آلمان ۱(۳)-(۴)۱ پاراگوئه؛ وداع زودهنگام آلمان با جام جهانی
تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی پس از تساوی یک بر یک در وقت قانونی، در ضربات پنالتی چهار بر سه برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد
تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی پس از تساوی یک بر یک در وقت قانونی، در ضربات پنالتی چهار بر سه برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد
گل اول این مسابقه در دقیقه ۴۲ توسط خولیو انسیسو به ثمر رسید و شاگردان ناگلزمان بازنده به رختکن رفتند.
در نیمه دوم اما فشار قهرمان چهار دوره جام جهانی جواب داد و کای هاورتز گل تساوی را به ثمر رساند تا برای اولین بار در این جام، یک مسابقه به وقت اضافه کشیده شود.
در وقت اضافه اول جاناتان تا روی ضربه کرنر دروازه پاراگوئه را باز کرد اما پس از بازبینی ویدیویی از سوی داور، این گل رد شد تا کار به پنالتی کشیده شود.
در ضربات پنالتی نیز در نهایت پاراگوئه با نتیجه چهار بر سه برد تا در مرحله بعدی با برنده مسابقه فرانسه و سوئد، دیدار کند.
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ از نحوه برخورد دولت این کشور با تیم ملی در مرحله گروهی دفاع کرد و گفت: «خیلی خوشحالم که آنها رفتند.» مولین همچنین گفت «تقریبا نیمی» از فهرست پیشنهادی همراهان تیم ملی ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران داشتند.
مقامهای فوتبال ایران پیش و در جریان جام جهانی شکایت کرده بودند که محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت آمریکا، در پی درگیری نظامی میان دو کشور، تیم ملی ایران را از نظر رقابتی در موقعیت نامناسبی قرار داده است.
این محدودیتها شامل انتقال اردوی تیم از توسان ایالت آریزونا آمریکا به تیخوانا در مکزیک، اجازه ورود به آمریکا تنها یک روز پیش از هر مسابقه و الزام به بازگشت فوری به تیخوانا پس از پایان هر بازی بود.
بر اساس گزارش اسپورتس بیزنس ژورنال؛ مولین روز دوشنبه همدردی چندانی با حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ نشان نداد. او در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در مرکز هماهنگی رویدادهای ویژه دولت آمریکا گفت: «خیلی خوشحالم که دارند برمیگردند، چون هیچ تیمی به اندازه آنها ما را درگیر نکرد.»
او سپس در گفتوگو با گروه کوچکی از خبرنگاران، این موضع را با صراحت بیشتری بیان کرد.
مولین گفت: «فقط خوشحالم که کارشان تمام شد و دیگر برنمیگردند. وقتی توانستیم ویزاهایشان را لغو کنیم و گفتیم میتوانند خاک آمریکا را ترک کنند، آنقدر خوشحال بودم که شاید یکی دو آهنگ هم خواندم یا حتی از خوشحالی رقصیدم.»
وزیر امنیت داخلی آمریکا ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال و تیم ملی مبنی بر رفتار ناعادلانه را رد کرد و گفت نزدیکی اردوی تیم در تیخوانا به دو مسابقه نخست ایران در لسآنجلس و همچنین امکان ورود و تمرین تیم در آمریکا یک روز پیش از هر مسابقه، نشان میدهد ایران دلیلی برای شکایت ندارد.
او همچنین گفت ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بازیکنان ایران را پیش از سوار شدن به هواپیما در تیخوانا بازرسی کردند تا نگرانی آنها درباره احتمال آزار و اذیت هنگام عبور از کنترلهای مرزی آمریکا برطرف شود.
وقتی از مولین پرسیده شد آیا دلیل امنیتی مشخصی برای الزام ایران به ترک فوری آمریکا پس از هر مسابقه وجود داشت یا نه، او پاسخ مشخصی نداد.
او گفت: «این فقط توافقی بود که داشتیم؛ اینکه اجازه بدهیم بروند. بازی تمام شده بود، بگذارید به هتل و اردویشان برگردند. آنجا راحتتر بودند. این فقط توافقی بود که پیش از آغاز مسابقات با فیفا انجام دادیم.»
مولین همچنین بار دیگر گفت که «تقریبا نیمی» از فهرست پیشنهادی همراهان تیم ملی ایران برای جام جهانی، ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران داشتهاند.
به گفته او، در میان این افراد، دو عضو پیشنهادی رسانهای با بخش اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط بودهاند و یکی دیگر نیز به دلیل تحت تعقیب بودن بر اساس احکام بینالمللی، امکان ورود به کانادا را نداشته است.
تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی با نتیجه دو بر یک برابر ژاپن به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. برای شاگردان آنچلوتی در این مسابقه کاسمیرو و مارتینلی گلزنی کردند. سانو نیز تک گل ژاپن را به ثمر رساند.
شاگردان موریاسو که بدون ترس از نام پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی وارد زمین شده بودند، در دقیقه ۲۹ توسط کایشو سانو به گل نخست بازی رسیدند و با دفاع هوشمندانه، نیمه اول را برنده به رختکن رفتند.
در شروع نیمه دوم برزیل خیلی زود با ایجاد فشار کشنده روی دروازه سوزوکی، در دقیقه ۵۶ با ضربه سر کاسمیرو به گل تساوی رسید.
در ادامه بازی حملات دو تیم راهی به دروازه پیدا نکرد و درحالی که همه چیز برای رفتن بازی به وقتهای اضافه آماده بود، گابریل مارتینلی در پنجمین دقیقه وقتهای تلف شده گل پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه ژاپن کرد تا سلسائو به مرحله بعد صعود کند.
برزیل در مرحله بعد با برنده نروژ و ساحل عاج مسابقه خواهد داد.
