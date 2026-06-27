ایران درحالی که می‌توانست با پیروزی برابر مصر، به عنوان تیم اول یا دوم گروه به مرحله بعد راه پیدا کند، اما به سومین تساوی خود در این تورنمنت رضایت داد تا در انتظار نتایج بازی‌های دیگر گروه‌ها بماند.

اگر کرواسی از غنا امتیاز بگیرد، کنگو ازبکستان را ببرد و بازی الجزایر و اتریش مساوی شود،‌ ایران به مرحله بعد صعود نخواهد کرد.

گل اول مصر توسط محمود صابر در دقیقه ۵ بازی به ثمر رسید. در دقیقه ۱۱ مهدی طارمی پنالتی که در نتیجه خطایی روی خودش بدست آمده بود را از دست داد. اما رامین رضاییان در دقیقه ۱۴ گل مساوی را به ثمر رساند.

در دقیقه ۹۰+۳، شجاع خلیل‌زاده گل برتری ایران را به ثمر رساند که به دلیل آفساید، رد شد.

نمایش اقتدار بلژیک در بازی سوم

بلژیک پس از دو تساوی با ایران و مصر، بالاخره با نمایشی مقتدرانه، نیوزیلند را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست داد. شیاطین سرخ پیش از این مسابقه، تنها یک گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده بودند که آن هم گل به خودی مصر بود. حالا می‌توان گفت بلژیک به اوج آمادگی خود رسیده است.

دو گل لئاندرو تروسار، وینگر بلژیک، در ابتدای مسابقه راه را برای پیروزی هموار کرد و سپس سه گل دیگر این تیم، برد پرگل بلژیک را قطعی کرد.

100 %

با این نتیجه، نیوزیلند به طور رسمی از جام جهانی حذف شد و بلژیک به عنوان صدرنشین گروه G راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد.

بلژیک روز چهارشنبه، ۱۰ تیرماه، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی در سیاتل به مصاف یکی از تیم‌های سوم گروه‌های A، E، H، I یا J خواهد رفت.