کنایه مصر به خوشحالی پس از گل آفساید شجاع خلیلزاده
تیم ملی مصر در اینستاگرام با انتشار تصویری از محمد صلاح با عینکی مشابه عینکی که شجاع خلیلزاده پس از گل دقیقه ۹۰+۳ به مصر بر صورت داشت، به صعود فراعنه به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.
تیم ملی مصر در اینستاگرام با انتشار تصویری از محمد صلاح با عینکی مشابه عینکی که شجاع خلیلزاده پس از گل دقیقه ۹۰+۳ به مصر بر صورت داشت، به صعود فراعنه به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.
شجاع خلیلزاده، مدافع تیم ملی پس از گل دقایق پایانی بازی ایران - مصر، خوشحالی پرحاشیهای انجام داد که در نهایت با دریافت یک کارت زرد همراه شد.
با این حال، داور پس از بررسی کمکداور ویدیویی، این گل را به دلیل قرار داشتن شجاع خلیلزاده در موقعیت آفساید، تنها با اختلاف ۵ سانتیمتر، مردود اعلام کرد.
مصر در مرحله یک شانزدهم نهایی با استرالیا بازی خواهد کرد.
با تساوی ۳-۳ اتریش و الجزایر در آخرین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران از جمع هشت تیم برتر سوم جام جهانی خارج شده و از صعود به مرحله حذفی این مسابقات بازماند.
به این ترتیب تیم ملی فوتبال با ثبت سه تساوی در سه مسابقه و بدون شکست، با جام جهانی وداع میکنند.
شاگردان قلعهنویی در حالی موفق به صعود به مرحله حذفی نشدند که برای اولین بار در تاریخ، ۳۲ تیم از مرحله گروهی راهی دور حذفی شدند.
در دیگر بازی گروه J، آرژانتین با پیروزی سه بر یک برابر اردن، با ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد.
تیم ملی فوتبال کرواسی در هفته سوم دور گروهی جام جهانی با نتیجه دو بر یک برابر غنا به پیروزی رسید تا با شش امتیاز به عنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله حذفی شد تا فعلا یکی از سه فرصت راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دور حذفی جام جهانی از دست برود.
انگلستان هم با پیروزی دو بر صفر برابر پاناما، با هفت امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
غنا نیز با چهار امتیاز به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم، راهی دور حذفی شد.
به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران تنها در حالتی راهی مرحله حذفی میشود که یا کنگو برابر ازبکستان پیروز نشود و یا دیدار الجزایر و اتریش برنده داشته باشد.
تیم ملی ایران در حالی با تساوی برابر مصر در سومین دیدار خود در جام جهانی، با ۳ امتیاز هنوز شانس صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی را دارد که تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی در هر سه بازی مرحله گروهی موفق به گلزنی شد اما سیستم کمک داور ویدیویی آن را رد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از هر تیم دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) قرار گرفت و از این حیث در صدر فهرست تیمهای متضرر این رقابتها ایستاد.
بر اساس آمار منتشرشده، سه گل ایران در جریان مسابقات مرحله گروهی پس از بازبینی تصاویر توسط VAR مردود اعلام شد؛ آماری که در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ بیسابقه بوده و ایران را به تیمی با بیشترین گل مردودشده توسط این فناوری تبدیل کرده است.
با ثبت این آمار، تیم ملی ایران از آلمان نیز عبور کرد و رکورد بیشترین گل مردودشده به واسطه تصمیمات VAR در مرحله گروهی این دوره از جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.
این آمار، ایران را در صدر فهرست تیمهایی قرار میدهد که تصمیمات کمکداور ویدئویی بیشترین تأثیر منفی را بر نتایج و امتیازات آنها در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است.
رامین رضاییان با درخشش در بازی با مصر، نام خود را در کنار بزرگترین ستارههای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داد. مدافع راست تیم ملی ایران نهتنها برای دومین بار عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد، بلکه با گلزنی در این مسابقه به یک رکورد تاریخی در میان مدافعان راست جام جهانی نیز رسید.
رضاییان در دیدار برابر مصر، علاوه بر به ثمر رساندن گل تساوی، برای دومین بار در این دوره از رقابتها جایزه بهترین بازیکن بازی را کسب کرد. او پیش از این نیز در دیدار مقابل نیوزیلند، با یک گل و پاسگل، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شده بود.
مدافع تیم ملی با این عملکرد، به نخستین فوتبالیست تاریخ ایران تبدیل شد که دو بار در یک دوره جام جهانی عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست میآورد.