خبرورزشی گزارش داده که امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یک میلیون دلار از پاداش دو میلیون دلاری فدراسیون فوتبال برای صعود به جام جهانی را دریافت کرده است. همچنین بازیکنان و سایر اعضای تیم ملی نیز یک میلیون دلار دیگر را دریافت کردند.
در این گزارش آمده: «طبق اخبار رسیده، امیر قلعهنویی که در پایان دیدار با مصر اعلام کرد خدا با او سر ناسازگاری دارد مبلغ پاداش حضور تیم ملی در جام جهانی را تمام و کمال (معادل ریالی یک میلیون دلار به ارزش روز بازار ارز) دریافت کرده است.»
به نوشته خبرورزشی، قلعهنویی و بازیکنان درحالی این پاداش را گرفتهاند که به دلیل تشدید تحریمها در ماههای اخیر و محدودیتهای شدیدتر اخیر بانکی، حتی این مبلغ پاداش فیفا هنوز در اختیار فدراسیون فوتبال هم قرار نگرفته «اما اعضای هیات رییسه به منظور ایجاد روحیه بیشتر و تقویت سرمربی تیم با تامین بودجه، این مبلغ را به حساب اعضای تیم ملی از جمله امیر قلعهنویی واریز کردند اما تیم ملی نهتنها از گروه خود صعود نکرد بلکه حتی موفق به کسب یک پیروزی هم نشد و در نهایت از رسیدن به مرحله یکشانزدهم نهایی هم باز ماند.»
پیشتر فوتبال ۳۶۰ گزارش داده بود که امیر قلعهنویی پیش از بازی با نیوزیلند شرط کرده بود که باید پاداش یک میلیون دلاری برای صعود به جام جهانی را دریافت کند تا حاضر شود تیم ملی را در این مسابقه هدایت کند اما این گزارش از سوی فدراسیون فوتبال تکذیب شد.
باشگاه منچسترسیتی به صورت رسمی از انتصاب انزو مارسکا به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. این مربی ایتالیایی با امضای قراردادی سهساله، جانشین پپ گواردیولا شد و پس از چند سال، این بار در قامت سرمربی به ورزشگاه اتحاد بازگشت.
مارسکا که پیش از این یکی از دستیاران گواردیولا در منچسترسیتی بود، تابستان ۲۰۲۴ پس از قهرمانی با لسترسیتی، هدایت چلسی را بر عهده گرفت. او در نخستین فصل حضورش، آبیهای لندن را به قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا رساند و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را نیز برای این تیم کسب کرد. چلسی همچنین با هدایت او، پیش از آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۵، عنوان قهرمانی جام جهانی باشگاهها ۲۰۲۵ را نیز به دست آورد.
با این حال، همکاری مارسکا و چلسی در میانه فصل ۲۶-۲۰۲۵ به پایان رسید. باشگاه چلسی در بیانیهای رسمی اعلام کرد سرمربی ایتالیایی از پاییز سال گذشته به مدیران باشگاه اطلاع داده بود که در صورت فراهم شدن فرصت جانشینی گواردیولا، علاقهمند به حضور در منچسترسیتی است.
به گفته چلسی، برای مدیران باشگاه مشخص شده بود که مارسکا تمرکز کامل خود را روی این فرصت گذاشته و با وجود داشتن قراردادی بلندمدت، تصمیم خود را برای ترک استمفوردبریج گرفته است.
چلسی همچنین اعلام کرد مارسکا در دسامبر ۲۰۲۵ به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد؛ اتفاقی که به اعتقاد مدیران باشگاه، ضربه بزرگی به تیم در میانه فصل وارد کرد. در این بیانیه آمده است که باشگاه برای حفظ منافع بازیکنان، هواداران و اعتبار چلسی ناچار به پذیرش استعفای او شد و در ادامه نیز توافقهای محرمانهای با منچسترسیتی و خود مارسکا درباره پرداخت غرامت انجام شد.
مارسکا نیز در پیامی خطاب به هواداران چلسی، بابت نحوه جداییاش عذرخواهی کرد و گفت: «میدانم جدایی من از چلسی در میانه فصل باعث ایجاد اختلال برای باشگاه شد و بابت آن عذرخواهی میکنم. چنین چیزی نه قصد من بود و نه خواستهام.»
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در جمع اعضای تیم ملی و مدیران فدراسیون در تیخوانا، با قدردانی از تلاشهای بازیکنان و کادر فنی در جام جهانی ۲۰۲۶، تاکید کرد که ملیپوشان تا آخرین لحظه برای «موفقیت و خوشحال کردن مردم ایران جنگیدند و برابر یکی از میزبانان جام جهانی نیز مغلوب نشد.»
رییس فدراسیون فوتبال گفت: «از زحمات و تلاشهای همه اعضای تیم ملی صمیمانه تشکر میکنم. بازیکنان و کادر فنی تا آخرین نفس جنگیدند و با تمام توان برای شادی دل مردم عزیز ایران تلاش کردند. تیم ملی در سه مسابقه خود نه تنها شکست نخورد، بلکه برابر یکی از میزبانان جام جهانی نیز مغلوب نشد و در تمامی دقایق این سه دیدار، نمایشی پرانگیزه، متعصبانه و قابل احترام ارائه داد.»
او گفت: «به همه اعضای تیم ملی، از کادر مدیریتی و اجرایی، مربیان پرتلاش، بازیکنان و سایر عوامل، خدا قوت میگویم و از زحمات ارزشمند آنها قدردانی میکنم.»
تاج ادامه داد: «مسیر فوتبال ملی، مسیری پویا و مستمر است و پس از پایان هر رویداد، با ارزیابی دقیق عملکردها میتوان زمینه پیشرفت و موفقیتهای بیشتر را فراهم کرد.»