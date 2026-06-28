محمد خاکپور درباره حذف تیم ملی: مردم از فروریختن تصویری خوشحالند که آن را واقعی نمیدانند
محمد خاکپور در واکنش به حذف تیم ملی از جام جهانی نوشت: «تیم ملی نمادی از یک ملت است. وقتی بخشی از جامعه احساس کند این نماد دیگر نماینده احساسات، دردها یا امیدهای او نیست، فاصلهای ایجاد میشود که نتیجهاش را نمیتوان فقط در جدول دید؛ بلکه در واکنشهای مردم میتوان مشاهده کرد.»
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در این یادداشت اینستاگرامی نوشت: «این روزها، پس از حذف تیم فوتبال از جام جهانی، واکنشهای متفاوتی دیده میشود. در کنار ناراحتی عده ای از هواداران، بسیاری از مردم نیز از این نتیجه ابراز خوشحالی کردهاند. این اتفاق، پیش از آنکه یک مسئله فوتبالی باشد، یک پیام اجتماعی است؛ پیامی که نمیتوان آن را با تحلیل فنی، تاکتیک یا آمار مسابقات توضیح داد.
به عقیده محمد خاکپور، «فوتبال زمانی زیباست که مردم احساس کنند تیم، بازتابی از خودشان است؛ شادیاش شادی آنهاست و رنجش رنج آنها. اما هرگاه این پیوند عاطفی سست شود، پیراهن دیگر بهتنهایی نمیتواند احساس تعلق ایجاد کند.»
او همچنین نوشت: «اعتماد، مهمترین سرمایه یک تیم ملی است؛ سرمایهای که نه با بودجه ساخته میشود و نه با تبلیغات، بلکه با همدلی، صداقت و احساس همراهی با مردم شکل میگیرد.
خاکپور در بخشی از یادداشت خود نوشت نوشت: «فوتبال فقط یک بازی نیست؛ یک پدیده اجتماعی است. شاید به همین دلیل است که مردم هیچوقت فقط نتیجه یک مسابقه را قضاوت نمیکنند، بلکه رابطهای را که میان یک تیم و جامعه شکل گرفته است نیز میسنجند.»
او با اشاره به احساسات متناقض مردم نسبت به نتایج تیم ملی در جام جهانی نوشت: «مردم ممکن است از یک شکست فوتبالی خوشحال نباشند؛ اما گاهی از فروریختن تصویری خوشحال میشوند که دیگر آن را واقعی نمیدانند. مردم میان «نمایش» و «واقعیت» تفاوت قائلاند. آنها شاید اشتباهات فنی را ببخشند، اما احساس دوری و بیاعتمادی را بهسادگی فراموش نمیکنند.»
کاپیتان پیشین تیم ملی نوشت: «شاید مهمترین درس این جام جهانی، نه درباره فوتبال، بلکه درباره جامعه باشد: هیچ تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی، واقعاً ملی نخواهد بود. پیراهن تیم ملی زمانی معنا پیدا میکند که مردم احساس کنند احترام، همدلی و مسئولیتپذیری نیز همراه آن پوشیده شده است.»
او نوشت: «فوتبال در نهایت با گل و امتیاز زنده نمیماند؛ با قلب مردم زنده میماند. و قلب مردم را نمیتوان با نمایش به دست آورد؛ فقط با صداقت میتوان حفظ کرد.»
حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با موجی از واکنشها همراه شد. بخش قابل توجهی از مخاطبان در پیامهای خود، شکست این تیم را به مواضع سیاسی برخی بازیکنان، بهویژه رامین رضاییان، و حمایت آنان از جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری نسبت دادند.
پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، این نتیجه را نه صرفاً یک ناکامی ورزشی، بلکه بازتاب مواضع سیاسی برخی بازیکنان تیم در سالهای اخیر توصیف کردند.
در بسیاری از این پیامها، نام رامین رضاییان بیش از دیگر بازیکنان تکرار شد. کاربران با اشاره به حضور او و دیگر بازیکنان تیم در تجمعات حکومتی پس از اعتراضات سراسری و اظهاراتشان درباره کشتار دیماه، نوشتند که حذف تیم «سالها پیش» و در زمان فاصله گرفتن از مردم رقم خورده بود. یکی از شهروندان خطاب به رضاییان نوشت: «شما خیلی وقت پیش حذف شدید؛ همانجا که به جاویدنامان پشت کردید.»
