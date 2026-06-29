میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، درباره دشواری معامله بانکهای کشورهای دیگر با جمهوری اسلامی، به ایراناینترنشنال گفت: «هیچکدام از بانکهای بزرگ، بهویژه بانکهایی که در آمریکا حضور دارند، وارد چنین فرآیندی نخواهند شد.»
او افزود: «حتی در زمان برجام نیز بسیاری از بانکهای بزرگ خارجی که با نظام مالی آمریکا در ارتباط بودند، وارد بازار ایران نشدند.»
برگزاری دور بعدی مذاکرات تهران و واشینگتن در قطر، واکنشهای گستردهای در میان گروههای درون حاکمیت برانگیخته و تنشها در راس جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به پیام منتسب به مجتبی خامنهای درباره متن تفاهمنامه با آمریکا، گفت: «مصلحتی که برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی باشد، مفسده است.»
گفتوگو با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، و جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی:
سایت هرانا گزارش داد رضوانه احمدخانبیگی، فعال مدنی، دوشنبه هشتم تیرماه، برای تحمل ادامه دوران محکومیت حبس خود، به همراه دختر خردسالش، مهفر لالهزاری که کمتر از دو سال دارد، راهی زندان اوین شد.
احمدخانبیگی ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ برای زایمان از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود. او و همسرش، بهفر لالهزاری، دیماه ۱۴۰۲ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند؛ حکمی که پس از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه همعرض، به ۲۱ ماه حبس کاهش یافت.
احمدخانبیگی و لالهزاری ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدند.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که نشست میان هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر در این هفته «شاید مهم باشد، شاید هم نه. بعدا خواهیم فهمید.»
او پیشتر در شبکه تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را داده است و این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد.»
ترامپ در ادامه بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
او گفت: «از نظر نظامی، ما در حال پیروزی هستیم. ما نمیخواهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند و هم قرار نیست به سلاح هستهای دست پیدا کند، خودشان هم با این موضوع موافقت کردهاند.»
به گزارش رسانههای ایران، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، درباره «حادثه سایبری بانکها» گفت: «این اتفاق قابل پیشبینی بود و در آینده حتما تکرار خواهد شد».
او افزود: «برای جلوگیری از این اتفاقات، ارتقای امنیت سایبری کشور باید در اولویت قرار گیرد.»
معاون اول پزشکیان گفت: «اسم اتفاق پیشآمده برای بانکها را نمیتوان حمله گذاشت؛ این یک هشدار برای حملات بدتر بعدی است.»
او افزود که جمهوری اسلامی در حوزه امنیت سایبری فعالیت لازم را نداشته و «ضعف خود را به قوت دشمن تعبیر میکند».
عارف، گفت: «اتفاقی که رخ داده در حدی نیست که بخواهیم آن را به دشمن نسبت دهیم؛ یک دانشجوی جوان من که سه واحد رمز پاس کرده باشد هم میتواند این کار را انجام دهد.»