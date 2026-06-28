عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد
وزارت امور خارجه عربستان سعودی با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، این اقدامات را نقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست و اعلام کرد که این حملات تلاشهای بینالمللی برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف میکند.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه ۷ تیر با انتشار بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به خاک کویت و بحرین و همچنین آنچه «تعرض به امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» خواند را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که عربستان سعودی این حملات را نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد میداند و مخالفت قاطع خود را با این اقدامات اعلام میکند.
وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین تاکید کرد این حملات، تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف میکند.
ریاض در ادامه بیانیه خود بار دیگر همبستگی کامل خود را با دولت کویت و پادشاهی بحرین اعلام کرد و گفت از هر اقدامی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود اتخاذ کنند، حمایت میکند.
بیانیه عربستان سعودی در حالی منتشر شده است که بامداد یکشنبه سپاه پاسداران از حمله موشکی و پهپادی به اهداف نظامی آمریکا در کویت و بحرین خبر داد. مقامهای دو کشور این حملات را محکوم کرده و بحرین نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این حملات شده است.