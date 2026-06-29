در ابتدای نیمه دوم این مسابقه که در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس برگزار می‌شد و تا آن لحظه با تساوی بدون گل دنبال می‌شد، تماشاگران برای ایجاد هیجان بیشتر «موج مکزیکی» را در سکوها به راه انداختند.

در همین لحظه، یکی از هواداران کانادا که در ردیف نخست طبقه دوم ورزشگاه نشسته بود، هنگام بلند شدن برای شرکت در موج مکزیکی، گوشی تلفن همراهش را از دست داد.

گوشی از دستان او رها شد و به طبقه پایین سکوها سقوط کرد. تصاویر تلویزیونی نیز واکنش این هوادار را ثبت کردند؛ او بلافاصله با حالتی شوکه دستانش را روی صورتش گذاشت و با ناباوری سقوط گوشی خود را تماشا کرد.

این صحنه در پخش زنده مسابقه نیز نمایش داده شد و خیلی زود ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد.

کاربران فضای مجازی واکنش‌های جالبی به این اتفاق داشتند. یکی از آنها نوشت: «بهترین کلیپ جام جهانی همین الان ساخته شد!»

کاربر دیگری نوشت: «موج مکزیکی به بدترین شکل ممکن برای او تمام شد.» شخص دیگری نیز با شوخی نوشت: «فکر نکنم دیگر هیچ‌وقت در موج مکزیکی شرکت کند!»

در نهایت، کانادا با گل تماشایی استفن اوستاکیو در وقت‌های تلف‌شده، آفریقای جنوبی را یک بر صفر شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ خود با پیروزی در مرحله حذفی جام جهانی، راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد. حریف بعدی کانادا، برنده دیدار هلند و مراکش خواهد بود.