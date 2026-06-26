پرسپولیس ۱-۲ چادرملو؛ پایان رویاپردازی سرخپوشان برای حضور در آسیا
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تکحذفی برای کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲، با نتیجه دو بر یک برابر چادرملو شکست خورد و فرصت رقابت با گلگهر را از دست داد.
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تکحذفی برای کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲، با نتیجه دو بر یک برابر چادرملو شکست خورد و فرصت رقابت با گلگهر را از دست داد.
شاگردان اوسمار در حالی در این بازی شکست خوردند که ابتدا با گل دقیقه ۲۷ امین کاظمیان از حریف پیش افتادند با دریافت گل از سیروس صادقیان در دقیقه ۵۷، کار را در ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان بردند.
در دقیقه ۳+۱۲۰ این بازی نیز رضا محمودآبادی با گلی تماشایی، چادرملو را به پیروزی رساند تا شاگردان اخباری برای انتخاب به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ با گلگهر روبرو شوند.
لوئیس همیلتون، قهرمان هفت دوره فرمول یک، از نیمار پس از بازگشت به تیم ملی برزیل تمجید کرد و گفت از اینکه ستاره فوتبال برزیل از جمله انگیزشی او استفاده کرده، واقعا احساس خوشحالی میکند.
همیلتون پس از نخستین پیروزی خود با فراری در گرندپری اسپانیا، تصویری از جشن قهرمانیاش را با جمله «به یاد داشته باش که چه کسی هستی» (Remember Who You Are) در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
چند هفته بعد، نیمار نیز پس از نخستین حضورش در تیم ملی برزیل بعد از مصدومیت رباط صلیبی که از اکتبر ۲۰۲۳ او را از میادین دور کرده بود، همین جمله را زیر پست خود نوشت. همیلتون نیز در واکنش به این پست، با نوشتن «همیشه» (Always) از او حمایت کرد.
نیمار پس از غیبت در دو دیدار نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، در دقایق پایانی آخرین مسابقه مرحله گروهی برابر اسکاتلند به میدان رفت.
همیلتون درباره این اتفاق گفت: «دیدن این پست واقعاً لذتبخش بود، چون همیشه نمیبینم افرادی با چنین جایگاه و مخاطبان گستردهای از پلتفرم خود برای انتشار پیامهای مثبت استفاده کنند. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین پیامهایی نیاز دارد.»
او ادامه داد: «نیمار دنبالکنندگان بسیار زیادی دارد. اینکه حرف من تا برزیل رسیده، او آن را دیده و تصمیم گرفته همان پیام را با هوادارانش به اشتراک بگذارد، واقعاً باعث خوشحالی من شد. این یعنی آن پیام فراتر از چیزی که تصور میکردم گسترش پیدا کرده است.»
راننده فراری همچنین از رابطه دوستانه خود با نیمار گفت: «ما مرتب با هم در ارتباط هستیم. از داشتن دوستی با نیمار واقعاً خوشحالم. همین چند روز پیش درباره فرزندانش صحبت میکردیم. بچههای فوقالعادهای دارد.»
همیلتون دو هفته پیش با قهرمانی در گرندپری اسپانیا، نخستین پیروزی خود با فراری و اولین بردش پس از ۶۸۶ روز را جشن گرفت؛ موفقیتی که پس از یک دوره دشوار در تیم ایتالیایی به دست آمد.
او در پایان درباره واکنش هواداران به این قهرمانی گفت: «بعد از مسابقه ساعتها روی مبل خانه نشستم و ویدیوها، پیامها و استوریهای هواداران را بازنشر میکردم. حجم محبت و حمایت مردم واقعاً برایم باورنکردنی و بسیار تاثیرگذار بود.»
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار سرنوشتساز مقابل مصر، سه سناریو برای ادامه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پیش رو دارد؛ از صعود مستقیم تا حذف و ورود به معادلات پیچیده تیمهای سوم.
