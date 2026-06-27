حمله طارمی به فیفا و اینفانتینو: میخواهند ایران از جام جهانی حذف شود
مهدی طارمی پس از تساوی تیم ملی ایران مقابل مصر، با انتقاد از شرایط برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا و جیانی اینفانتینو را به عمل نکردن به وعدههایشان متهم کرد.
مهدی طارمی پس از تساوی تیم ملی ایران مقابل مصر، با انتقاد از شرایط برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا و جیانی اینفانتینو را به عمل نکردن به وعدههایشان متهم کرد.
طارمی در گفتگو با خبرنگاران پس از بازی با مصر گفت: «از همان ابتدای جام جهانی از شرایطی که برای ما به وجود آمد، شکایت داشتیم. این جام جهانی فاجعهبار است، واقعاً فاجعهبار. برای بازیکنان حرفهای، بازی کردن در چنین شرایطی نه درست است و نه منصفانه. اگر از نظر فیفا این شرایط عادلانه است، برای خودشان خوب است، اما از نظر ما اینطور نیست. چه کسی قرار است به ما کمک کند؟ فیفا؟ آمریکا؟ فقط یک نفر را نام ببرید که بخواهد این مشکل را حل کند.»
او با اشاره به دیدار جیانی اینفانتینو با اعضای تیم ملی پس از بازی نخست مقابل نیوزیلند گفت: «رییس فیفا به رختکن ما آمد و گفت همه مشکلات را حل خواهد کرد، اما در عمل هیچ کاری انجام نشد.»
طارمی در پاسخ به این سوال که آیا احساس میکند برگزارکنندگان جام جهانی تمایلی به ادامه حضور ایران در مسابقات ندارند، گفت: «ما اینجا باید با همه چیز بجنگیم. نمیدانم مردم چنین چیزی میخواهند یا نه، اما از نگاه ما، بله؛ احساس میکنم آنها دوست دارند ایران حذف شود.»
مهاجم تیم ملی درباره شانس صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی گفت: «هنوز امیدوار هستیم و همیشه تمام تلاشمان را میکنیم. برای مردممان بازی میکنیم و میخواهیم آنها خوشحال باشند. هدف ما رساندن پیام صلح به مردم ایران، ایرانیان خارج از کشور، فیفا و همه دنیاست، اما به نظر میرسد دیگران چنین چیزی را برای ما نمیخواهند.»