ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با امامجمعه همدان گفت: «با وجود اصابت پرتابهها به بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساختها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گستردهای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد.»
او افزود: «تمامی بخشهای حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود.»
این در حالی است که در طول جنگ ۳۹ روزه اینترنت در ایران قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان به زمان قبل از جنگ بازنگشته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنهای گفت: «مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صداوسیما و دستگاههای خدماترسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمترسانی به میهمانان نیز پیشبینی شده است.»