شکست فیفا در جنگ برندها؛ اثر معکوس سانسور در جام جهانی
در حالی که فیفا تلاش میکند تنها حامیان رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ در معرض دید مخاطبان قرار بگیرند، برخی برندهای غیررسمی به لطف همین محدودیتها به یکی از سوژههای اصلی این رقابتها تبدیل شدهاند.
در حالی که فیفا تلاش میکند تنها حامیان رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ در معرض دید مخاطبان قرار بگیرند، برخی برندهای غیررسمی به لطف همین محدودیتها به یکی از سوژههای اصلی این رقابتها تبدیل شدهاند.
در ورزشگاه «لیوایز» در سانفرانسیسکو، لوگوی مشهور Levi's با پارچهای سفید پوشانده شده است. بطریهای سس هاینز در جایگاه خبرنگاران نیز با چسب پوشانده شدهاند و حتی جمال موسیالا، ستاره آلمان، پیش از یکی از مسابقات با هدفونی دیده شد که لوگوی برند بیتس روی آن با نوار چسب مخفی شده بود. علت این اتفاق ساده است؛ هیچیک از این برندها جزو حامیان رسمی فیفا نیستند.
اما نتیجه دقیقا برخلاف انتظار فیفا بوده است. کارشناسان بازاریابی این اتفاق را نمونهای از «اثر استرایسند» میدانند؛ پدیدهای که در آن تلاش برای پنهان کردن یک موضوع، باعث جلب توجه بیشتر به آن میشود. به همین دلیل، برندهایی که قرار بود کمتر دیده شوند، حالا بیش از بسیاری از اسپانسرهای رسمی در شبکههای اجتماعی و رسانهها مورد توجه قرار گرفتهاند.
فیفا سالهاست برای محافظت از حقوق حامیان مالی خود با پدیده «بازاریابی کمینی» مقابله میکند؛ روشی که در آن برندهای غیررسمی، بدون پرداخت هزینههای سنگین اسپانسری، خود را به رویدادهای بزرگ ورزشی پیوند میزنند. از تغییر نام ورزشگاهها گرفته تا پوشاندن لوگوها و حتی محدودیت برای پوشش هواداران، همگی بخشی از این سیاست هستند.
با این حال، برندها این بار از همین محدودیتها به سود خود استفاده کردند. هاینز بطریهای چسبخورده را به محصولی ویژه تبدیل کرد، بیتس تصویری از موسیالا با لوگوی پوشاندهشده را منتشر و از آن برای معرفی محصول جدید خود استفاده کرد و لویز نیز تصویر لوگوی پوشاندهشده ورزشگاه را به کمپین جهانی تبلیغاتی خود تبدیل کرد؛ اقدامی که میلیونها بازدید در شبکههای اجتماعی به همراه داشت و سپس در فروشگاههای این برند در شهرهایی مانند لندن، پاریس، میلان، برلین، هنگکنگ، برزیل و مکزیک نیز تکرار شد.
کارشناسان معتقدند اگرچه اسپانسرهای رسمی همچنان از مزایایی مانند حقوق انحصاری، تبلیغات رسمی و دسترسی ویژه به جام جهانی برخوردار هستند، اما در جریان مسابقات، این برندهای غیررسمی بودند که بیشترین توجه افکار عمومی را به خود جلب کردند. حال باید دید پس از پایان جام جهانی، کدام گروه برنده واقعی این نبرد تبلیغاتی خواهند بود.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، پیش از دیدار تیمش مقابل ژاپن در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تاکید کرد که علاقهای به ورود به جنگ روانی با حریف ندارد و تمام تمرکزش روی آمادهسازی تیم برای این مسابقه است.
برزیل که با صدرنشینی در گروه C راهی مرحله حذفی شده، دوشنبه به مصاف ژاپن خواهد رفت؛ تیمی که بدون شکست از گروه F صعود کرده و در ۱۰ بازی اخیر خود نیز طعم شکست را نچشیده است. ژاپنیها در این مدت حتی موفق به شکست انگلیس در ورزشگاه ومبلی و برزیل در توکیو نیز شدهاند.
