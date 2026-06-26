شاهکار جدید فدراسیون فوتبال؛ مصاحبه قلعهنویی را به هوش مصنوعی سپردند
سایت رسمی فدراسیون فوتبال در اتفاقی عجیب، هنگام انتشار مصاحبه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، دچار خطایی شد که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال در اتفاقی عجیب، هنگام انتشار مصاحبه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، دچار خطایی شد که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت.
در متن منتشرشده، مشخص شد پیادهسازی مصاحبه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی چتجیپیتی انجام شده است، اما مسئولان سایت بدون بازبینی نهایی، بخشی از متن تولیدشده توسط این ابزار و حتی دستورالعمل مربوط به آن را نیز همراه با مصاحبه روی خروجی سایت منتشر کردهاند.
این اشتباه در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال از جمله فدراسیونهای برخوردار از منابع مالی قابل توجه به شمار میرود و با وجود در اختیار داشتن نیروی انسانی و امکانات اداری، برای پیادهسازی و تنظیم متن مصاحبه سرمربی تیم ملی از هوش مصنوعی استفاده کرده است.
این موضوع به خودی خود محل ایراد نیست، اما انتشار متن خام و پاسخ هوش مصنوعی در سایت رسمی فدراسیون، از ضعف در فرایند بازخوانی و کنترل محتوای منتشرشده حکایت دارد.
امروز استفاده از هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش محتوا در بسیاری از رسانهها رایج است، اما در این مورد، متن بدون بازبینی نهایی منتشر شده است؛ اشتباهی که برای سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بهویژه در انتشار مصاحبه سرمربی تیم ملی، قابل توجه است.
علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار سرنوشتساز مقابل مصر، از کیفیت بالای حریف تمجید کرد و از آمادگی کامل ملیپوشان برای یک صعود تاریخی گفت.
بیرانوند با اشاره به قدرت تیمی مصر گفت: «بازی بسیار مهمی داریم و تمام تمرکز ما روی کار خودمان است. مصر بازیکنان بزرگی دارد. هر کدام از ۲۶ بازیکنی که مصر به جام جهانی آورده، یک محمد صلاح است و این تیم متکی به یک یا چند نفر نیست. مصر کیفیت بسیار خوبی از خود نشان داده و یکی از بهترین تیمهای گروه ماست. امیدوارم کارهایی که روی نقاط ضعف و قوت حریف انجام دادهایم، به بهترین شکل پیاده کنیم تا مردم ایران خوشحال شوند.»
او درباره درخشش خود در دیدار قبلی برابر بلژیک و انتخابش به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: «خدا را شکر در بازی قبلی، با کمک تمام بچهها توانستم به تیم ایران کمک کنم. وقتی مقابل یک تیم بزرگ، با کمک به تیم، بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب میشوید، انتظارات از شما بالا میرود. من هم بازیکن بیتجربهای نیستم و برای سومین دوره در جام جهانی شرکت میکنم. تمام تمرکز خود را روی یکی از مهمترین بازیهای تاریخ تیم ملی گذاشتهام و امیدوارم تمام بچهها فردا با تمرکز بیشتر، بدون اشتباه کار کنند.»
سنگربان تیم ملی درباره روند آمادهسازی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: «به هر حال باید خودمان را برای جام جهانی آماده میکردیم. میدانستیم بازیهای خیلی سنگینی داریم و اردوهای خیلی خوبی داشتیم. شاید بازیهای دوستانه خیلی خوبی پشت سر نگذاشتیم، اما از لحاظ تمرینی خیلی آماده بودیم. خودم تمرینات خوبی با مربی دروازهبانهای تیم ملی داشتم. از همه دروازهبانانی که کنار من بودند و با تمرین کردن و انتقال انگیزه به من کمک کردند، تشکر میکنم.»
بیرانوند در پایان با تاکید بر هدف بزرگ تیم ملی خاطرنشان کرد: «تمام تمرکز خودم را گذاشتهام تا انشاءالله ایران فردا برای اولین بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند. پس از صعود میتوانم به کارهایی که انجام دادم فکر کنم، اما الان فقط به دیدار با مصر فکر میکنم و امیدوارم فردا موفق باشیم.»
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار سرنوشتساز با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، بازی فردا را به شطرنج تشبیه کرد و از آمادگی بهتر ملیپوشان نسبت به دیدارهای گذشته خبر داد.
قلعهنویی با تاکید بر قدرت تیمی حریف گفت: «اعتقاد ما این است که تیم ملی مصر، تیمی با برنامه است و علاوه بر محمد صلاح، بازیکنان بزرگ و باکیفیت دیگری هم در اختیار دارد. قطعا اطلاع دارید که آنها در سه بازی قبلی خود پنج گل به ثمر رساندهاند. یکی از این مسابقات نیز دیدار دوستانه مقابل برزیل بوده که نشان میدهد مصر، علاوه بر صلاح، بازیکنان خطرناک دیگری هم دارد. برنامه ما این است که بتوانیم کل تیم مصر را کنترل کنیم، نه فقط یک بازیکن را. هدف ما این است که بازی را کنترل کرده و به آنچه مدنظرمان است برسیم.»