مطمئنترین مسیر برای شاگردان امیر قلعهنویی، پیروزی برابر مصر است. در این صورت، ایران با کسب پنج امتیاز بدون توجه به نتایج سایر مسابقات راهی مرحله یکشانزدهم نهایی خواهد شد. در مقابل، شکست برابر مصر به معنای حذف قطعی تیم ملی از جام جهانی است.
پیچیدهترین سناریو با تساوی رقم میخورد. اگر دیدار ایران و مصر مساوی شود و بازی همزمان بلژیک و نیوزیلند نیز با تساوی و مجموع کمتر از شش گل به پایان برسد، ایران به عنوان تیم دوم گروه صعود خواهد کرد. اما اگر این شرایط محقق نشود، ایران با سه امتیاز باید برای صعود به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم رقابت کند.
در این سناریو، صعود تیمهای سوم سوئد، اکوادور و بوسنی و هرزگوین قطعی شده و پاراگوئه نیز با چهار امتیاز شانس زیادی برای صعود دارد. ایران اگرچه به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به اسکاتلند و کرهجنوبی شرایط مناسبی دارد، اما برای قطعی شدن صعودش باید دستکم سه نتیجه از پنج سناریوی سایر گروهها به سودش رقم بخورد.
از جمله این نتایج، تساوی نکردن الجزایر و اتریش در گروه J، شکست غنا برابر کرواسی در گروه L، پیروز نشدن کیپورد یا شکست اروگوئه مقابل اسپانیا در گروه H، پیروز نشدن کنگو یا برد ازبکستان با اختلاف کمتر از هشت گل در گروه K و همچنین پیروز نشدن سنگال با اختلاف بیش از چهار گل یا عراق با اختلاف بیش از هفت گل در گروه I است.
تیم ملی اکوادور با پیروزی ۲ بر یک مقابل آلمان، یکی از بزرگترین شگفتیهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد. سباستین بکاچچه، سرمربی اکوادور پس از این پیروزی، به سمت سکوها رفت وباخانوادهاش جشن گرفت.
اکوادور در حالی به این موفقیت رسید که تا دقیقه ۷۷ و در شرایط تساوی یک بر یک، در آستانه حذف قرار داشت. پس از گلهای لروی سانه برای آلمان و نیلسون آنگولو برای اکوادور، گونسالو پلاتا با یک ضربه از فاصله نزدیک گل برتری تیمش را به ثمر رساند و صعود اکوادور را رقم زد.
شاگردان سباستین بکاچچه در ادامه هفت دقیقه وقت تلفشده را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتند و با حفظ برتری، جشن صعود برپا کردند.
اما بهیادماندنیترین صحنه مسابقه پس از سوت پایان رقم خورد. بکاچچه پس از خوشحالی با اعضای کادر فنی، به سمت سکوهای ورزشگاه متلایف رفت و از حفاظ کنار جایگاه تماشاگران بالا کشید تا خود را به خانوادهاش برساند. او حدود یک دقیقه در آغوش اعضای خانوادهاش ماند؛ تصویری که به سرعت در شبکههای اجتماعی وایرال شد.
بازیکنان اکوادور نیز جشنی احساسی برگزار کردند. مویسس کایسدو، هافبک چلسی، لحظاتی روی زمین دراز کشید، سپس زانو زد و با اشاره به آسمان شادی خود را نشان داد. بسیاری از هواداران اکوادور نیز در سکوها اشک شوق میریختند.
جشن متفاوت سرمربی اکوادور واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی را به دنبال داشت. برخی او را با «مرد عنکبوتی» مقایسه کردند و لقب «سرمربی عنکبوتی» را به او دادند و عدهای دیگر نوشتند: «انگار همین امشب قهرمان جام جهانی شده است.»
رییسجمهور اکوادور پس از پیروزی تیم ملی این کشور برابر آلمان و صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جمعه ۵ تیرماه را تعطیل رسمی اعلام کرد تا مردم این موفقیت تاریخی را جشن بگیرند.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال در اتفاقی عجیب، هنگام انتشار مصاحبه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، دچار خطایی شد که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت.
