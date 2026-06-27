گل شجاع خلیلزاده در دقیقه ۹۰+۳ بازی ایران و مصر، پس از بررسی کمکداور ویدیویی، مردود اعلام شد. او تنها ۵ سانتیمتر در آفساید قرار داشت و همین قانون سختگیرانه فیفا، مانع جاودانه شدن این گل لحظه آخری در فوتبال ایران شد.
تیم ملی در نهایت نتوانست مصر را شکست دهد و در انتظار نتایج دیگر بازیهای جام جهانی مانده است تا تکلیف صعودش مشخص شود.
سالهاست فوتبال ایران چنین تجربهای از یک پیروزی باورنکردنی، خارقالعاده و لحظه آخری نداشته است؛ شاید از ۸ آذر ۱۳۷۶ و صعود باورنکردنی ایران به جام جهانی ۱۹۹۸.
رامین رضاییان، بازیکن تیم ملی پس از تساوی با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ و انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: «چه چیزی می توانم بگویم؟ من نمیدانم چرا اینقدر بدشانسیم؛ دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار. نمیدانم مردم ما چه گناهی کردهاند. امیدوارم صعود کنیم و حال مردم خوب بشود.»
او گفت: «حق مردم ما خیلی بیشتر از این حرفهاست. ما جان کندیم، مهم نبود که بمیریم. هر اتفاقی بیفتد. فقط دلمان میخواست مردممان شاد بشوند. نزدیک سه ماه است داریم میجنگیم بدون هیچ توقعی. هیچ چیزی از هیچ کسی نخواستیم. تک تک این بازیکنان خیلی با شرفند. فقط به عشق مردم تلاش کردند.»
زننده تکگل ایران در این بازی گفت: «نمیدانم مشکل از کجاست که نمیشود. فقط امیدوارم صعود کنیم. فوتبال به این خوبی بازی کردیم، نمیدانم چرا نمیشود. مردم ایران ببخشید. فقط میتوانم بگویم ببخشید. همه بچهها شرمندهایم. ما خیلی خوب فوتبال بازی کردیم، اما نمیدانیم چرا نمیشود. امیدوارم شما که لایق بهترینها هستید در این دنیا، به حقتان برسید.»
رضاییان گفت: «همه بچهها از جان و دل تلاش کردند، فشار گذاشتند. سزاوار بردن بودیم. وقتی آفساید اعلام شد، دیدید که چطور تیم مصر خوشحالی میکرد. تبریک میگویم به بچهها، تبریک میگویم به کادر فنی، فقط امیدوارم که صعود کنیم.»
بهترین بازیکن مسابقه
رامین رضاییان در پایان بازی ایران و مصر، بهترین بازیکن میدان شد؛ او برای دومینبار عنوان بهترین بازیکن زمین در ۳ بازی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را بدست آورد.
همچنین با گلزنی در این بازی با سه گل، به جایگاه بهترین گلزن ایران در ادوار جامهای جهانی رسید.
تیم ملی فوتبال ایران پس از سه تساوی در مرحله گروهی و کسب سه امتیاز، در حال حاضر در رده ششم جدول بهترین تیمهای سوم قرار دارد و همچنان شانس بالایی برای صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی دارد.
شاگردان امیر قلعهنویی اکنون باید منتظر نتایج سایر دیدارهای مرحله گروهی باشند تا تکلیف صعودشان مشخص شود. سرنوشت ایران به نتایج سه مسابقه دیگر گره خورده و در صورت رقم خوردن هر یک از این سناریوها، تیم ملی راهی مرحله حذفی خواهد شد.
نخستین سناریو به گروه L مربوط میشود؛ جایی که کرواسی سه امتیازی به مصاف غنا میرود. اگر کرواسی این دیدار را واگذار کند و امتیازی نگیرد، ایران صعود خواهد کرد.
سناریوی دوم در گروه K رقم میخورد. کنگو که اکنون یک امتیاز دارد، در آخرین مسابقه خود مقابل ازبکستان قرار میگیرد. اگر کنگو نتواند این بازی را ببرد و چهار امتیازی نشود، ایران به مرحله بعد صعود میکند.
آخرین سناریو نیز به گروه J مربوط است؛ جایی که اتریش و الجزایر، هر دو با سه امتیاز، در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف هم میروند. ایران برای صعود نیاز دارد این مسابقه برنده داشته باشد، زیرا تساوی، هر دو تیم را چهار امتیازی میکند و به ضرر شاگردان قلعهنویی خواهد بود.
حالا باید منتظر ماند و دید نتایج این سه دیدار، سرنوشت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را چگونه رقم خواهد زد.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی پس از تساوی با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ به دوربین فیفا گفت: «من به این تیم افتخار میکنم، بسیار بازی زیبایی بود من لذت بردم، حتما همه لذت بردهاند. خدا هم با ما سر ناسازگاری دارد. میتوانستیم برنده باشیم، شانسهای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم.»
