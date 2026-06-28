رهبر سوم جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، با متهم کردن آمریکا و اسرائیل به ارتکاب «جنایت» در جنگهای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، خواستار پیگیری قضایی این پروندهها در دادگاههای داخلی و بینالمللی و مجازات عاملان آن شد.
مجتبی خامنهای با اشاره به آنچه «حقوق تضییعشده ملت ایران» خواند، گفت رسیدگی به کشته شدن افراد، خسارتهای واردشده به ایران، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، و آنچه «کودککشی» و «جنایات جنگی» توصیف کرد، باید در قالب «صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی» پیگیری شود.
رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانهشان رساند.»
او همچنین در بخشی از پیام نوشت که «اعترافات و حتی افتخار وقیحانه بعضی از سران دشمن آمریکایی و صهیونی به این جنایتها» به منزله اقرار به ارتکاب جرم است و میتواند زمینه پیگیری حقوقی و قضایی این پروندهها را فراهم کند.
در ادامه این پیام، از قوه قضائیه خواسته شده است دستور صادرشده در سال گذشته درباره رسیدگی به «جنایات جنگ تحمیلی دوم» را به «جنگ تحمیلی سوم» نیز گسترش دهد و این پروندهها را تا صدور حکم و اجرای آن به طور مستمر دنبال کند. در این پیام آمده است که چنین اقدامی میتواند از تکرار اینگونه «جنایتها» جلوگیری کند.
محمد خاکپور در واکنش به حذف تیم ملی از جام جهانی نوشت: «تیم ملی نمادی از یک ملت است. وقتی بخشی از جامعه احساس کند این نماد دیگر نماینده احساسات، دردها یا امیدهای او نیست، فاصلهای ایجاد میشود که نتیجهاش را نمیتوان فقط در جدول دید؛ بلکه در واکنشهای مردم میتوان مشاهده کرد.»
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در این یادداشت اینستاگرامی نوشت: «این روزها، پس از حذف تیم فوتبال از جام جهانی، واکنشهای متفاوتی دیده میشود. در کنار ناراحتی عده ای از هواداران، بسیاری از مردم نیز از این نتیجه ابراز خوشحالی کردهاند. این اتفاق، پیش از آنکه یک مسئله فوتبالی باشد، یک پیام اجتماعی است؛ پیامی که نمیتوان آن را با تحلیل فنی، تاکتیک یا آمار مسابقات توضیح داد.
به عقیده محمد خاکپور، «فوتبال زمانی زیباست که مردم احساس کنند تیم، بازتابی از خودشان است؛ شادیاش شادی آنهاست و رنجش رنج آنها. اما هرگاه این پیوند عاطفی سست شود، پیراهن دیگر بهتنهایی نمیتواند احساس تعلق ایجاد کند.»
او همچنین نوشت: «اعتماد، مهمترین سرمایه یک تیم ملی است؛ سرمایهای که نه با بودجه ساخته میشود و نه با تبلیغات، بلکه با همدلی، صداقت و احساس همراهی با مردم شکل میگیرد.
خاکپور در بخشی از یادداشت خود نوشت نوشت: «فوتبال فقط یک بازی نیست؛ یک پدیده اجتماعی است. شاید به همین دلیل است که مردم هیچوقت فقط نتیجه یک مسابقه را قضاوت نمیکنند، بلکه رابطهای را که میان یک تیم و جامعه شکل گرفته است نیز میسنجند.»
او با اشاره به احساسات متناقض مردم نسبت به نتایج تیم ملی در جام جهانی نوشت: «مردم ممکن است از یک شکست فوتبالی خوشحال نباشند؛ اما گاهی از فروریختن تصویری خوشحال میشوند که دیگر آن را واقعی نمیدانند. مردم میان «نمایش» و «واقعیت» تفاوت قائلاند. آنها شاید اشتباهات فنی را ببخشند، اما احساس دوری و بیاعتمادی را بهسادگی فراموش نمیکنند.»
کاپیتان پیشین تیم ملی نوشت: «شاید مهمترین درس این جام جهانی، نه درباره فوتبال، بلکه درباره جامعه باشد: هیچ تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی، واقعاً ملی نخواهد بود. پیراهن تیم ملی زمانی معنا پیدا میکند که مردم احساس کنند احترام، همدلی و مسئولیتپذیری نیز همراه آن پوشیده شده است.»
او نوشت: «فوتبال در نهایت با گل و امتیاز زنده نمیماند؛ با قلب مردم زنده میماند. و قلب مردم را نمیتوان با نمایش به دست آورد؛ فقط با صداقت میتوان حفظ کرد.»
حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با موجی از واکنشها همراه شد. بخش قابل توجهی از مخاطبان در پیامهای خود، شکست این تیم را به مواضع سیاسی برخی بازیکنان، بهویژه رامین رضاییان، و حمایت آنان از جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری نسبت دادند.
پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، این نتیجه را نه صرفاً یک ناکامی ورزشی، بلکه بازتاب مواضع سیاسی برخی بازیکنان تیم در سالهای اخیر توصیف کردند.
در بسیاری از این پیامها، نام رامین رضاییان بیش از دیگر بازیکنان تکرار شد. کاربران با اشاره به حضور او و دیگر بازیکنان تیم در تجمعات حکومتی پس از اعتراضات سراسری و اظهاراتشان درباره کشتار دیماه، نوشتند که حذف تیم «سالها پیش» و در زمان فاصله گرفتن از مردم رقم خورده بود. یکی از شهروندان خطاب به رضاییان نوشت: «شما خیلی وقت پیش حذف شدید؛ همانجا که به جاویدنامان پشت کردید.»