گروهی دیگر از مخاطبان، شکست تیم را با مفاهیمی مانند «کارما» یا «آه خانوادههای دادخواه» توصیف کردند و نوشتند این نتیجه، پیامد حمایت برخی بازیکنان از حکومت و بیتوجهی به سرکوب معترضان است. در شماری از پیامها آمده بود که «دعای خیر مردم» دیگر پشت این تیم نبود و به همین دلیل نتوانست به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند.
برخی از مخاطبان نیز تیم کنونی را با بازیکنانی که در سالهای گذشته مواضع متفاوتی اتخاذ کرده بودند، مقایسه کردند. در تعدادی از پیامها از رشید مظاهری به عنوان نمونه بازیکنی یاد شد که به گفته شهروندان «در کنار مردم ایستاد». در مقابل، از اعضای فعلی تیم به دلیل آنچه «حمایت از رژیم» یا «نادیده گرفتن سرکوب مردم» خوانده شد، انتقاد شد.
در بخش دیگری از واکنشها، مخاطبان تاکید کردند که این تیم دیگر از حمایت عمومی برخوردار نیست. برخی نوشتند که برخلاف دورههای گذشته، این بار خبری از گردهماییهای گسترده برای تماشای مسابقات یا دعا برای پیروزی تیم نبود و حتی شماری از مردم از حذف آن ابراز خوشحالی کردند. یکی از شهروندان نوشت: «این تیم، تیم ملی و مردمی نیست؛ از باختش بیشتر خوشحال میشویم.»
همچنین تعدادی از شهروندان به گل مردود اعلامشده شجاع خلیلزاده اشاره کردند و آن را به اظهارات پیشین او درباره تقدیم گل به رهبر جمهوری اسلامی پیوند زدند. برخی دیگر نیز با اشاره به اشکهای رامین رضاییان پس از حذف ایران، نوشتند که این نتیجه پیامد انتخابهای سیاسی بازیکنان است.
وجه مشترک بسیاری از این پیامها، پیوند زدن نتیجه ورزشی تیم با مواضع سیاسی بخشی از بازیکنان و تاکید بر این بود که از نگاه این شهروندان، حمایت اجتماعی و موفقیت ورزشی از یکدیگر جدا نیستند و فاصله گرفتن از افکار عمومی، در نهایت بر سرنوشت تیم نیز تاثیر گذاشته است.
تیم ملی فوتبال کرواسی در هفته سوم دور گروهی جام جهانی با نتیجه دو بر یک برابر غنا به پیروزی رسید تا با شش امتیاز به عنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله حذفی شد تا فعلا یکی از سه فرصت راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دور حذفی جام جهانی از دست برود.
انگلستان هم با پیروزی دو بر صفر برابر پاناما، با هفت امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
غنا نیز با چهار امتیاز به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم، راهی دور حذفی شد.
به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران تنها در حالتی راهی مرحله حذفی میشود که یا کنگو برابر ازبکستان پیروز نشود و یا دیدار الجزایر و اتریش برنده داشته باشد.
تیم ملی ایران در حالی با تساوی برابر مصر در سومین دیدار خود در جام جهانی، با ۳ امتیاز هنوز شانس صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی را دارد که تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی در هر سه بازی مرحله گروهی موفق به گلزنی شد اما سیستم کمک داور ویدیویی آن را رد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از هر تیم دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) قرار گرفت و از این حیث در صدر فهرست تیمهای متضرر این رقابتها ایستاد.
بر اساس آمار منتشرشده، سه گل ایران در جریان مسابقات مرحله گروهی پس از بازبینی تصاویر توسط VAR مردود اعلام شد؛ آماری که در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ بیسابقه بوده و ایران را به تیمی با بیشترین گل مردودشده توسط این فناوری تبدیل کرده است.
با ثبت این آمار، تیم ملی ایران از آلمان نیز عبور کرد و رکورد بیشترین گل مردودشده به واسطه تصمیمات VAR در مرحله گروهی این دوره از جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.
این آمار، ایران را در صدر فهرست تیمهایی قرار میدهد که تصمیمات کمکداور ویدئویی بیشترین تأثیر منفی را بر نتایج و امتیازات آنها در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است.