در متن منتشرشده، مشخص شد پیادهسازی مصاحبه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی چتجیپیتی انجام شده است، اما مسئولان سایت بدون بازبینی نهایی، بخشی از متن تولیدشده توسط این ابزار و حتی دستورالعمل مربوط به آن را نیز همراه با مصاحبه روی خروجی سایت منتشر کردهاند.
این اشتباه در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال از جمله فدراسیونهای برخوردار از منابع مالی قابل توجه به شمار میرود و با وجود در اختیار داشتن نیروی انسانی و امکانات اداری، برای پیادهسازی و تنظیم متن مصاحبه سرمربی تیم ملی از هوش مصنوعی استفاده کرده است.
این موضوع به خودی خود محل ایراد نیست، اما انتشار متن خام و پاسخ هوش مصنوعی در سایت رسمی فدراسیون، از ضعف در فرایند بازخوانی و کنترل محتوای منتشرشده حکایت دارد.
امروز استفاده از هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش محتوا در بسیاری از رسانهها رایج است، اما در این مورد، متن بدون بازبینی نهایی منتشر شده است؛ اشتباهی که برای سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بهویژه در انتشار مصاحبه سرمربی تیم ملی، قابل توجه است.
علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار سرنوشتساز مقابل مصر، از کیفیت بالای حریف تمجید کرد و از آمادگی کامل ملیپوشان برای یک صعود تاریخی گفت.
بیرانوند با اشاره به قدرت تیمی مصر گفت: «بازی بسیار مهمی داریم و تمام تمرکز ما روی کار خودمان است. مصر بازیکنان بزرگی دارد. هر کدام از ۲۶ بازیکنی که مصر به جام جهانی آورده، یک محمد صلاح است و این تیم متکی به یک یا چند نفر نیست. مصر کیفیت بسیار خوبی از خود نشان داده و یکی از بهترین تیمهای گروه ماست. امیدوارم کارهایی که روی نقاط ضعف و قوت حریف انجام دادهایم، به بهترین شکل پیاده کنیم تا مردم ایران خوشحال شوند.»
او درباره درخشش خود در دیدار قبلی برابر بلژیک و انتخابش به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: «خدا را شکر در بازی قبلی، با کمک تمام بچهها توانستم به تیم ایران کمک کنم. وقتی مقابل یک تیم بزرگ، با کمک به تیم، بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب میشوید، انتظارات از شما بالا میرود. من هم بازیکن بیتجربهای نیستم و برای سومین دوره در جام جهانی شرکت میکنم. تمام تمرکز خود را روی یکی از مهمترین بازیهای تاریخ تیم ملی گذاشتهام و امیدوارم تمام بچهها فردا با تمرکز بیشتر، بدون اشتباه کار کنند.»
سنگربان تیم ملی درباره روند آمادهسازی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: «به هر حال باید خودمان را برای جام جهانی آماده میکردیم. میدانستیم بازیهای خیلی سنگینی داریم و اردوهای خیلی خوبی داشتیم. شاید بازیهای دوستانه خیلی خوبی پشت سر نگذاشتیم، اما از لحاظ تمرینی خیلی آماده بودیم. خودم تمرینات خوبی با مربی دروازهبانهای تیم ملی داشتم. از همه دروازهبانانی که کنار من بودند و با تمرین کردن و انتقال انگیزه به من کمک کردند، تشکر میکنم.»
بیرانوند در پایان با تاکید بر هدف بزرگ تیم ملی خاطرنشان کرد: «تمام تمرکز خودم را گذاشتهام تا انشاءالله ایران فردا برای اولین بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند. پس از صعود میتوانم به کارهایی که انجام دادم فکر کنم، اما الان فقط به دیدار با مصر فکر میکنم و امیدوارم فردا موفق باشیم.»