گروهی دیگر از مخاطبان، شکست تیم را با مفاهیمی مانند «کارما» یا «آه خانوادههای دادخواه» توصیف کردند و نوشتند این نتیجه، پیامد حمایت برخی بازیکنان از حکومت و بیتوجهی به سرکوب معترضان است. در شماری از پیامها آمده بود که «دعای خیر مردم» دیگر پشت این تیم نبود و به همین دلیل نتوانست به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند.
برخی از مخاطبان نیز تیم کنونی را با بازیکنانی که در سالهای گذشته مواضع متفاوتی اتخاذ کرده بودند، مقایسه کردند. در تعدادی از پیامها از رشید مظاهری به عنوان نمونه بازیکنی یاد شد که به گفته شهروندان «در کنار مردم ایستاد». در مقابل، از اعضای فعلی تیم به دلیل آنچه «حمایت از رژیم» یا «نادیده گرفتن سرکوب مردم» خوانده شد، انتقاد شد.
در بخش دیگری از واکنشها، مخاطبان تاکید کردند که این تیم دیگر از حمایت عمومی برخوردار نیست. برخی نوشتند که برخلاف دورههای گذشته، این بار خبری از گردهماییهای گسترده برای تماشای مسابقات یا دعا برای پیروزی تیم نبود و حتی شماری از مردم از حذف آن ابراز خوشحالی کردند. یکی از شهروندان نوشت: «این تیم، تیم ملی و مردمی نیست؛ از باختش بیشتر خوشحال میشویم.»
همچنین تعدادی از شهروندان به گل مردود اعلامشده شجاع خلیلزاده اشاره کردند و آن را به اظهارات پیشین او درباره تقدیم گل به رهبر جمهوری اسلامی پیوند زدند. برخی دیگر نیز با اشاره به اشکهای رامین رضاییان پس از حذف ایران، نوشتند که این نتیجه پیامد انتخابهای سیاسی بازیکنان است.
وجه مشترک بسیاری از این پیامها، پیوند زدن نتیجه ورزشی تیم با مواضع سیاسی بخشی از بازیکنان و تاکید بر این بود که از نگاه این شهروندان، حمایت اجتماعی و موفقیت ورزشی از یکدیگر جدا نیستند و فاصله گرفتن از افکار عمومی، در نهایت بر سرنوشت تیم نیز تاثیر گذاشته است.
گیدیون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، اعلام کرد دولت این کشور با پیشنهاد او برای به رسمیت شناختن «نسلکشی ارامنه» به اتفاق آرا موافقت کرده است.
وزیر خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نوشت اسرائیل با این اقدام به ۳۲ کشوری پیوسته است که «نسلکشی ارامنه» را به رسمیت شناختهاند.
کشتار ارامنه، به کشتار تاریخی ارامنه بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ میلادی توسط امپراتوری عثمانی (ترکیه امروزی) اشاره دارد. بر اساس آن یک و نیم میلیون ارمنی، در قتلهای دستهجمعی یا از طریق اخراج اجباری، مرگ بر اثر گرسنگی و بیماری کشتار شدند.
اسرائیل به دلیل حساسیت بالای ترکیه، بهعنوان یک عضو ناتو از یک سو و روابط راهبردی با جمهوری آذربایجان از سوی دیگر، تاکنون این واقعه را بهرسمیت نشناخته بود.
با اینحال پس از حملات ۷ اکتبر به اسرائیل توسط حماس و آغاز جنگ غزه، روابط ترکیه و اسرائیل بهشکلی کم سابقه دگرگون شده است.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با خبرگزاری ایرنا گفت دونالد ترامپ، که او را «رییس جمهور زیاده گو، خودشیفته و پریشان گو آمریکا» نامید، نامهای خطاب به علی خامنهای فرستاده بود، اما خامنهای حاضر نشد آن را تحویل بگیرد.
به گفته عزیزی، این نامه با واسطه انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات به رهبر سابق جمهوری اسلامی فرستاده شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت قرقاش اصرار داشت نامه رییس جمهور آمریکا فقط به خامنهای تحویل داده شود ولی اعلام شد مسیر نامه از وزارت خارجه باید بگذرد.
عزیزی گفت در این نامه از خامنهای خواسته شده بود «در حوزه موشکی، هستهای و منطقهای بدون قید و شرط و در زمان و مکانی که مشخص میشود مذاکره شود، در غیر این صورت [جمهوری اسلامی باید] آماده جنگ شود.»
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جمهوری اسلامی اعلام کرد فقط در مواردی که اعلام خواهد کرد و آن هم در مکان و زمانی که تعیین میکند، مذاکره خواهد کرد. او تاکید کرد: «ترامپ به هیچ عنوان چنین اقتداری را از سوی جمهوری اسلامی ایران باور نمیکرد.»
وزارت خارجه اردن اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، نقض آشکار حاکمیت آنها و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنهاست.
در همین حال، وزارت خارجه قطر نیز، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کرد.
امارات متحده عربی نیز ضمن محکوم کردن این حملات اعلام کرد آنها را تهدیدی برای امنیت و ثبات دو کشور بحرین و کویت و نقض حاکمیت آنها میداند.
وزارت خارجه امارات متحده عربی همچنین بر همبستگی این کشور با بحرین و کویت و حمایت از اقدامات آنها برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرد.