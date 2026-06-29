سایت هرانا گزارش داد رضوانه احمدخان‌بیگی، فعال مدنی، دوشنبه هشتم تیرماه، برای تحمل ادامه دوران محکومیت حبس خود، به همراه دختر خردسالش، مهفر لاله‌زاری که کمتر از دو سال دارد، راهی زندان اوین شد.

احمدخان‌بیگی ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ برای زایمان از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود. او و همسرش، بهفر لاله‌زاری، دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند؛ حکمی که پس از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه هم‌عرض، به ۲۱ ماه حبس کاهش یافت.

احمدخان‌بیگی و لاله‌زاری ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدند.