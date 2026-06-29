یک کارشناس روس: تشدید نسبی تنش در خاورمیانه اجتنابناپذیر است
روزنامه روسی «ودوموستی» در گزارشی در مورد درگیریهای اخیر جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت: «چارچوب شکننده آتشبس، احتمال وقوع حوادث بیشتر را افزایش داده است و چشمانداز توافق صلح پایدار را کاهش میدهد.»
پاول کوشکین، محقق ارشد موسسه مطالعات ایالات متحده و کانادا، در گفتوگو با ودوموستی اشاره کرد که «تشدید نسبی تنش در خاورمیانه اجتنابناپذیر است» زیرا تفاهمنامه آتشبس هنوز در حال گذراندن دوره آزمایشی است و بنابراین بعید است که چنین حوادثی در منطقه از بین بروند.
او گفت: «این به معنای از سرگیری اقدام نظامی نیست. با این حال، لفاظیهای خصمانه فزاینده بین واشینگتن و تهران، چشمانداز توافق صلح را دورتر میکند و احتمال تشدید شدید تنش را افزایش میدهد.»