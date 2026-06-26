همیلتون پس از نخستین پیروزی خود با فراری در گرندپری اسپانیا، تصویری از جشن قهرمانی‌اش را با جمله «به یاد داشته باش که چه کسی هستی» (Remember Who You Are) در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.

چند هفته بعد، نیمار نیز پس از نخستین حضورش در تیم ملی برزیل بعد از مصدومیت رباط صلیبی که از اکتبر ۲۰۲۳ او را از میادین دور کرده بود، همین جمله را زیر پست خود نوشت. همیلتون نیز در واکنش به این پست، با نوشتن «همیشه» (Always) از او حمایت کرد.

نیمار پس از غیبت در دو دیدار نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، در دقایق پایانی آخرین مسابقه مرحله گروهی برابر اسکاتلند به میدان رفت.

همیلتون درباره این اتفاق گفت: «دیدن این پست واقعاً لذت‌بخش بود، چون همیشه نمی‌بینم افرادی با چنین جایگاه و مخاطبان گسترده‌ای از پلتفرم خود برای انتشار پیام‌های مثبت استفاده کنند. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین پیام‌هایی نیاز دارد.»

او ادامه داد: «نیمار دنبال‌کنندگان بسیار زیادی دارد. اینکه حرف من تا برزیل رسیده، او آن را دیده و تصمیم گرفته همان پیام را با هوادارانش به اشتراک بگذارد، واقعاً باعث خوشحالی من شد. این یعنی آن پیام فراتر از چیزی که تصور می‌کردم گسترش پیدا کرده است.»

راننده فراری همچنین از رابطه دوستانه خود با نیمار گفت: «ما مرتب با هم در ارتباط هستیم. از داشتن دوستی با نیمار واقعاً خوشحالم. همین چند روز پیش درباره فرزندانش صحبت می‌کردیم. بچه‌های فوق‌العاده‌ای دارد.»

همیلتون دو هفته پیش با قهرمانی در گرندپری اسپانیا، نخستین پیروزی خود با فراری و اولین بردش پس از ۶۸۶ روز را جشن گرفت؛ موفقیتی که پس از یک دوره دشوار در تیم ایتالیایی به دست آمد.

او در پایان درباره واکنش هواداران به این قهرمانی گفت: «بعد از مسابقه ساعت‌ها روی مبل خانه نشستم و ویدیوها، پیام‌ها و استوری‌های هواداران را بازنشر می‌کردم. حجم محبت و حمایت مردم واقعاً برایم باورنکردنی و بسیار تاثیرگذار بود.»