در آستانه این مسابقه، کنتو شیوگای، مهاجم ۲۱ ساله ژاپن، با اظهاراتی کنایهآمیز از کاهش قدرت سنتی برزیل صحبت کرده بود، اما آنچلوتی حاضر نشد وارد این حاشیهها شود.
سرمربی برزیل گفت: «حرفهای دیگران را تکرار نمیکنم. تمام تمرکز ما روی مسابقه، شناخت تواناییهای حریف و آماده شدن برای جلوگیری از مشکلات است. ما وارد چیزی که در انگلیس به آن "جنگ روانی" میگویند، نمیشویم.»
آنچلوتی همچنین درباره آخرین وضعیت نیمار، که پس از بیش از سه سال در دیدار برابر اسکاتلند دوباره برای تیم ملی برزیل به میدان رفت، خبرهای امیدوارکنندهای داد.
او اظهار داشت: «نیمار پیشرفت بسیار خوبی داشته و در هفته گذشته شرایطش به شکل محسوسی بهتر شده است. متاسفانه به دلیل مصدومیت نتوانست در تمام این مدت کنار ما تمرین کند، اما اکنون آمادگی بیشتری دارد.»
سرمربی سلسائو در پایان درباره احتمال افزایش دقایق بازی ستاره برزیل گفت: «نیمار میتواند بیش از ۱۵ دقیقه بازی کند و از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار دارد، اما میزان حضورش در زمین به روند مسابقه و شرایط بازی بستگی خواهد داشت.»
علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از سختیهای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت.
بیرانوند با اشاره به مسیر زندگی ورزشی خود نوشت: «من علیرضا بیرانوند هستم؛ کسی که زندگی هرگز مسیر سادهای پیش رویش نگذاشته است. اما با وجود عادت به همه رنجهای بزرگ و کوچک و آزمونهای غیرقابلپیشبینی، حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از دشوارترین چالشهای زندگیام بود.»
او با اشاره به مشکلات تیم ملی در این رقابتها افزود: «دیگر خوب میدانید که از همان روز اول با چه ماجراهای عجیبی دستوپنجه نرم کردیم؛ از سفرهای زمینی تا مشکلات ویزا، از نگرانیهای بزرگ برای سرزمینمان تا بازیهای روحی و روانی کشور میزبان، از نخستین جلسه تمرینی تا آخرین ثانیههای مسابقه با مصر. اما هرگز انگیزه، اشتیاق و اتحادمان را از دست ندادیم. این یکی از همدلترین تیمهایی بود که در تمام دوران ورزشیام دیدهام.»
دروازهبان تیم ملی در پایان نوشت: «این تیم اگر منسجم بماند و حمایت شود، در آینده کارهای بزرگی انجام خواهد داد.»
یکی از هواداران تیم ملی کانادا در جریان دیدار این تیم مقابل آفریقای جنوبی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ناخواسته به یکی از سوژههای داغ فضای مجازی تبدیل شد.
در ابتدای نیمه دوم این مسابقه که در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برگزار میشد و تا آن لحظه با تساوی بدون گل دنبال میشد، تماشاگران برای ایجاد هیجان بیشتر «موج مکزیکی» را در سکوها به راه انداختند.
در همین لحظه، یکی از هواداران کانادا که در ردیف نخست طبقه دوم ورزشگاه نشسته بود، هنگام بلند شدن برای شرکت در موج مکزیکی، گوشی تلفن همراهش را از دست داد.
گوشی از دستان او رها شد و به طبقه پایین سکوها سقوط کرد. تصاویر تلویزیونی نیز واکنش این هوادار را ثبت کردند؛ او بلافاصله با حالتی شوکه دستانش را روی صورتش گذاشت و با ناباوری سقوط گوشی خود را تماشا کرد.
این صحنه در پخش زنده مسابقه نیز نمایش داده شد و خیلی زود ویدیوی آن در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
کاربران فضای مجازی واکنشهای جالبی به این اتفاق داشتند. یکی از آنها نوشت: «بهترین کلیپ جام جهانی همین الان ساخته شد!»
کاربر دیگری نوشت: «موج مکزیکی به بدترین شکل ممکن برای او تمام شد.» شخص دیگری نیز با شوخی نوشت: «فکر نکنم دیگر هیچوقت در موج مکزیکی شرکت کند!»
