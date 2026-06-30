پیش از بازی با کرواسی؛ جورجینا رودریگس برای حمایت از رونالدو و پرتغال به آمریکا سفر کرد
جورجینا رودریگس، شریک زندگی کریستیانو رونالدو، همزمان با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا سفر کرده تا از ستاره تیم ملی پرتغال در ادامه رقابتها حمایت کند.
جورجینا رودریگس، شریک زندگی کریستیانو رونالدو، همزمان با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا سفر کرده تا از ستاره تیم ملی پرتغال در ادامه رقابتها حمایت کند.
این مدل و اینفلوئنسر آرژانتینی که نزدیک به ۷۵ میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارد، پس از ورود به میامی مجموعهای از تصاویر خود را از سواحل و نقاط مختلف این شهر منتشر کرد. او این تصاویر را با جمله کوتاه «میامی» در صفحه شخصیاش به اشتراک گذاشت؛ پستی که با استقبال گسترده هوادارانش روبهرو شد و هزاران پیام تحسینآمیز دریافت کرد.
رودریگس طی روزهای آینده راهی تورنتو خواهد شد تا از نزدیک دیدار تیم ملی پرتغال برابر کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی را تماشا کند؛ مسابقهای که کریستیانو رونالدو و همتیمیهایش برای صعود به مرحله بعد برگزار خواهند کرد.
رونالدو و جورجینا که نزدیک به یک دهه است با یکدیگر در رابطه هستند، طبق گزارشها قرار است در ماه سپتامبر ازدواج کنند. فوقستاره ۴۱ ساله فوتبال جهان تابستان گذشته با حلقهای به ارزش تقریبی ۳.۷ میلیون پوند از جورجینا خواستگاری کرد.
جورجینا پیشتر در گفتوگویی با مجله «Elle» درباره این حلقه گفته بود: «حلقه فوقالعاده زیبایی است. بعد از ده سال انتظار، فکر میکنم کمترین کاری بود که میتوانست برایم انجام دهد. وقتی از من خواستگاری کرد، اصلاً انتظارش را نداشتم. آنقدر از بزرگی سنگ حلقه شوکه شده بودم که تا روز بعد آن را از جعبه خارج نکردم و تازه زیر نور خورشید تماشایش کردم.»