و اعتراض است، رقص و پایکوبی نیز بخش مهمی از این رژه بود و هر سال نیز رقصنده‌های سرشناسی در این مراسم هنرنمایی می‌کنند.

بیانیه سالانه گروه ایرانی شرکت‌کننده در این مراسم تاکید کرد جامعه کوییر ایرانی هر سال صرف‌نظر از عقاید سیاسی مختلف و تنوعات قومی، فرهنگی و جنسیتی خود، در عین تکثر و با اتحاد و همبستگی در رژه‌های افتخار شرکت می‌کنند تا مطالبات معترضان ایران را در این رویداد بزرگ جهانی بازتاب دهند.

این بیانیه افزود: مطالبات و اعتراضات مردم ایران «پس از دهه‌ها اعتراض و خیزش، با جنبش مترقی «زن، زندگی، آزادی» به بلوغ رسید و با انقلاب ملی مردم ایران در دی ماه به اقیانوسی از شکوفایی دست یافت.»

این بیانیه تاکید کرد: «جامعه کوییر که پس از فاجعه ۵۷در تاریک‌ترین لایه‌های تبعیض زندگی کرده است، برای ایران آزاد همچنان بر پنج مطالبه اساسی خود تاکید می‌کند: ۱. حق زندگی، تحصیل و کار در محیط امن ۲. جرم‌انگاری کوییرستیزی ۳. حق تشکیل خانواده ۴. صدور مدارک شناسایی متناسب برای افراد ترنس ۵. آموزش همگانی مسائل جنسیتی.»

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