در نهایت، کانادا با گل تماشایی استفن اوستاکیو در وقتهای تلفشده، آفریقای جنوبی را یک بر صفر شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ خود با پیروزی در مرحله حذفی جام جهانی، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد. حریف بعدی کانادا، برنده دیدار هلند و مراکش خواهد بود.
یاسر المسحل، رییس فدراسیون فوتبال عربستان سعودی، در پی کسب نتایج ضعیف و حذف زودهنگام تیم ملی این کشور از جام جهانی ۲۰۲۶، از سمت خود استعفا کرد.
عربستان سعودی با کسب تنها دو تساوی مقابل اروگوئه و کیپورد و شکست برابر اسپانیا، با ۲ امتیاز در قعر جدول گروه H قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی بازماند.
المسحل که هفت سال هدایت این فدراسیون را بر عهده داشت و نقشی کلیدی در کسب میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ ایفا کرد، با انتشار بیانیهای مسئولیت کامل این ناکامی را پذیرفت و از هواداران عذرخواهی کرد. او اعلام کرد که برای آغاز مرحلهای تازه در فوتبال کشور، تصمیم به کنارهگیری گرفته است.
این نتایج ناامیدکننده در حالی رقم خورد که دولت عربستان سعودی در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای کلانی روی فوتبال و جذب فوقستارههایی چون رونالدو، بنزما و نیمار انجام داده است.
سایت اتلتیک در گزارشی از بازی الجزایر و اتریش که در نهایت منجر به حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ شد، نوشت: اتریش و الجزایر به همان تساویای رسیدند که هر دو را راهی مرحله بعد کرد. این همان نتیجهای بود که همه، بهویژه ایرانیها، انتظارش را داشتند؛ اما نه با مسابقهای چنین دیوانهوار.
در گزارش این رسانه درباره دقایق پایانی مسابقه که اکنون به جنجال بزرگی بدل شده است، نوشت:
تماشاگران دیگر صبرشان را از دست داده بودند. یک ساعت نخست مسابقه جذاب و پرهیجان بود، اما پس از آن هر دو تیم ترجیح دادند عقب بنشینند. در ۳۰ دقیقه بعدی، عملا هیچ اتفاقی رخ نداد. با نتیجه ۲ بر ۲، الجزایر و اتریش انگار میتوانستند همانجا با هم دست بدهند، تساوی را بپذیرند و زمین را ترک کنند.
از دقیقه ۶۵ تا ۹۱، الجزایر که تقریبا هیچ فشاری را تحمل نمیکرد، ۲۷۹ پاس صحیح از مجموع ۲۸۲ پاس ثبت کرد. اتریش نیز ۸۰ پاس صحیح از ۸۵ پاس داشت.
در تمام این مدت تنها دو ضربه به سمت دروازه زده شد. تساوی برای صعود هر دو تیم به مرحله حذفی جام جهانی کافی بود و با توجه به آتشبسی نانوشته که به نظر میرسید برقرار شده، این نیم ساعت به یکی از بیروحترین، خستهکنندهترین و حسابگرانهترین مقاطع بازی در این جام جهانی تبدیل شد؛ دورهای که از زمان «رسوایی خیخون» ۴۴ سال پیش، مشابهی نداشت. حتی برخی پیشاپیش نام «دومین مصالحه میزوری» را برای آن انتخاب کرده بودند.
اما سپس، در وقتهای تلفشده، همه چیز دیوانهوار شد.
الجزایر برای مدتی طولانی بدون وقفه توپ را بین بازیکنانش به گردش درآورده بود؛ گویی یک تمرین ساده برگزار میشد. تا اینکه حسام عوار و ریاض محرز تصمیم گرفتند جریان بازی را تغییر دهند.
عوار با یک پاس ظریف، توپ را از میان مدافعان منفعل اتریش عبور داد و محرز برای دومین بار در آن شب بدون هیچ رحمی توپ را وارد دروازه کرد؛ گل دیرهنگامی که اتریش را تا آستانه حذف برد، انتقامی دیرهنگام برای خیخون بود و میتوانست برای همیشه در حافظه هواداران فوتبال الجزایر ثبت شود.
