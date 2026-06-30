محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خانه ملت گفت: «هدف بنیادین از توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، خلع سلاح حزبالله است، اما این هدف با توجه به اراده حزبالله و جمهوری اسلامی برای حمایت از محور مقاومت، هرگز تحقق نخواهد یافت.»
او افزود وجود فعلی دولت و تمامیت ارضی لبنان، مستقیما مدیون سلاح و ایستادگی مقاومت است.
محسنیثانی گفت: «بدون توان بازدارنده حزبالله، لبنان در برابر طمعهای توسعهطلبانه اسرائیل هیچ تضمینی برای بقا نخواهد داشت.»
روزنامه لبنانی «المدن» سهشنبه ۹ تیر گزارش داد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قرار بوده به بیروت سفر کند اما بهزودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر بهعنوان حمایت از توافق امضاشده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود.
به نوشته «المدن»، سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامهریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده است این سفر در شرایط کنونی انجام نشود.
این روزنامه همچنین گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راهحلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژهای قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد.
پس از حذف زودهنگام و غیرمنتظره تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل پاراگوئه در ضربات پنالتی، موج سنگینی از انتقادات رسانههای این کشور را فراگرفته است. این سومین دوره متوالی است که آلمان از رسیدن به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی بازمیماند.
نشریه بیلد با تیتر «کابوس جدید برای فوتبال آلمان» در صفحه نخست خود، این شکست را یک «حذف شرمآور» نامید. این روزنامه با انتشار تصویری از والدمار آنتون با چهرهای مغموم، به ناگلزمان، سرمربی تیم، نمره ۶، بدترین نمره ممکن در آلمان، داد و عملکرد تیم را «فاجعهبار، کند، خستهکننده و بیرمق» توصیف کرد.
روزنامه زوددویچه سایتونگ نیز با تیتر «تحقیر جدید» به این ناکامی پرداخت و نوشت: «آلمان پس از پیروزی ۷-۱ مقابل تیم ضعیف کوراسائو، حتی یک نمایش متقاعدکننده هم نداشت و با شایستگی تمام به خانه بازمیگردد.»
آلمان، قهرمان چهار دوره جام جهانی، اکنون پس از حذف در مراحل گروهی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و ناکامی فعلی، فاصله زیادی با روزهای اوج خود دارد. نشریه کیکر این شکست را «اعلام ورشکستگی فوتبال آلمان و ناگلزمان» دانست و اشاره کرد که آلمان روزبهروز از سطح اول فوتبال جهان دورتر میشود. کیکر تاکید کرد که هرچند ناگلزمان نتوانست تیم را هدایت کند، اما مقصر دانستن تنها او، سادهانگاری است.
در نهایت، فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ با اشاره به این پایان کابوسوار، آینده ناگلزمان را زیر سوال برد و نوشت: «آیا دوران ناگلزمان در همانجایی که آغاز شده بود، به پایان میرسد؟»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در دیدار جمعی از مدیران سازمان پزشکی قانونی با اشاره به حمله به زندان اوین در جنگ ۱۲ روزه گفت: «بعضی از زندانیهای فراری از آن زمان هنوز برنگشتهاند.»
او افزود خیلی زندانیهای دیگری هم میتوانستند از زندان فرار کنند اما فرار نکردند و برخی که رفتند هم خودشان برگشتند.
رییس قوه قضاییه گفت: «امروز یکی از مسائل در این شرایط جنگی، ایجاد آرامش در جامعه است و نهادهای مختلف قوه قضاییه در این آرامش کمک کردهاند.»
او افزود در طول جنگها، اجازه ندادیم هیچ یک از کارهای مردم روی زمین بماند.
روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه اعلام کرد دو نفر از نیروهای بومی این نهاد به نامهای برهان کریسانی و خالد خالدینیا در حمله مسلحانه در شامگاه دوشنبه هشتم تیر در پاوه کشته شدند. ههنگاو نوشت خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات نقش داشته است.
بر اساس این گزارش، این حمله مقابل درِ منزل نفر رخ داده است.
وبسایت ههنگاو نیز گزارش داد دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی به شدت مجروح شدهاند. به نوشته ههنگاو، کامل هجیجی در کما به سر میبرد.
ههنگاو همچنین گزارش داد گروهی با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شهر جوانرود نقش داشته است.
روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه تایید کرد دو نفر از نیروهای بومی این نهاد به نامهای برهان کریسانی و خالد خالدینیا در حمله مسلحانه مقابل منزلشان در شامگاه دوشنبه هشتم تیر کشته شدند.
وبسایت ههنگاو گزارش داده بود که دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی نیز به شدت مجروح شدهاند. به نوشته ههنگاو، کامل هجیجی در کما به سر میبرد.
ههنگاو همچنین نوشت گروهی با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شهر جوانرود نقش داشته است.