او در پاسخ به سوالی درباره مراسم پراید و رژه افتخار در سیاتل گفت: «تمام فکر و ذکر ما این است که به فوتبال و زیباییهای آن فکر کنیم. به مردم کشور و موفقیت تیم ملی فکر میکنیم و به چیزی جز این مسائل توجه نداریم. زمانی که مسابقه آغاز شود، تمام تمرکز ما روی زمین مسابقه خواهد بود و با اتفاقات بیرون از زمین کاری نداریم. بازیها آنقدر دشوار هستند که فکر نمیکنم تمرکزی برای مسائل خارج از زمین باقی بماند. تمرکز ما فقط روی فوتبال است و درباره موضوعاتی که در دین ما ممنوع است، صحبت نمیکنیم.»
سرمربی تیم ملی با اشاره به شناخت خود از حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، و ابراز رضایت از زمان بیشتر برای ریکاوری افزود: «در این مسابقه حقی به ما داده شد که در دو دیدار قبلی از آن برخوردار نبودیم. اکنون شرایط ما نسبت به دو مسابقه قبلی بهتر است. مصر را کاملا زیر نظر داشتیم و میدانیم تیمی با برنامه و خطرناک است. همانطور که نقاط قوت زیادی دارد، نقاط ضعفی هم دارد که با کار روی بازیکنان خودمان تلاش میکنیم از آنها استفاده کنیم.»
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی نگرانی خود را نسبت به احتمال برگزاری رژه افتخار و حضور و فعالیتهای تبلیغاتی جامعه رنگینکمانی در دیدار بامداد یکشنبه برابر مصر در سیاتل ابراز کرد.
بخش رسانهای تیم ملی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری رژه روز افتخار و فعالیت جامعه رنگین کمانی اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال نگرانیها و موضع خود را از طریق نامهها و نشستهای متعدد به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. موضع ایران این است که هیچگونه فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این پروژه نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی هستند و فیفا باید دیدگاهها و نگرانیهای تیمهای شرکتکننده را مدنظر قرار دهد.»
با این حال، تلاشهای مشترک ایران و مصر برای جلوگیری از رژه روز افتخار و حذف تبلیغات در سیاتل نافرجام مانده است.
فیفا در بیانیهای با رد این درخواستها اعلام کرد که جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی پذیرفته هستند.
طبق آییننامه فیفا، حمل بیانیههای کلی در حمایت از حقوق بشر و اهتزاز پرچمهای رنگینکمانی در داخل ورزشگاهها مجاز است.
در همین راستا، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای کاهش تنشها تاکید کرد که مراسم رسمی «پراید» در داخل ورزشگاه برگزار نخواهد شد و تنها حضور نمادهای هواداران مجاز است.
از سوی دیگر، هدا مکلندون از کمیته برگزاری جام جهانی سیاتل، در گفتوگو با شبکه خبری کیرو۷، بر فرهنگ فراگیر این شهر تاکید کرد و گفت: «ایران و مصر تنها دو مورد از ۶۵ کشوری در جهان هستند که همجنسگرایی را جرمانگاری کردهاند. این مسابقات فرصتی است که همه بتوانند در زمینه پذیرش جامعه الجیبیتیکیو عملکرد بهتری داشته باشند.»
تیم فوتبال ترکیه پنجشنبه در لسآنجلس با گل دیرهنگام کان آیهان، تیم آمریکا را با نتیجه ۳ بر ۲شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابتها را به دست آورد. در حالی که آمریکا پیشتر با صدرنشینی در گروه D صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده بود، ترکیه از دور رقابتها حذف شد.
آمریکا که با ۹ تغییر نسبت به ترکیب اصلی خود به میدان رفته بود، برای سومین مسابقه پیاپی خیلی زود به گل رسید. آستون تراستی در دقیقه سوم، در میان تشویق تماشاگران ورزشگاه مملو از جمعیت، دروازه ترکیه را باز کرد.
ترکیه با گلهای آردا گولر و باریش ییلماز، که نخستین گلهای این تیم در مسابقات بود، بازی را برگرداند. سپس سباستین برهالتر اندکی پس از آغاز نیمه دوم با یک شوت از راه دور بازی را برای آمریکا به تساوی کشاند.
اما در نهایت این کان آیهان، بازیکن تعویضی ترکیه، بود که در لحظات پایانی با استفاده از فضای خالی در تیر دوم، توپ را وارد دروازه کرد و گل پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند.
استرالیا پنجشنبه با تساوی بدون گل برابر پاراگوئه در سانتا کلارا، کالیفرنیا، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد. پاراگوئه که در رده سوم گروه قرار گرفت، باید در انتظار مشخص شدن سرنوشت خود به عنوان یکی از تیمهای سوم برتر بماند.
در دیداری پر از توقف، تکلهای پراشتباه و فرصتهای از دسترفته، استرالیا موقعیتهای خطرناکتری خلق کرد. کریستیان ولپاتو و جکسون ایروین دروازهبان پاراگوئه را وادار به واکنش کردند و جردن باس نیز در دقایق پایانی دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت.
پاراگوئه عملکردی کمفروغ داشت و تنها فرصت جدی این تیم در واپسین دقایق مسابقه رقم خورد، زمانی که ضربه مائوریسیو ماگالائس مهار شد. جولیو انسیسو، هافبک خلاق پاراگوئه، با نفوذهای پیاپی خود تنها بازیکنی بود که توانست برای تیم ملی استرالیا دردسر ایجاد کند.
ایالات متحده پیش از این به عنوان صدرنشین گروه D صعود خود را قطعی کرده بود و استرالیا نیز برای سومین بار در هفتمین حضور خود در جام جهانی به مرحله حذفی راه یافت. پاراگوئه در رده سوم گروه قرار گرفت و ترکیه نیز پیش از این از دور رقابتها حذف شده بود.