اما درست زمانی که هواداران الجزایر در حال جشن گرفتن یکی از شیرینترین پیروزیهای تاریخ خود بودند، چرخش دیگری از راه رسید. اتریش برای آخرین بار حمله کرد و ساشا کالایدزیچ، مهاجم تعویضی این تیم، در ششمین دقیقه وقتهای تلفشده و با نخستین لمس توپ خود، گل تساوی را با ضربه سر به ثمر رساند.
اتریش و الجزایر به همان تساویای رسیدند که هر دو را راهی مرحله بعد کرد و در نتیجه ایران حذف شد. این همان نتیجهای بود که همه، بهویژه ایرانیها، انتظارش را داشتند؛ اما نه با مسابقهای چنین دیوانهوار که هیچکس پیشبینیاش را نمیکرد.
این پایان هالیوودی بود
رالف رانگنیک، سرمربی اتریش، گفت: «این یک پایان هالیوودی بود. بیش از ۴۰ سال است که مربیگری میکنم و مسابقهای با چنین روند دراماتیک و چنین چرخش غیرمنتظرهای به یاد ندارم. اگر آلفرد هیچکاک... البته او ارتباطی با فوتبال نداشت، اما اگر چنین داستانی را نوشته بود، میگفتم کاملا دیوانه است.»
این پایان، به شکلی عجیب، مناسب مرحله گروهی جام جهانی بود؛ مرحلهای که هم بار دیگر نشان داد هیجان، بخش جداییناپذیر جذابیت جام جهانی است و هم ضعفهای فرمت جدید ۴۸ تیمی را آشکار کرد؛ فرمتی که خطر حذف را کاهش داده و احتمال رقم خوردن نتایج مطلوب برای هر دو تیم را افزایش داده است.
دقیقا همین اتفاق در سال ۱۹۸۲ رخ داد؛ زمانی که پیروزی یک بر صفر آلمان غربی مقابل اتریش، در مسابقهای تقریبا بدون حادثه، باعث صعود هر دو تیم و حذف الجزایر شد. همان ماجرا باعث شد فیفا تصمیم بگیرد از آن پس، مسابقات پایانی هر گروه به طور همزمان برگزار شوند تا احتمال تبانی به حداقل برسد.
باب ولنتاین، داور آن مسابقه در شهر خیخون اسپانیا، در سال ۲۰۲۲ در گفتوگو با اتلتیک گفته بود: «حدود ۲۰ دقیقه از بازی گذشته بود که احساس بدی پیدا کردم. با خودم گفتم: انگار هیچ تکلی در این مسابقه زده نمیشود.»
رانگنیک و ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی الجزایر، هر دو تاکید کردند آنچه شنبه شب در کانزاس سیتی رخ داد، هیچ شباهتی به خیخون نداشت. به گفته آنها، برخلاف توافق نانوشتهای که بسیاری انتظارش را داشتند، این مسابقه تا پیش از آن نیم ساعت بحثبرانگیز، دیداری جذاب، غیرقابل پیشبینی و پر از موقعیت در هر دو سمت زمین بود.
پتکوویچ گفت: «بسیار خوشحالم که در نهایت این فوتبال بود که پیروز شد.»
تا حدی هم همینطور بود.
در یک ساعت نخست مسابقه، گل مارکو آرناتوویچ با گل رفیق بلغالی پاسخ داده شد و سپس گل مارسل زابیتسر را ریاض محرز جبران کرد. هر دو تیم برای پیروزی تلاش میکردند و اتفاقات وقتهای تلفشده نیز واقعا دیوانهوار بود.
اما نیم ساعت بین دو گل محرز، تصویر دیگری داشت؛ دورهای که هرچند از نگاه هر دو تیم قابل درک بود، اما همچنان خستهکننده و بیروح به نظر میرسید.
حتی میتوانست ۶ بر ۶ شود!
رانگنیک در پاسخ به پرسشی درباره کاهش میل هجومی دو تیم پس از گل دوم محرز گفت: «بعد از چنین مسابقه پرهیجان و پرنوسانی که میتوانست حتی ۶ بر ۶ تمام شود، فکر میکنم این کاملا طبیعی بود.»
