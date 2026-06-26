بیرانوند با اشاره به قدرت تیمی مصر گفت: «بازی بسیار مهمی داریم و تمام تمرکز ما روی کار خودمان است. مصر بازیکنان بزرگی دارد. هر کدام از ۲۶ بازیکنی که مصر به جام جهانی آورده، یک محمد صلاح است و این تیم متکی به یک یا چند نفر نیست. مصر کیفیت بسیار خوبی از خود نشان داده و یکی از بهترین تیم‌های گروه ماست. امیدوارم کارهایی که روی نقاط ضعف و قوت حریف انجام داده‌ایم، به بهترین شکل پیاده کنیم تا مردم ایران خوشحال شوند.»

او درباره درخشش خود در دیدار قبلی برابر بلژیک و انتخابش به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: «خدا را شکر در بازی قبلی، با کمک تمام بچه‌ها توانستم به تیم ایران کمک کنم. وقتی مقابل یک تیم بزرگ، با کمک به تیم، به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب می‌شوید، انتظارات از شما بالا می‌رود. من هم بازیکن بی‌تجربه‌ای نیستم و برای سومین دوره در جام جهانی شرکت می‌کنم. تمام تمرکز خود را روی یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ تیم ملی گذاشته‌ام و امیدوارم تمام بچه‌ها فردا با تمرکز بیشتر، بدون اشتباه کار کنند.»

سنگربان تیم ملی درباره روند آماده‌سازی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: «به هر حال باید خودمان را برای جام جهانی آماده می‌کردیم. می‌دانستیم بازی‌های خیلی سنگینی داریم و اردوهای خیلی خوبی داشتیم. شاید بازی‌های دوستانه خیلی خوبی پشت سر نگذاشتیم، اما از لحاظ تمرینی خیلی آماده بودیم. خودم تمرینات خوبی با مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی داشتم. از همه دروازه‌بانانی که کنار من بودند و با تمرین کردن و انتقال انگیزه به من کمک کردند، تشکر می‌کنم.»

بیرانوند در پایان با تاکید بر هدف بزرگ تیم ملی خاطرنشان کرد: «تمام تمرکز خودم را گذاشته‌ام تا ان‌شاءالله ایران فردا برای اولین بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند. پس از صعود می‌توانم به کارهایی که انجام دادم فکر کنم، اما الان فقط به دیدار با مصر فکر می‌کنم و امیدوارم فردا موفق باشیم.»