او گفت: «با یک موقعیت، یک گل خوردیم، ۱۰ تا موقعیت نزدیم، گلمان را هم میگویند ۵ سانت در آفساید بوده.»
قلعهنویی که تیمش با سه تساوی سه امتیاز گرفته است، گفت: «من نمیتوانم زیاد صحبت کنم، چون مزد زحمتمان را در این سه بازی نگرفتیم. همه ۵ سانت و ۱۰ سانت و ۳۰ سانت آفساید اعلام شد. عدالت فوتبال با همه مشکلاتی که داشتیم اتفاق نیفتاد. این عدالت نبود. نمیدانم، شاید این آزمایشی است که خدا من را آزمایش میکند.»
او گفت: «من به تیمم اعتقاد دارم. تیم من در فاز هجومی بسیار تیم کاملی است. متاسفانه پنالتی خراب کردیم. منتظریم ببینیم فردا دیگر بازیها چه میشود. از همه تماشاگران داخل و خارج استادیوم تشکر میکنم.»
تیم ملی بلژیک با پیروزی ۵ بر یک در برابر نیوزیلند، با ۵ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ به مرحله حذفی صعود کرد. مصر هم با تساوی یک - یک با ایران، ۵ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم صعود کرد. ایران هم با سه امتیاز در جایگاه سوم، در انتظار نتایج دیگر گروههاست.
ایران درحالی که میتوانست با پیروزی برابر مصر، به عنوان تیم اول یا دوم گروه به مرحله بعد راه پیدا کند، اما به سومین تساوی خود در این تورنمنت رضایت داد تا در انتظار نتایج بازیهای دیگر گروهها بماند.
اگر کرواسی از غنا امتیاز بگیرد، کنگو ازبکستان را ببرد و بازی الجزایر و اتریش مساوی شود، ایران به مرحله بعد صعود نخواهد کرد.
گل اول مصر توسط محمود صابر در دقیقه ۵ بازی به ثمر رسید. در دقیقه ۱۱ مهدی طارمی پنالتی که در نتیجه خطایی روی خودش بدست آمده بود را از دست داد. اما رامین رضاییان در دقیقه ۱۴ گل مساوی را به ثمر رساند.
در دقیقه ۹۰+۳، شجاع خلیلزاده گل برتری ایران را به ثمر رساند که به دلیل آفساید، رد شد.
نمایش اقتدار بلژیک در بازی سوم
بلژیک پس از دو تساوی با ایران و مصر، بالاخره با نمایشی مقتدرانه، نیوزیلند را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست داد. شیاطین سرخ پیش از این مسابقه، تنها یک گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده بودند که آن هم گل به خودی مصر بود. حالا میتوان گفت بلژیک به اوج آمادگی خود رسیده است.
دو گل لئاندرو تروسار، وینگر بلژیک، در ابتدای مسابقه راه را برای پیروزی هموار کرد و سپس سه گل دیگر این تیم، برد پرگل بلژیک را قطعی کرد.
با این نتیجه، نیوزیلند به طور رسمی از جام جهانی حذف شد و بلژیک به عنوان صدرنشین گروه G راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
بلژیک روز چهارشنبه، ۱۰ تیرماه، در مرحله یکشانزدهم نهایی در سیاتل به مصاف یکی از تیمهای سوم گروههای A، E، H، I یا J خواهد رفت.
خبرگزاری رویترز تصویری از ورزشگاه سیاتل، محل برگزاری دیدار ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، منتشر کرده است که نشان میدهد تصویری از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با عمامهای رنگینکمانی در سکوها نصب شده و روی آن بازی افتخار را به مجتبی خامنهای تبریک گفته است.
پیشتر فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته بود در «مسابقه پراید» میان مصر و ایران، از برگزاری هرگونه «مراسم یا فعالیت تبلیغاتی» در حمایت از جامعه الجیبیتیکیو+ جلوگیری کند و همچنین نمایش نمادها یا نشانههای جنبش پراید را در ورزشگاه لومن فیلد محدود سازد.
درخواستی که فیفا با آن موافقت نکرد.
در ماههای گذشته گزارشهایی درباره همجنسگرایی مجتبی خامنهای منتشر شده بود.
گزارش مربوط به گرایش جنسی مجتبی خامنهای را اولین بار نیویورک پست در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ منتشر کرد که در آن آمده بود سرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده به ترامپ گزارش دادهاند خامنهای «ممکن است همجنسگرا باشد».
در همین باره دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به او اطلاع داده است که مجتبی خامنهای همجنسگرا است.