پتکوویچ نیز تقریبا همین نظر را داشت. او گفت تیمش برای تساوی بازی نمیکرد، اما پذیرفت که پس از تساوی ۲ بر ۲ در اواسط نیمه دوم، «حدود ۱۵ دقیقه هر دو تیم کمی منفعل شدند.»
او افزود: «فلسفه من همیشه بازی برای پیروزی است، اما گاهی باید با هوش و درایت هم پیروز شد. بعضی رفتارها کاملا طبیعی هستند. این بخشی از فوتبال است. با این حال، میل واقعی برای پیروزی وجود داشت.»
برای اتریش، پیروزی یا تساوی به معنای کسب رتبه دوم گروه J و رویارویی با اسپانیا، قهرمان اروپا، در مرحله یکشانزدهم نهایی بود؛ در حالی که شکست و سقوط به رده سوم به حذف این تیم منجر میشد.
برای الجزایر اما شرایط متفاوت بود؛ پیروزی به معنای تقابل با اسپانیا و تساوی به معنای دیدار با سوییس بود. از این منظر، شاید حتی تساوی برای الجزایر نتیجه مطلوبتری نسبت به پیروزی محسوب میشد.
رانگنیک نیز پس از مسابقه به همین موضوع اشاره کرد.
او درباره گل سوم الجزایر گفت: «نمیدانم دقیقا چگونه اتفاق افتاد. هیچکس نمیتواند در دقیقه ۷۵ به من بگوید که در دقیقه ۹۳ کسی برنامهریزی کرده بود بگوید: "حالا یک گل دیگر بزنیم." شاید یکی دو بازیکن الجزایر چنین فکری کرده باشند، اما بعید میدانم بیشتر اعضای تیم ترجیح میدادند به جای سوییس، با اسپانیا روبهرو شوند.»
محرز: توپ جلوی دروازه را باید گل کنم
زیبایی گل دوم محرز در این بود که بازیکنان اتریش کاملا از آن شوکه شده بودند؛ بهویژه با توجه به روند نیم ساعت قبل از آن.
به نظر میرسید محرز حاضر است بهای حذف اتریش و رویارویی با اسپانیا را بپردازد. آن گل شبیه انتقامی شیرین بود؛ نیم ساعت حریف را در خواب فرو ببر، بدون هیچ تهدیدی فقط توپ را بچرخان و سپس در آخرین لحظه ضربه نهایی را وارد کن؛ «و این هم برای خیخون.»
اما محرز پس از مسابقه روایت دیگری ارائه داد.
او گفت: «راستش کمی موقعیت عجیبی بود. ما توپ را به جناحین میبردیم و آنها عقب نشسته بودند. اما در آخرین لحظه یک پاس ارسال شد، من چرخیدم و باید حرکت میکردم. باید به فوتبال احترام بگذارم. وقتی توپ مقابل دروازهبان به من میرسد، باید گل بزنم؛ باید تلاش کنم گل بزنم. میدانم موقعیت عجیبی بود، اما این فوتبال است و باید به آن احترام گذاشت.»
او ادامه داد: «و نکته خوب این بود ــ البته برای اتریش ــ اینکه آنها گل زدند و صعود کردند. هر دو تیم صعود کردیم و امروز مهمترین موضوع همین بود.»
مارسل زابیتسر گفت او و همتیمیهایش پس از گل دوم محرز «از نظر روحی کاملا فرو ریخته بودند.»
او افزود: «در دقیقه ۹۵ دیگر به سختی میتوانی باور کنی هنوز هم چیزی ممکن است تغییر کند.»
اما سپس هرجومرج آغاز شد. کالایدزیچ که تنها لحظاتی قبل وارد زمین شده بود، با آخرین اتفاق مهم مسابقه گل تساوی را به ثمر رساند. بازیکنان و هواداران اتریش با شور فراوان جشن گرفتند و چند ثانیه بعد، با سوت پایان، بازیکنان و هواداران الجزایر نیز شادی خود را آغاز کردند.
شبی گیجکننده، سرشار از فراز و فرودهای احساسی بود؛ اما در نهایت، درست مانند یک ترن هوایی، همه چیز به همان نقطهای بازگشت که از آن آغاز شده بود.