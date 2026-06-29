غریبآبادی دوشنبه هشت تیر در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ماکرون گفته در مین زدایی از تنگه هرمز، با هماهنگی شرکایش، همکاری میکند. طبق یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینزدایی صرفا توسط ایران انجام میشود و نه هیچ کشور دیگری. اصولا اجازه چنین کاری را هم نمیدهیم. شرایط حساس و پیچیده است. توصیه اکید میکنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیدهتر نکند.»
امانوئل مکرون پس از دیدار با هیثم بن طارق، سلطان عمان، در پاریس گفت فرانسه و عمان برای کاهش تنشها در خاورمیانه همکاری میکنند.
مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما با یکدیگر برای کاهش تنشها در خاورمیانه تلاش میکنیم. تصمیم گرفتهایم بهصورت مشترک، در ارتباط با شرکای خود، در مینروبی تنگه همکاری کنیم تا امنیت مسیرهای دریایی و عبور آزاد در تنگه هرمز تضمین شود.»
اختلاف عمان و جمهوری اسلامی بر سر مدیریت تنگه هرمز
اظهارات رییسجمهوری فرانسه در دیدار با سلطان عمان، تازهترین نمونه از اختلاف نظر تهران و مسقط بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز است.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دوشنبه هشتم تیر گفت مسقط از وضع عوارض برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند.
او گفت: «این کار از نظر بینالمللی ممنوع است و ما به این قواعد پایبندیم.»
وزیر امور خارجه عمان افزود مسقط و تهران توافق کردهاند هرگونه سازوکار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
با این حال البوسعیدی در جریان سفر به فرانسه به رادیو مونتکارلو گفت عمان و ایران در حال بررسی دریافت هزینههای مرتبط با خدمات از کشتیهای تجاری عبوری از این تنگه هستند.
او گفت این خدمات میتواند شامل تدابیر ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی، کمک به ناوبری و آمادگی برای حوادثی مانند آتشسوزی باشد.
البوسعیدی با اشاره به تنگههای سنگاپور و مالاکا گفت که نمونههای موفقی از ارائه خدمات مشابه در چارچوب قوانین دریایی وجود دارد.
در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عمان، کاظم غریبآبادی گفت: «ایران مصمم است ترتیبات مدیریت تنگه هرمز را با عمان به تفاهم برساند. اگر به هر دلیلی عمان علاقهای به این همکاری نداشته باشد، ایران این مسیر را به پیش خواهد برد.»
او افزود: «ایران و عمان همچنین درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائهشده در تنگه هرمز اشتراک نظر دارند.»
غریبآبادی بامداد دوشنبه هشت تیر نیز با انتشار عکسهایی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در سفر به مسقط، اولین نشست کمیته مشترک هرمز را با عبدالعزیز الهنایی، وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار کرده است.
بهنوشته غریبآبادی، در این نشست ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی تبادل نظر شد.