بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ اسرائیل که نتایج آن جمعه پنجم تیر منتشر شد، ۷۴ درصد از اسرائیلی‌ها گفته‌اند نگران هستند در آینده بار دیگر حمله‌ای در ابعاد حمله هفتم اکتبر رخ دهد. در مقابل، ۲۰ درصد گفته‌اند چنین نگرانی‌ای ندارند و شش درصد نیز اعلام کرده‌اند نظری در این باره ندارند.

در حمله هفتم اکتبر، هزاران نیروی مسلح تحت رهبری حماس به جنوب اسرائیل یورش بردند و حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند.

اسرائیل پس از آن جنگ‌های گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد و دامنه درگیری‌ها بعدها به لبنان، سوریه، یمن و ایران نیز کشیده شد.

حمله هفتم اکتبر نقطه عطفی در تحولات امنیتی خاورمیانه بود. این حمله که مرگبارترین حمله به اسرائیل از زمان تاسیس این کشور به شمار می‌رود، نه تنها جنگ غزه را آغاز کرد، بلکه به رویارویی نظامی گسترده‌تری میان اسرائیل و شبکه گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در منطقه انجامید.

در ماه‌های پس از آن، درگیری‌ها از غزه به مرزهای لبنان، سوریه، عراق و یمن گسترش یافت و در نهایت با حملات مستقیم و متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای نخستین بار رویارویی آشکار دو طرف را رقم زد.

این تحولات به تضعیف بخش قابل توجهی از توان نظامی و فرماندهی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس و حزب‌الله انجامید و در ادامه نیز زمینه‌ساز حملات اسرائیل و آمریکا به مواضع نیروهای وابسته به تهران در منطقه و سپس جنگ مستقیم با ایران شد.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران حمله هفتم اکتبر را آغازگر زنجیره‌ای از رویدادها می‌دانند که موازنه قدرت در منطقه و جایگاه راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به طور اساسی دگرگون کرد.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد افکار عمومی اسرائیل درباره وضعیت امنیتی کشور پس از آن حمله به دو بخش تقریبا برابر تقسیم شده است. ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند وضعیت امنیتی بدتر شده، ۳۳ درصد گفته‌اند شرایط بهتر شده، ۲۷ درصد تغییری احساس نمی‌کنند و هفت درصد نیز پاسخ مشخصی نداده‌اند.

بخش دیگری از این نظرسنجی به بررسی دیدگاه شهروندان درباره نحوه رسیدگی به ناکامی‌های منتهی به حمله هفتم اکتبر اختصاص یافته است و بر اساس نتایج آن، ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون رسمی تحقیق دولتی شده‌اند که اعضای آن از سوی رییس دیوان عالی اسرائیل انتخاب شوند.

در مقابل، ۲۵ درصد با تشکیل چنین کمیسیونی مخالف بوده‌اند و ۹ درصد نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

در اسرائیل، کمیسیون‌های رسمی تحقیق بالاترین مرجع تحقیقاتی محسوب می‌شوند و اختیار احضار شهود، جمع‌آوری اسناد و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات ساختاری را دارند.

بر اساس قانون کمیسیون‌های تحقیق مصوب سال ۱۹۶۸، دولت درباره تشکیل این کمیسیون تصمیم می‌گیرد، اما انتخاب اعضای آن بر عهده رییس دیوان عالی است.

با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با تشکیل چنین کمیسیونی مخالفت کرده و معتقد است دستگاه قضایی نسبت به او جانبدارانه عمل می‌کند.

دولت نتانیاهو طی سال‌های اخیر درگیر تلاش برای محدود کردن اختیارات قوه قضاییه بوده و همچنین انتصاب اسحاق آمیت به ریاست دیوان عالی اسرائیل در اوایل سال گذشته را به رسمیت نشناخته است.

نتانیاهو در عوض پیشنهاد داده است یک کمیسیون سیاسی مسئول بررسی وقایع منتهی به حمله هفتم اکتبر شود.

این نظرسنجی از سوی موسسه افکارسنجی «میدگام» (Midgam) با همکاری شرکت «آی‌پانل» (iPanel) برای شبکه ۱۲ اسرائیل انجام شده است.

این شبکه جزییاتی درباره تعداد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی یا میزان خطای آماری آن منتشر نکرده است.