نشریه بیلد با تیتر «کابوس جدید برای فوتبال آلمان» در صفحه نخست خود، این شکست را یک «حذف شرم‌آور» نامید. این روزنامه با انتشار تصویری از والدمار آنتون با چهره‌ای مغموم، به ناگلزمان، سرمربی تیم، نمره ۶، بدترین نمره ممکن در آلمان، داد و عملکرد تیم را «فاجعه‌بار، کند، خسته‌کننده و بی‌رمق» توصیف کرد.

روزنامه زوددویچه سایتونگ نیز با تیتر «تحقیر جدید» به این ناکامی پرداخت و نوشت: «آلمان پس از پیروزی ۷-۱ مقابل تیم ضعیف کوراسائو، حتی یک نمایش متقاعدکننده هم نداشت و با شایستگی تمام به خانه بازمی‌گردد.»

آلمان، قهرمان چهار دوره جام جهانی، اکنون پس از حذف در مراحل گروهی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و ناکامی فعلی، فاصله زیادی با روزهای اوج خود دارد. نشریه کیکر این شکست را «اعلام ورشکستگی فوتبال آلمان و ناگلزمان» دانست و اشاره کرد که آلمان روزبه‌روز از سطح اول فوتبال جهان دورتر می‌شود. کیکر تاکید کرد که هرچند ناگلزمان نتوانست تیم را هدایت کند، اما مقصر دانستن تنها او، ساده‌انگاری است.

در نهایت، فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ با اشاره به این پایان کابوس‌وار، آینده ناگلزمان را زیر سوال برد و نوشت: «آیا دوران ناگلزمان در همان‌جایی که آغاز شده بود، به پایان می‌رسد؟»