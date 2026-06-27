کمیته محلی برگزاری جام جهانی در سیاتل، مدت‌ها پیش از مشخص شدن قرعه مسابقات، تصمیم گرفته بود یکی از دیدارهای برگزارشده در آخرین هفته ژوئن همزمان با جشن‌های سالانه «Seattle Pride» برگزار شود.

در وب‌سایت رسمی کمیته برگزاری سیاتل نیز آمده بود که جام جهانی فرصتی برای نمایش تنوع فرهنگی، احترام به همه اقشار جامعه و معرفی ارزش‌های این شهر به میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان است. به همین دلیل، این مسابقه از مدت‌ها قبل با عنوان «Pride Match» معرفی شده بود.

پس از قرعه‌کشی جام جهانی و مشخص شدن تقابل ایران و مصر در این تاریخ، فدراسیون‌های فوتبال دو کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به فیفا اعلام کرد با برگزاری هرگونه مراسم، تبلیغات یا فعالیت ترویجی مرتبط با جنبش پراید در ورزشگاه یا فضای رسمی مسابقه مخالف است.

فیفا در واکنش به این اعتراض‌ها اعلام کرد جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و همه افراد، فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق حضور در مسابقات را دارند. این نهاد همچنین تاکید کرد طبق آیین‌نامه رسمی جام جهانی، هواداران می‌توانند پرچم رنگین‌کمان یا دیگر نمادهای مرتبط را وارد ورزشگاه کنند، مشروط بر اینکه استفاده از آنها با قوانین ورزشگاه مغایرت نداشته باشد.

بر اساس گزارش اتلتیک، برنامه‌های مرتبط با پراید عمدتا خارج از محدوده ورزشگاه و در سطح شهر سیاتل برگزار شد. کمیته محلی برگزاری جام جهانی سیاتل اعلام کرد این برنامه‌ها با همکاری فعالان اجتماعی، هنرمندان، صاحبان کسب‌وکارهای محلی و رهبران جامعه LGBTQ+ برگزار شده و هدف آن تقویت جشن‌های سالانه شهر سیاتل است.

این کمیته همچنین تاکید کرد فوتبال قدرت متحد کردن مردم با فرهنگ‌ها و باورهای مختلف را دارد و تلاش می‌کند همه هواداران حاضر در سیاتل احساس احترام، امنیت و خوشامدگویی داشته باشند.

اگرچه فیفا هیچ مراسم رسمی مرتبط با پراید را در داخل ورزشگاه برگزار نکرد، اما بر اساس مقررات این نهاد، ورود پرچم‌های رنگین‌کمان ممنوع نبود و شماری از تماشاگران حاضر در ورزشگاه لومن‌فیلد این پرچم‌ها را با خود به همراه داشتند.

در نهایت، دیدار ایران و مصر علاوه بر اهمیت فوتبالی، به یکی از پرحاشیه‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از منظر مسائل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد؛ مسابقه‌ای که اختلاف دیدگاه میان میزبان، فیفا و دو تیم حاضر را به یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های خارج از زمین فوتبال تبدیل کرد.