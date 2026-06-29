بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، شوک شدید ناشی از اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، تا حدی با مازاد تولیدی که در سال گذشته و ماه‌های نخست سال ۲۰۲۶ انباشته شده بود، آزادسازی ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی، استفاده عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای صادراتی خارج از تنگه هرمز و همچنین کاهش چشمگیر تقاضای جهانی نفت، به‌ویژه از سوی چین، جبران شده است.

با این حال، ابعاد این اختلال همچنان بسیار گسترده است.

تولید نفت در سراسر منطقه خلیج فارس طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و در مجموع حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه از تولید نفت این منطقه از دست رفته است.

کاهش تقاضای چین

همزمان، با کند شدن فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، طی ماه‌های اخیر واردات نفت خود را حدود ۴۰ درصد، معادل نزدیک به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش داده است. موضوعی که یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌نشینی قیمت نفت به شمار می‌رود.

با وجود این، صادرات نفت منطقه همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از سطح ماه فوریه است و بازگرداندن ظرفیت صادرات به وضعیت پیش از جنگ، احتمالا چندین ماه زمان خواهد برد.

در برخی موارد، به‌ویژه تاسیسات آسیب‌دیده گاز طبیعی مایع (LNG) قطر، روند بازسازی کامل ممکن است چند سال طول بکشد.

نفت شناور در دریاها

عامل موقتی دیگری که به کاهش فشار بر بازار کمک کرده، ذخایر نفت شناور در دریاهاست. ایران به تنهایی حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام را روی نفتکش‌ها ذخیره کرده و معافیت دوماهه‌ای که واشینگتن برای صادرات نفت ایران صادر کرده نیز به کاهش تنش در بازار کمک کرده است.

با این حال، این ذخایر تنها نقش ضربه‌گیر موقت را دارند و نمی‌توانند جایگزین ظرفیت تولید از دست رفته منطقه شوند.

در همین حال، تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی در منطقه خلیج فارس همچنان حدود ۴۵ درصد پایین‌تر از سطح ماه فوریه است. حتی عربستان سعودی که از طریق خط لوله شرق به غرب و دریای سرخ می‌تواند بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد، هنوز به میزان قابل توجهی کمتر از سطح پیش از جنگ تولید می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده وسعت اختلال در بازار است.

در مجموع، کاهش حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه‌ای تولید نفت تنها تا حدی با آزادسازی بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی جبران شده است.

مشکل دست‌کم تا اوسط ۲۰۲۷ ادامه دارد

حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، ترمیم خسارت واردشده به بازار جهانی نفت در پی بحران تنگه هرمز، پیش از اواسط سال آینده میلادی بعید به نظر می‌رسد.

در همین حال، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان در سطح بالایی قرار دارند.

حمله پنج‌شنبه چهارم تیر به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان نشان داد که با وجود برقراری آتش‌بس، امنیت دریانوردی همچنان شکننده است.

هزینه حمل‌ونقل دریایی در آب‌های جنوب ایران به حدود ۵.۵ برابر سطح پیش از جنگ رسیده و نرخ اجاره نفتکش‌ها نیز نزدیک به ۹ برابر افزایش یافته است.

پیامدهای این بحران تنها به نفت خام محدود نمی‌شود. صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی، هلیوم و دیگر مواد اولیه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان با محدودیت‌های شدید روبه‌روست. محدودیت‌هایی که بر صنعت، کشاورزی، زنجیره‌های تامین و تجارت جهانی تاثیر می‌گذارد.

بنابراین، بازگشت قیمت نفت به محدوده ۷۲ تا ۷۴ دلار نباید به‌عنوان نشانه پایان بحران تلقی شود. این قیمت‌ها بیشتر بازتاب بازاری هستند که با اتکا به ذخایر اضطراری و کاهش تقاضا سرپا مانده، نه بازاری که عرضه آن به وضعیت عادی بازگشته باشد.

تا زمانی که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرایط عادی بازنگردد و تولید نفت در منطقه خلیج فارس به طور کامل احیا نشود، اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوک‌های جدید انرژی و نوسان‌های شدید بازار آسیب‌پذیر خواهد بود.