رضاییان همچنین در جمع معدود بازیکنانی قرار گرفت که دو بار جایزه بهترین بازیکن مسابقه را در جام جهانی ۲۰۲۶ کسب کردهاند؛ فهرستی که نامهایی مانند لیونل مسی، ارلینگ هالند و کیلیان امباپه نیز در آن دیده میشود.
بر اساس آمار اوپتا، تنها بازیکنی که تاکنون عملکرد بهتری در این زمینه داشته، وینیسیوس جونیور است که سه بار عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورده و در صدر این جدول قرار دارد.
اما رکوردشکنی رضاییان به همینجا ختم نشد. او با گلزنی مقابل مصر، تعداد گلهای خود در ادوار جام جهانی را به سه رساند و از این حیث نیز به یک رکورد تاریخی دست یافت.
رضاییان اکنون با سه گل، در کنار کافو، اسطوره فوتبال برزیل، به طور مشترک عنوان گلزنترین مدافع راست تاریخ جام جهانی را در اختیار دارد؛ آماری کمنظیر که ارزش عملکرد هجومی او را بیش از پیش نشان میدهد.
دیدار تیمهای ملی ایران و مصر، تنها یک مسابقه سرنوشتساز برای صعود نبود. همزمانی این بازی با مراسم سالانه «Seattle Pride» و نامگذاری آن از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی در سیاتل به عنوان «Pride Match»، این مسابقه را به یکی از جنجالیترین دیدارهای این دوره تبدیل کرد.
کمیته محلی برگزاری جام جهانی در سیاتل، مدتها پیش از مشخص شدن قرعه مسابقات، تصمیم گرفته بود یکی از دیدارهای برگزارشده در آخرین هفته ژوئن همزمان با جشنهای سالانه «Seattle Pride» برگزار شود.
در وبسایت رسمی کمیته برگزاری سیاتل نیز آمده بود که جام جهانی فرصتی برای نمایش تنوع فرهنگی، احترام به همه اقشار جامعه و معرفی ارزشهای این شهر به میلیونها بیننده در سراسر جهان است. به همین دلیل، این مسابقه از مدتها قبل با عنوان «Pride Match» معرفی شده بود.
پس از قرعهکشی جام جهانی و مشخص شدن تقابل ایران و مصر در این تاریخ، فدراسیونهای فوتبال دو کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامهای به فیفا اعلام کرد با برگزاری هرگونه مراسم، تبلیغات یا فعالیت ترویجی مرتبط با جنبش پراید در ورزشگاه یا فضای رسمی مسابقه مخالف است.
فیفا در واکنش به این اعتراضها اعلام کرد جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و همه افراد، فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق حضور در مسابقات را دارند. این نهاد همچنین تاکید کرد طبق آییننامه رسمی جام جهانی، هواداران میتوانند پرچم رنگینکمان یا دیگر نمادهای مرتبط را وارد ورزشگاه کنند، مشروط بر اینکه استفاده از آنها با قوانین ورزشگاه مغایرت نداشته باشد.
بر اساس گزارش اتلتیک، برنامههای مرتبط با پراید عمدتا خارج از محدوده ورزشگاه و در سطح شهر سیاتل برگزار شد. کمیته محلی برگزاری جام جهانی سیاتل اعلام کرد این برنامهها با همکاری فعالان اجتماعی، هنرمندان، صاحبان کسبوکارهای محلی و رهبران جامعه LGBTQ+ برگزار شده و هدف آن تقویت جشنهای سالانه شهر سیاتل است.
این کمیته همچنین تاکید کرد فوتبال قدرت متحد کردن مردم با فرهنگها و باورهای مختلف را دارد و تلاش میکند همه هواداران حاضر در سیاتل احساس احترام، امنیت و خوشامدگویی داشته باشند.
اگرچه فیفا هیچ مراسم رسمی مرتبط با پراید را در داخل ورزشگاه برگزار نکرد، اما بر اساس مقررات این نهاد، ورود پرچمهای رنگینکمان ممنوع نبود و شماری از تماشاگران حاضر در ورزشگاه لومنفیلد این پرچمها را با خود به همراه داشتند.
در نهایت، دیدار ایران و مصر علاوه بر اهمیت فوتبالی، به یکی از پرحاشیهترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از منظر مسائل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد؛ مسابقهای که اختلاف دیدگاه میان میزبان، فیفا و دو تیم حاضر را به یکی از مهمترین حاشیههای خارج از زمین فوتبال تبدیل کرد.