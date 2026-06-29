بلومبرگ گزارش داد قیمت جهانی نفت پس از جنگ ایران تقریبا به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها بازگشته، اما این کاهش نه به دلیل بهبود عرضه، بلکه در نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری و کاهش تقاضای جهانی رخ داده است.

این گزارش می‌افزاید آزادسازی ذخایر راهبردی نفت، استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات و مدیریت جریان عرضه، از عواملی بوده‌اند که مانع جهش بیشتر قیمت‌ها شده‌اند. با این حال، مهم‌ترین عامل افت قیمت، کاهش تقاضای جهانی برای نفت در سایه کند شدن رشد اقتصاد جهانی عنوان شده است.

بلومبرگ همچنین نوشت بازار نفت همچنان نسبت به هرگونه اختلال تازه در عرضه، به‌ویژه در خاورمیانه، آسیب‌پذیر است و بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیش از جنگ به معنای رفع ریسک‌های ژئوپلیتیک نیست.